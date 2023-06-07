在今年的WWDC上，苹果宣布了对WebKit的大量更新，WebKit是Safari背后强大的网络浏览器引擎。这88项新功能计划在Safari 17中实施，将于今年秋季推出。

其中一个突出的更新是引入了Dock功能，它允许用户将特定的网页添加到他们的Dock中，从而能够快速访问经常访问的网站。这些网页应用程序可以通过Dock、Launchpad或Spotlight搜索启动，并将作为独立的应用程序运行。它们还能与来自iCloud钥匙链的自动填充凭证或利用凭证提供者扩展API的第三方应用程序整合。此外，Safari浏览器现在包括一个 "添加到主屏幕 "的选项，供用户将网页固定到他们设备的主屏幕上。

鉴于Apple Vision Pro的发布，WebKit团队一直在努力工作，以确保Safari与开创性的AR/VR头显兼容。在此过程中，他们引入了两项空间计算技术：<model>元素和WebXR。前者为在网页中显示3D内容提供了一种无忧无虑的方法，而后者则能够创建沉浸式3D体验。

为了优化图像支持，Safari 17将引入与新的JPEG XL格式的兼容性。这采用了一种新的压缩算法，在调整图像压缩率方面给予了更大的灵活性。此外，Safari现在支持HEIC图像--iPhone和iPad用来存储相机拍摄的照片的文件格式。因此，用户现在可以直接在浏览器中导入和编辑这些图像，而不需要进行转换。对image-set()实现的更新，包括对 "分辨率 "和 "类型 "参数的支持，进一步增强了Safari的图像处理。

在视频方面，Safari 17 增加了一些新的功能，如管理媒体源 API，这是一个用于视频流的节能解决方案；视频播放器的统计覆盖；以及对 iPadOS 17 上 USB 相机的支持。至于HTML和CSS，已经实施了许多更新，包括支持 "popover "属性和<select>内的<hr>元素，以及各种新的CSS功能。

JavaScript和Web API的更新包括对Offscreen Canvas的支持，它提供了一个独立于DOM的、在屏幕外渲染的画布。其他功能包括基于整体磁盘空间的存储配额增加，支持两个新的RegEx功能，新的Set操作方法，支持游戏控制器的 "双响声 "触觉反馈，以及对URL解析的改进。

开发人员也将从这些更新中受益。开发 "菜单经过了全面修改，简化了对创建网站、网络应用、应用中的网络内容和网络扩展等重要工具的访问。新的 "功能标志 "面板取代了以前的 "实验性功能 "部分，使开发者能够轻松地搜索特定的功能，这些功能按主题分类并显示在四个不同的阶段：稳定、可测试、预览和开发。

此外，Web Inspector也得到了许多更新，如在Elements标签中增加了标尺和元素覆盖的设置，在Console标签中增加了显示控制台信息的时间戳的设置，以及在各个标签中的其他一些增强功能。额外的开发者功能包括一个新的设置面板，标签特定的设置叠加，以及响应式设计模式的更新。

最后，Safari浏览器本身的变化包括用户配置文件支持、私人浏览的增强功能，以及通过支付请求API支持Apple Pay。网络扩展现在为用户提供了更多的定制选项和对其浏览数据的控制，包括在私人浏览会话中或为特定的配置文件停用扩展的能力。

除了为后台、网络和移动应用开发提供一个创新的no-code 平台外，AppMaster 经常被用来创建高质量的网络应用，当与即将到来的对Safari的突破相结合时，整体用户体验将得到显著改善。