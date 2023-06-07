На конференции WWDC в этом году компания Apple объявила о множестве обновлений WebKit - мощного движка для браузера Safari. Эти 88 новых функций планируется внедрить в Safari 17, запуск которого намечен на осень этого года.

Одним из наиболее заметных обновлений является введение функции Dock, которая позволяет пользователям добавлять определенные веб-страницы в Dock, обеспечивая быстрый доступ к часто посещаемым веб-сайтам. Эти веб-приложения могут быть запущены через Dock, Launchpad или Spotlight Search и будут работать как самостоятельные приложения. Они также интегрируются с автозаполнением учетных данных из iCloud Keychain или сторонних приложений с помощью API расширения Credential Provider Extension. Кроме того, в Safari появилась опция "Добавить на главный экран", с помощью которой пользователи могут закрепить веб-страницу на главном экране своего устройства.

В свете анонса Vision Pro от Apple команда разработчиков WebKit усердно трудилась над обеспечением совместимости Safari с революционной AR/VR-гарнитурой. Для этого они внедрили две технологии пространственных вычислений: элемент <model> и WebXR. Первая обеспечивает простой способ отображения 3D-контента на веб-страницах, а вторая позволяет создавать захватывающие трехмерные впечатления.

Оптимизируя поддержку изображений, Safari 17 обеспечит совместимость с новым форматом JPEG XL. В нем используется новый алгоритм сжатия, обеспечивающий большую гибкость в настройке коэффициентов сжатия изображений. Кроме того, Safari теперь поддерживает изображения HEIC - формат файлов, используемый iPhone и iPad для хранения фотографий, сделанных с помощью камеры. Таким образом, пользователи теперь могут импортировать и редактировать эти изображения непосредственно в браузере без необходимости конвертации. Обновления в реализации функции image-set(), включая поддержку аргументов "разрешение" и "тип", еще больше улучшают работу с изображениями в Safari.

Что касается видео, то в Safari 17 добавлены такие новые функции, как Managed Media Source API, энергоэффективное решение для потоковой передачи видео; наложение статистики для видеоплеера; поддержка USB-камер на iPadOS 17. Что касается HTML и CSS, было реализовано множество обновлений, включая поддержку атрибута "popover" и элемента <hr> внутри <select>, а также различные новые возможности CSS.

Обновления JavaScript и Web API включают поддержку Offscreen Canvas, который обеспечивает отображение холста вне экрана, независимо от DOM. Дополнительные возможности включают в себя увеличение квоты хранения данных на основе общего дискового пространства, поддержку двух новых функций RegEx, новые методы операций Set, поддержку тактильной обратной связи "dual-rumble" с игровыми контроллерами, а также улучшения в разборе URL.

Разработчики также выиграют от этих обновлений. Меню Develop было переработано, упростив доступ к жизненно важным инструментам для создания веб-сайтов, веб-приложений, веб-контента в приложениях и веб-расширений. Новая панель Feature Flags заменяет прежний раздел Experimental Features, позволяя разработчикам легко искать конкретные функции, отсортированные по темам и отображаемые на четырех различных этапах: Stable, Testable, Preview и Developer.

Кроме того, веб-инспектор получил множество обновлений, таких как дополнительные настройки для линеек и наложений элементов на вкладке Элементы, настройка отображения временных меток консольных сообщений на вкладке Консоль, а также ряд других улучшений на различных вкладках. Дополнительные возможности для разработчиков включают новую панель настроек, наложение настроек для конкретной вкладки и обновления для режима отзывчивого дизайна.

Наконец, изменения в самом браузере Safari включают поддержку пользовательских профилей, расширенные возможности приватного просмотра и поддержку Apple Pay через API запроса платежей. Веб-расширения теперь предлагают пользователям больше возможностей для настройки и контроля над данными просмотра, включая возможность отключения расширений во время сеансов приватного просмотра или для определенных профилей.

Помимо предоставления инновационной платформы no-code для разработки бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений, AppMaster регулярно используется для создания высококачественных веб-приложений, что в сочетании с предстоящими усовершенствованиями Safari позволит значительно улучшить общий пользовательский опыт.