في WWDC لهذا العام ، أعلنت شركة Apple عن عدد كبير من التحديثات لـ WebKit - محرك متصفح الويب القوي وراء Safari. ومن المقرر تنفيذ هذه الميزات الجديدة البالغ عددها 88 في Safari 17 ، والمقرر إطلاقها هذا الخريف.

أحد التحديثات البارزة هو إدخال وظيفة Dock ، والتي تتيح للمستخدمين إضافة صفحات ويب محددة إلى Dock ، مما يتيح الوصول السريع إلى مواقع الويب التي تتم زيارتها بشكل متكرر. يمكن تشغيل تطبيقات الويب هذه عبر Dock أو Launchpad أو Spotlight Search وستعمل كتطبيقات قائمة بذاتها. كما أنها تتكامل مع بيانات اعتماد الملء التلقائي من iCloud Keychain أو تطبيقات الجهات الخارجية التي تستخدم واجهة برمجة تطبيقات تمديد موفر الاعتماد. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن Safari الآن خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية" للمستخدمين لتثبيت صفحة ويب على الشاشة الرئيسية لأجهزتهم.

في ضوء الكشف عن Vision Pro من Apple ، عمل فريق WebKit بجد لضمان توافق Safari مع سماعات الرأس AR / VR الرائدة. وبذلك ، أدخلوا تقنيتين للحوسبة المكانية: عنصر <model> و WebXR. يوفر الأول طريقة خالية من المتاعب لعرض المحتوى ثلاثي الأبعاد داخل صفحات الويب ، بينما يتيح الأخير إنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد غامرة.

لتحسين دعم الصور ، سيقدم Safari 17 التوافق مع تنسيق JPEG XL الجديد. يستخدم هذا خوارزمية ضغط جديدة تمنح مرونة أكبر في ضبط نسب ضغط الصورة. علاوة على ذلك ، يدعم Safari الآن صور HEIC - تنسيق الملف الذي تستخدمه أجهزة iPhone و iPad لتخزين الصور الملتقطة بالكاميرا. على هذا النحو ، يمكن للمستخدمين الآن استيراد هذه الصور وتحريرها مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى التحويل. تعمل التحديثات على تنفيذ image-set () ، بما في ذلك دعم وسيطات "الدقة" و "النوع" ، على تحسين معالجة الصور في Safari.

على واجهة الفيديو ، أضاف Safari 17 ميزات جديدة مثل Managed Media Source API ، وهو حل موفر للطاقة لدفق الفيديو ؛ تراكب احصائيات لمشغل الفيديو ؛ ودعم لكاميرات USB على iPadOS 17. أما بالنسبة إلى HTML و CSS ، فقد تم تنفيذ العديد من التحديثات ، بما في ذلك دعم السمة "popover" والعنصر <hr> داخل <select> ، بالإضافة إلى العديد من إمكانيات CSS الجديدة.

تتضمن تحديثات JavaScript و Web API دعمًا لـ Offscreen Canvas ، الذي يوفر لوحة عرض خارج الشاشة ، مستقلة عن DOM. تشتمل الميزات الإضافية على حصة تخزين متزايدة استنادًا إلى مساحة القرص الإجمالية ، ودعم ميزتين جديدتين من RegEx ، وطرق تشغيل Set جديدة ، ودعم ردود الفعل اللمسية "ذات الدمدمة المزدوجة" مع وحدات التحكم في الألعاب ، وتحسينات تحليل عناوين URL.

يمكن للمطورين أيضًا الاستفادة من هذه التحديثات. تم إصلاح قائمة التطوير ، مما يسهل الوصول إلى الأدوات الحيوية لإنشاء مواقع الويب وتطبيقات الويب ومحتوى الويب داخل التطبيقات وامتدادات الويب. تحل لوحة Feature Flags الجديدة محل قسم الميزات التجريبية السابق ، مما يسمح للمطورين بالبحث عن ميزات محددة بسهولة ، وفرزها حسب الموضوع وعرضها ضمن أربع مراحل مختلفة: مستقرة ، وقابلة للاختبار ، ومعاينة ، ومطور.

علاوة على ذلك ، تلقى Web Inspector العديد من التحديثات ، مثل الإعدادات الإضافية للمساطر وتراكبات العناصر في علامة التبويب Elements ، وإعداد لعرض الطوابع الزمنية لرسائل وحدة التحكم في علامة التبويب Console ، والعديد من التحسينات الأخرى عبر علامات التبويب المختلفة. تتضمن ميزات المطور الإضافية لوحة إعدادات جديدة وتراكب إعدادات خاصة بعلامة التبويب وتحديثات على وضع التصميم المتجاوب.

أخيرًا ، تشمل التغييرات التي يتم إجراؤها على متصفح Safari نفسه دعم ملفات تعريف المستخدم والميزات المحسّنة للتصفح الخاص ودعم Apple Pay من خلال Payment Request API. توفر امتدادات الويب للمستخدمين الآن المزيد من خيارات التخصيص والتحكم في بيانات التصفح الخاصة بهم ، بما في ذلك القدرة على إلغاء تنشيط الامتدادات أثناء جلسات التصفح الخاصة أو لملفات تعريف محددة.

إلى جانب توفير نظام أساسي مبتكر no-code لتطوير التطبيقات الخلفية والويب والجوال ، يتم استخدام AppMaster بشكل روتيني لإنشاء تطبيقات ويب عالية الجودة ، والتي عند دمجها مع الاختراقات القادمة في Safari ، سيتم تحسين تجربة المستخدم الإجمالية بشكل كبير.