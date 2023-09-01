История пользователя

Пользовательская история — это неформальное описание на естественном языке одной или нескольких функций программной системы или приложения, написанное с точки зрения конечного пользователя. Пользовательские истории служат ценным средством общения между разработчиками, дизайнерами, заинтересованными сторонами и пользователями в процессе разработки, гарантируя, что конечный продукт соответствует как функциональным, так и нефункциональным требованиям целевой аудитории. В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна пользовательские истории используются для облегчения создания интуитивно понятных, ориентированных на пользователя интерфейсов и взаимодействий, обеспечивая четкое понимание целей, ожиданий и ограничений пользователя.

В сфере разработки программного обеспечения пользовательские истории приобретают все большую популярность с появлением гибких методологий. Они возникли как часть Agile-структуры, особенно в контексте экстремального программирования (XP) и Scrum, и с тех пор получили широкое распространение как фундаментальная часть современного проектирования программного обеспечения и управления проектами. Ключевое преимущество пользовательских историй заключается в их способности преодолевать разрыв между техническими спецификациями и реальными пользовательскими сценариями, позволяя разработчикам и дизайнерам мыслить с точки зрения решений, ориентированных на пользователя, а не просто разрабатывать функции на основе технических требований.

Пользовательские истории обычно состоят из трех основных компонентов:

Название: короткая описательная надпись, обобщающая содержание статьи. Описание: Краткое объяснение потребностей пользователя и желаемого результата, часто по шаблону: «Как [тип пользователя] я хочу [выполнить действие] для достижения [цели или выгоды]». Критерии приемки: список конкретных, проверяемых условий, которые должны быть выполнены, чтобы история считалась завершенной и функция была правильно реализована. Эти критерии служат четко определенным набором целей и могут использоваться для создания и совершенствования системных тестов и процессов обеспечения качества.

В AppMaster, ведущей платформе no-code, пользовательские истории играют ключевую роль в процессе разработки серверных, веб- и мобильных приложений. Перед началом любого проекта пользовательские истории собираются на основе отзывов и ожиданий целевых пользователей, заинтересованных сторон и команды AppMaster. Это помогает составить полную картину целей и требований проекта и гарантирует, что полученное приложение будет отвечать потребностям конечных пользователей.

Например, предположим, что клиент запрашивает разработку приложения для управления проектами для своей организации. Команда AppMaster начнет со сбора пользовательских историй от различных лиц в организации клиента, таких как менеджеры проектов, члены команды и руководители высшего звена. Эти пользовательские истории могут включать в себя:

«Как руководитель проекта я хочу назначать задачи членам команды, чтобы работу можно было эффективно распределять и впоследствии отслеживать».

«Как член команды я хочу получать уведомления, когда мне назначаются задачи, чтобы я мог расставить приоритеты в своей работе».

«Как руководитель высшего звена я хочу создавать отчеты о ходе работы на основе статуса завершения проекта, чтобы я мог контролировать общее состояние проектов организации».

После того как эти пользовательские истории определены и задокументированы, они становятся ценным ориентиром для проектирования и разработки желаемых функций и интерфейсов. Команда AppMaster использует пользовательские истории в качестве основы для создания моделей данных (схемы базы данных), процессов бизнес-логики, endpoints REST API и WSS, а также других компонентов приложения. Это гарантирует, что конечный продукт соответствует ожиданиям пользователей и эффективно удовлетворяет их потребности.

По мере разработки приложений пользовательские истории постоянно совершенствуются и проверяются, гарантируя, что они развиваются в тандеме с проектом и пониманием требований его заинтересованных сторон. Этот итеративный, ориентированный на пользователя подход гарантирует, что приложение будет соответствовать потребностям пользователей, создавая более удобный пользовательский опыт на протяжении всего процесса разработки.

В заключение, пользовательские истории являются важным инструментом в контексте пользовательского опыта и дизайна, способствующим разработке ориентированных на пользователя решений, которые удовлетворяют функциональные и нефункциональные потребности целевой аудитории. Являясь ключевой частью платформы AppMaster и методологий Agile, пользовательские истории обеспечивают более эффективное общение между разработчиками, дизайнерами, заинтересованными сторонами и конечными пользователями и вносят значительный вклад в создание масштабируемых высококачественных программных решений.