Na WWDC deste ano, a Apple anunciou uma série de actualizações para o WebKit - o poderoso motor do navegador Web que está na base do Safari. Estas 88 novas funcionalidades estão programadas para serem implementadas no Safari 17, cujo lançamento está previsto para o Outono.

Uma das actualizações de destaque é a introdução da funcionalidade Dock, que permite aos utilizadores adicionar páginas Web específicas à sua Dock, permitindo o acesso rápido a sites frequentemente visitados. Estas aplicações Web podem ser iniciadas através da Dock, do Launchpad ou da Pesquisa Spotlight e funcionarão como aplicações autónomas. Eles também se integram às credenciais de preenchimento automático do iCloud Keychain ou de aplicativos de terceiros que utilizam a API Credential Provider Extension. Além disso, o Safari inclui agora uma opção "Adicionar ao ecrã inicial" para que os utilizadores possam fixar uma página web no ecrã inicial do dispositivo.

À luz da revelação do Vision Pro da Apple, a equipa do WebKit tem trabalhado arduamente para garantir a compatibilidade do Safari com o inovador headset AR/VR. Para isso, eles introduziram duas tecnologias de computação espacial: o elemento <model> e o WebXR. A primeira oferece um método descomplicado para exibir conteúdo 3D em páginas da web, enquanto a segunda permite a criação de experiências 3D imersivas.

Otimizando o suporte a imagens, o Safari 17 introduzirá a compatibilidade com o novo formato JPEG XL. Ele emprega um novo algoritmo de compressão que oferece maior flexibilidade no ajuste das taxas de compressão de imagens. Além disso, o Safari suporta agora imagens HEIC - o formato de ficheiro utilizado pelos iPhones e iPads para armazenar fotografias tiradas com a câmara. Assim, os utilizadores podem agora importar e editar estas imagens directamente no navegador sem necessidade de conversão. Atualizações na implementação da função image-set(), incluindo suporte aos argumentos "resolution" e "type", melhoram ainda mais o tratamento de imagens no Safari.

Na área do vídeo, o Safari 17 adicionou novas funcionalidades como a Managed Media Source API, uma solução eficiente em termos de consumo de energia para streaming de vídeo; uma sobreposição de estatísticas para o leitor de vídeo; e suporte para câmaras USB no iPadOS 17. Quanto ao HTML e CSS, foram implementadas várias actualizações, incluindo suporte para o atributo "popover" e o elemento <hr> dentro de <select>, bem como várias novas capacidades CSS.

As atualizações de JavaScript e API da Web incluem suporte para Offscreen Canvas, que fornece uma tela renderizada fora da tela, independente do DOM. Outras funcionalidades incluem o aumento da quota de armazenamento com base no espaço total em disco, suporte para duas novas funcionalidades RegEx, novos métodos de operação Set, suporte para feedback háptico "dual-rumble" com controladores de jogos e melhorias na análise de URL.

Os programadores também beneficiam com estas actualizações. O menu Desenvolver foi revisto, simplificando o acesso a ferramentas vitais para a criação de sítios Web, aplicações Web, conteúdo Web em aplicações e extensões Web. O novo painel Sinalizadores de funcionalidades substitui a anterior secção Funcionalidades experimentais, permitindo aos programadores procurar facilmente funcionalidades específicas, ordenadas por tópico e apresentadas em quatro fases diferentes: Estável, Testável, Pré-visualização e Desenvolvedor.

Além disso, o Web Inspector recebeu várias actualizações, tais como definições adicionais para réguas e sobreposições de elementos no separador Elementos, uma definição para apresentação de carimbos de data/hora de mensagens da consola no separador Consola e várias outras melhorias em vários separadores. Outros recursos para desenvolvedores incluem um novo painel Settings, sobreposição de configurações específicas de abas e atualizações no Responsive Design Mode.

Por fim, as alterações ao navegador Safari incluem o suporte para perfis de utilizador, funcionalidades melhoradas para a navegação privada e suporte para o Apple Pay através da API de pedido de pagamento. As extensões Web oferecem agora aos utilizadores mais opções de personalização e controlo sobre os seus dados de navegação, incluindo a possibilidade de desactivar as extensões durante as sessões de Navegação Privada ou para Perfis específicos.

Além de fornecer uma plataforma no-code inovadora para o desenvolvimento de aplicações backend, web e móveis, o AppMaster é utilizado regularmente para criar aplicações web de alta qualidade que, quando combinadas com os próximos avanços no Safari, melhorarão significativamente a experiência geral do utilizador.