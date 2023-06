In occasione della WWDC di quest'anno, Apple ha annunciato una serie di aggiornamenti a WebKit, il potente motore del browser web alla base di Safari. Queste 88 nuove funzionalità saranno implementate in Safari 17, il cui lancio è previsto per il prossimo autunno.

Uno degli aggiornamenti più importanti è l'introduzione della funzionalità Dock, che permette agli utenti di aggiungere pagine web specifiche al proprio Dock, consentendo un accesso rapido ai siti web visitati di frequente. Queste applicazioni web possono essere lanciate tramite Dock, Launchpad o Ricerca Spotlight e funzioneranno come applicazioni autonome. Si integrano anche con le credenziali AutoFill da iCloud Keychain o da applicazioni di terze parti utilizzando l'API Credential Provider Extension. Inoltre, Safari include ora un'opzione "Aggiungi alla schermata iniziale" che consente agli utenti di aggiungere una pagina web alla schermata iniziale del dispositivo.

Alla luce del reveal di Vision Pro di Apple, il team WebKit ha lavorato duramente per garantire la compatibilità di Safari con le innovative cuffie AR/VR. Per farlo, ha introdotto due tecnologie di calcolo spaziale: l'elemento <model> e WebXR. Il primo fornisce un metodo semplice per visualizzare contenuti 3D all'interno delle pagine web, mentre il secondo consente di creare esperienze 3D immersive.

Ottimizzando il supporto delle immagini, Safari 17 introdurrà la compatibilità con il nuovo formato JPEG XL. Questo utilizza un nuovo algoritmo di compressione che garantisce una maggiore flessibilità nella regolazione dei rapporti di compressione delle immagini. Inoltre, Safari supporta ora le immagini HEIC, il formato di file utilizzato da iPhone e iPad per archiviare le foto scattate con la fotocamera. Gli utenti possono quindi importare e modificare queste immagini direttamente nel browser senza doverle convertire. Gli aggiornamenti all'implementazione di image-set(), compreso il supporto degli argomenti "risoluzione" e "tipo", migliorano ulteriormente la gestione delle immagini in Safari.

Per quanto riguarda i video, Safari 17 ha aggiunto nuove funzionalità, come l'API Managed Media Source, una soluzione efficiente dal punto di vista energetico per lo streaming video, un overlay di statistiche per il lettore video e il supporto per le fotocamere USB su iPadOS 17. Per quanto riguarda HTML e CSS, sono stati implementati numerosi aggiornamenti, tra cui il supporto dell'attributo "popover" e dell'elemento <hr> all'interno di <select>, oltre a diverse nuove funzionalità CSS.

Gli aggiornamenti di JavaScript e delle API Web includono il supporto per Offscreen Canvas, che fornisce un canvas renderizzato fuori dallo schermo, indipendente dal DOM. Altre caratteristiche comprendono l'aumento della quota di archiviazione in base allo spazio complessivo su disco, il supporto per due nuove funzioni RegEx, nuovi metodi di operazione Set, il supporto per il feedback aptico "dual-rumble" con i controller di gioco e miglioramenti al parsing degli URL.

Anche gli sviluppatori potranno beneficiare di questi aggiornamenti. Il menu Sviluppo è stato rinnovato, semplificando l'accesso a strumenti fondamentali per la creazione di siti web, applicazioni web, contenuti web all'interno di applicazioni ed estensioni web. Il nuovo pannello Feature Flags sostituisce la precedente sezione Experimental Features, consentendo agli sviluppatori di cercare facilmente funzionalità specifiche, ordinate per argomento e visualizzate in quattro diverse fasi: Stabile, Testabile, Anteprima e Sviluppatore.

Inoltre, il Web Inspector ha ricevuto numerosi aggiornamenti, come le impostazioni aggiuntive per i righelli e le sovrapposizioni di elementi nella scheda Elementi, un'impostazione per la visualizzazione dei timestamp dei messaggi della console nella scheda Console e diversi altri miglioramenti in varie schede. Altre funzioni per gli sviluppatori includono un nuovo pannello Impostazioni, una sovrapposizione di impostazioni specifiche per le schede e aggiornamenti alla modalità Responsive Design.

Infine, le modifiche apportate al browser Safari includono il supporto per i Profili utente, funzioni migliorate per la Navigazione privata e il supporto per Apple Pay attraverso l'API per le richieste di pagamento. Le estensioni web offrono ora agli utenti maggiori opzioni di personalizzazione e controllo sui dati di navigazione, compresa la possibilità di disattivare le estensioni durante le sessioni di navigazione privata o per profili specifici.

Oltre a fornire un'innovativa piattaforma no-code per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, AppMaster viene utilizzato abitualmente per creare applicazioni web di alta qualità che, se combinate con i prossimi progressi di Safari, miglioreranno notevolmente l'esperienza complessiva dell'utente.