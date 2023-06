Podczas tegorocznego WWDC Apple ogłosiło mnóstwo aktualizacji WebKit - potężnego silnika przeglądarki internetowej stojącego za Safari. Te 88 nowych funkcji ma zostać wdrożonych w Safari 17, które ma zostać uruchomione jesienią tego roku.

Jedną z wyróżniających się aktualizacji jest wprowadzenie funkcji Docka, która pozwala użytkownikom dodawać określone strony internetowe do Docka, umożliwiając szybki dostęp do często odwiedzanych witryn. Te aplikacje internetowe mogą być uruchamiane za pośrednictwem Docka, Launchpada lub Spotlight Search i będą działać jako samodzielne aplikacje. Integrują się one również z poświadczeniami autouzupełniania z iCloud Keychain lub aplikacjami innych firm wykorzystującymi API Credential Provider Extension. Ponadto Safari zawiera teraz opcję "Dodaj do ekranu głównego", dzięki której użytkownicy mogą przypiąć stronę internetową do ekranu głównego swojego urządzenia.

W świetle ujawnienia przez Apple Vision Pro, zespół WebKit ciężko pracował, aby zapewnić kompatybilność Safari z przełomowym zestawem słuchawkowym AR/VR. W tym celu wprowadzili dwie technologie obliczeń przestrzennych: element <model> i WebXR. Pierwsza z nich zapewnia bezproblemową metodę wyświetlania treści 3D na stronach internetowych, podczas gdy druga umożliwia tworzenie wciągających wrażeń 3D.

Optymalizując obsługę obrazów, Safari 17 wprowadzi kompatybilność z nowym formatem JPEG XL. Wykorzystuje on nowy algorytm kompresji, który zapewnia większą elastyczność w dostosowywaniu współczynników kompresji obrazu. Co więcej, Safari obsługuje teraz obrazy HEIC - format plików używany przez iPhone'y i iPady do przechowywania zdjęć zrobionych aparatem. Dzięki temu użytkownicy mogą teraz importować i edytować te obrazy bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności ich konwersji. Aktualizacje implementacji funkcji image-set(), w tym obsługa argumentów "rozdzielczość" i "typ", dodatkowo usprawniają obsługę obrazów w Safari.

Jeśli chodzi o wideo, Safari 17 dodało nowe funkcje, takie jak Managed Media Source API, energooszczędne rozwiązanie do strumieniowego przesyłania wideo; nakładkę statystyk dla odtwarzacza wideo; oraz obsługę kamer USB na iPadOS 17. Jeśli chodzi o HTML i CSS, wprowadzono liczne aktualizacje, w tym obsługę atrybutu "popover" i elementu <hr> w <select>, a także różne nowe możliwości CSS.

Aktualizacje JavaScript i Web API obejmują obsługę Offscreen Canvas, która zapewnia płótno renderowane poza ekranem, niezależnie od DOM. Dodatkowe funkcje obejmują zwiększony limit pamięci w oparciu o całkowitą przestrzeń dyskową, obsługę dwóch nowych funkcji RegEx, nowe metody operacji Set, obsługę haptycznego sprzężenia zwrotnego "dual-rumble" z kontrolerami gier oraz ulepszenia parsowania adresów URL.

Deweloperzy również mogą skorzystać na tych aktualizacjach. Menu Develop zostało przebudowane, upraszczając dostęp do najważniejszych narzędzi do tworzenia stron internetowych, aplikacji internetowych, treści internetowych w aplikacjach i rozszerzeń internetowych. Nowy panel Feature Flags zastępuje poprzednią sekcję Experimental Features, umożliwiając deweloperom łatwe wyszukiwanie określonych funkcji, posortowanych tematycznie i wyświetlanych na czterech różnych etapach: Stable, Testable, Preview i Developer.

Ponadto Web Inspector otrzymał liczne aktualizacje, takie jak dodatkowe ustawienia dla linijek i nakładek elementów w zakładce Elementy, ustawienie wyświetlania znaczników czasu komunikatów konsoli w zakładce Konsola oraz kilka innych ulepszeń w różnych zakładkach. Dodatkowe funkcje dla deweloperów obejmują nowy panel ustawień, nakładkę ustawień specyficznych dla karty oraz aktualizacje trybu projektowania responsywnego.

Wreszcie, zmiany w samej przeglądarce Safari obejmują obsługę profili użytkowników, ulepszone funkcje przeglądania prywatnego oraz obsługę Apple Pay za pośrednictwem interfejsu API żądania płatności. Rozszerzenia internetowe oferują teraz użytkownikom więcej opcji dostosowywania i kontroli nad danymi przeglądania, w tym możliwość dezaktywacji rozszerzeń podczas sesji przeglądania prywatnego lub dla określonych profili.

