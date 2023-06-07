Bu yılki WWDC'de Apple, Safari'nin arkasındaki güçlü web tarayıcı motoru olan WebKit'e yönelik çok sayıda güncelleme duyurdu. Bu 88 yeni özelliğin, bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan Safari 17'de uygulanması planlanıyor.

Öne çıkan güncellemelerden biri, kullanıcıların Dock'larına belirli web sayfalarını eklemelerine olanak tanıyan ve sık ziyaret edilen web sitelerine hızlı erişim sağlayan Dock işlevinin kullanıma sunulmasıdır. Bu web uygulamaları Dock, Launchpad veya Spotlight Search aracılığıyla başlatılabilir ve bağımsız uygulamalar olarak işlev görür. Ayrıca, Kimlik Bilgisi Sağlayıcı Uzantısı API'sini kullanan iCloud Anahtar Zinciri veya üçüncü taraf uygulamalarından Otomatik Doldurma kimlik bilgileriyle entegre olurlar. Ek olarak, Safari artık kullanıcıların bir web sayfasını cihazlarının Ana Ekranına sabitlemeleri için bir "Ana Ekrana Ekle" seçeneği içeriyor.

Apple'ın Vision Pro açıklamasının ışığında WebKit ekibi, Safari'nin çığır açan AR/VR başlığıyla uyumlu olmasını sağlamak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Bunu yaparken, iki uzamsal bilgi işlem teknolojisini tanıttılar: <model> öğesi ve WebXR. İlki, web sayfalarında 3B içeriği görüntülemek için sorunsuz bir yöntem sağlarken, ikincisi, sürükleyici 3B deneyimlerin oluşturulmasını sağlar.

Görüntü desteğini optimize eden Safari 17, yeni JPEG XL formatıyla uyumluluk sunacak. Bu, görüntü sıkıştırma oranlarının ayarlanmasında daha fazla esneklik sağlayan yeni bir sıkıştırma algoritması kullanır. Ayrıca, Safari artık iPhone'lar ve iPad'ler tarafından kamerayla çekilen fotoğrafları depolamak için kullanılan dosya biçimi olan HEIC görüntülerini destekliyor. Bu nedenle, kullanıcılar artık bu görüntüleri dönüştürmeye gerek kalmadan doğrudan tarayıcıda içe aktarabilir ve düzenleyebilir. "Çözünürlük" ve "tür" bağımsız değişkenleri için destek de dahil olmak üzere image-set() uygulamasında yapılan güncellemeler, Safari'de görüntü işlemeyi daha da geliştirir.

Video cephesinde, Safari 17, video akışı için güç açısından verimli bir çözüm olan Yönetilen Medya Kaynağı API'si gibi yeni özellikler ekledi; video oynatıcı için bir istatistik katmanı; ve iPadOS 17'de USB kamera desteği. HTML ve CSS'ye gelince, çeşitli yeni CSS özelliklerinin yanı sıra "popover" özelliği ve <select> içindeki <hr> öğesi için destek de dahil olmak üzere çok sayıda güncelleme uygulandı.

JavaScript ve Web API güncellemeleri, DOM'dan bağımsız olarak ekran dışında işlenen bir tuval sağlayan Offscreen Canvas desteği içerir. Ek özellikler, genel disk alanına bağlı olarak artan depolama kotasını, iki yeni RegEx özelliği için desteği, yeni Set işlem yöntemlerini, oyun denetleyicileriyle "çift gürültülü" dokunsal geri bildirim desteğini ve URL ayrıştırmada iyileştirmeleri içerir.

Geliştiriciler de bu güncellemelerden faydalanabilir. Geliştir menüsü elden geçirildi ve web siteleri, web uygulamaları, uygulamalar içindeki web içeriği ve web uzantıları oluşturmak için hayati araçlara erişimi basitleştirdi. Yeni Özellik Bayrakları paneli, önceki Deneysel Özellikler bölümünün yerini alarak geliştiricilerin belirli özellikleri konuya göre sıralayarak ve dört farklı aşamada görüntüleyerek kolayca aramasına olanak tanır: Kararlı, Test Edilebilir, Önizleme ve Geliştirici.

Ayrıca Web Inspector, Öğeler sekmesindeki cetveller ve öğe yer paylaşımları için ek ayarlar, Konsol sekmesinde konsol mesajlarının zaman damgalarını görüntülemek için bir ayar ve çeşitli sekmelerdeki diğer birkaç geliştirme gibi çok sayıda güncelleme aldı. Ek geliştirici özellikleri arasında yeni bir Ayarlar paneli, sekmeye özel ayarlar yer paylaşımı ve Duyarlı Tasarım Moduna yönelik güncellemeler bulunur.

Son olarak, Safari tarayıcısının kendisinde yapılan değişiklikler kullanıcı Profilleri desteğini, Özel Tarama için gelişmiş özellikleri ve Ödeme İsteği API'si aracılığıyla Apple Pay desteğini kapsar. Web uzantıları artık kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği ve Özel Tarama oturumları sırasında veya belirli Profiller için uzantıları devre dışı bırakma yeteneği dahil olmak üzere tarama verileri üzerinde kontrol sunuyor.

AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için yenilikçi no-code bir platform sağlamanın yanı sıra, Safari'de yapılacak yeni buluşlarla birleştirildiğinde genel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek olan yüksek kaliteli web uygulamaları oluşturmak için rutin olarak kullanılır.