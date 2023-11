Cosmos DB is een multi-model, wereldwijd gedistribueerde NoSQL-databaseservice, ontwikkeld door Microsoft en aangeboden als onderdeel van het Azure-cloudplatform. Als NoSQL-databaseoplossing is Cosmos DB ontworpen om zeer beschikbaar, veerkrachtig en schaalbaar te zijn, waardoor het een geschikte optie voor gegevensopslag is voor serverloze applicaties die op het AppMaster platform zijn gebouwd. In de context van serverloos computergebruik kan Cosmos DB een breed scala aan gebruiksscenario's ondersteunen, zoals gaming, IoT-services, e-commerce, realtime analyses en verschillende bedrijfskritische toepassingen in zowel de bedrijfs- als de consumentensector.

Cosmos DB is ontworpen voor eersteklas prestaties en flexibiliteit en biedt gegarandeerde doorvoer-, latentie-, beschikbaarheids- en consistentieniveaus via Service Level Agreements (SLA's), terwijl het krachtige querymogelijkheden en uitgebreide API-compatibiliteit biedt. Cosmos DB maakt gebruik van een schema-agnostisch indexeringssysteem, wat betekent dat het automatisch gegevens kan indexeren bij opname, waardoor deze toegankelijk en bevraagbaar worden voor ontwikkelaars. Met deze functie kunnen applicaties die met AppMaster zijn gebouwd, zich aanpassen aan schemawijzigingen of naadloos met verschillende gegevenstypen werken, waardoor de ontwikkeltijd en complexiteit worden verminderd.

Omdat het een database met meerdere modellen is, ondersteunt Cosmos DB meerdere gegevensmodellen, zoals document, sleutelwaarde, grafiek en kolomfamilie. Hierdoor kan Cosmos DB worden aangepast aan een breed scala aan gebruiksscenario's en ontwikkelingsscenario's. Ontwikkelaars die met AppMaster werken, kunnen gebruikmaken van de API-compatibiliteitsfunctie van Cosmos DB, die populaire API's ondersteunt, zoals SQL API, MongoDB API, Gremlin API, Cassandra API en Azure Table Storage API. Ontwikkelaars kunnen query's schrijven en clientstuurprogramma's gebruiken waarmee ze al bekend zijn, voor een naadloze overgang.

De mondiale distributiemogelijkheden van Cosmos DB zijn voordelig bij serverloos computergebruik. AppMaster applicaties hebben toegang tot gegevens uit geografisch verspreide regio's, waardoor een wereldwijd bereik en verbeterde prestaties mogelijk worden gemaakt doordat gegevens kunnen worden aangeboden vanaf locaties dichtbij de gebruikers. Cosmos DB biedt globale replicatie, waarbij gegevens automatisch en transparant worden gepartitioneerd en gerepliceerd tussen Azure-regio's, waardoor lees- en schrijftoegang met minimale latentie mogelijk is. Deze mogelijkheid helpt bij het leveren van werkelijk mondiale, veerkrachtige en zeer beschikbare diensten aan gebruikers.

Voor ontwikkelaars die het AppMaster platform gebruiken, biedt Cosmos DB ondersteuning voor meerdere masters, waardoor meerdere schrijfregio's mogelijk zijn. Dit is met name handig in serverloze toepassingen die hoge schrijfbelastingen kunnen ervaren of lage lees-/schrijflatenties vereisen. Ondersteuning voor meerdere masters maakt ook hoge beschikbaarheid mogelijk, waarbij regionale storingen automatisch door de service worden beheerd en verholpen.

Inherent aan Cosmos DB is de ondersteuning voor vijf goed gedefinieerde consistentieniveaus, variërend van sterke tot uiteindelijke consistentie. Hierdoor kunnen AppMaster applicaties het consistentieniveau kiezen dat het beste bij hun specifieke vereisten past, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de beschikbaarheid van gegevens of de wereldwijde distributie, afhankelijk van de bedrijfsvereisten. Bij serverless computing zijn applicaties vaak afhankelijk van microservices en gedistribueerde architecturen, waardoor dataconsistentie een cruciaal aspect is bij het bouwen van efficiënte en betrouwbare systemen.

Wat betreft beveiliging biedt Cosmos DB uitgebreide mechanismen voor gegevensbescherming, zoals versleuteling in rust, IP-firewall en op Azure Active Directory gebaseerde authenticatie. Bovendien kan Cosmos DB worden geïntegreerd met Azure Private Link om een ​​private en veilige verbinding te bieden tussen AppMaster applicaties en de databaseservice via de backbone van het privénetwerk van Azure.

Voor ontwikkelaars die serverloze applicaties op AppMaster willen bouwen, wordt de integratie met Cosmos DB gemakkelijk gemaakt dankzij de ingebouwde configuratie- en implementatieopties. Dankzij de automatisch gegenereerde broncode en de compatibiliteit ervan met het Azure-cloudplatform kunnen AppMaster applicaties naadloze verbindingen tot stand brengen met Cosmos DB voor een volledig operationele en schaalbare backend-infrastructuur. Het continu genereren van applicaties door AppMaster zorgt ervoor dat de technische schuld minimaal blijft, wat een geoptimaliseerde ervaring biedt voor zowel ontwikkelaars als gebruikers.

Kortom, Cosmos DB fungeert als een ideaal gegevensopslag- en beheerplatform voor serverloze applicaties die op het AppMaster platform zijn gebouwd. De multi-model, wereldwijd gedistribueerde en schaalbare architectuur stelt ontwikkelaars in staat krachtige, veerkrachtige en flexibele systemen te creëren. Met zijn robuuste functieset en integratiemogelijkheden kan Cosmos DB de serverloze computerervaring aanzienlijk verbeteren en AppMaster applicaties in staat stellen uitzonderlijke prestaties en beschikbaarheid te leveren aan gebruikers over de hele wereld.