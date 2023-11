Cosmos DB è un servizio di database NoSQL multimodello distribuito a livello globale sviluppato da Microsoft e offerto come parte della piattaforma cloud Azure. In quanto soluzione di database NoSQL, Cosmos DB è progettato per essere altamente disponibile, resiliente e scalabile, rendendolo un'opzione di archiviazione dei dati adatta per le applicazioni serverless basate sulla piattaforma AppMaster. Nel contesto dell'elaborazione serverless, Cosmos DB può supportare un'ampia varietà di casi d'uso come giochi, servizi IoT, e-commerce, analisi in tempo reale e varie applicazioni mission-critical sia nel settore aziendale che in quello consumer.

Progettato per prestazioni e flessibilità di altissimo livello, Cosmos DB offre livelli garantiti di throughput, latenza, disponibilità e coerenza tramite contratti di servizio (SLA), fornendo al contempo potenti funzionalità di query e ampia compatibilità API. Cosmos DB usa un sistema di indicizzazione indipendente dallo schema, ovvero può indicizzare automaticamente i dati al momento dell'inserimento, rendendoli così accessibili e interrogabili per gli sviluppatori. Questa funzionalità consente alle applicazioni create con AppMaster di adattarsi alle modifiche dello schema o di lavorare con diversi tipi di dati senza problemi, riducendo i tempi e la complessità di sviluppo.

Essendo un database multimodello, Cosmos DB supporta più modelli di dati, ad esempio documento, valore-chiave, grafico e famiglia di colonne. Ciò rende Cosmos DB adattabile a un'ampia gamma di casi d'uso e scenari di sviluppo. Gli sviluppatori che lavorano con AppMaster possono sfruttare la funzionalità di compatibilità API di Cosmos DB, che supporta le API più diffuse come l'API SQL, l'API MongoDB, l'API Gremlin, l'API Cassandra e l'API Archiviazione tabelle di Azure. Gli sviluppatori possono scrivere query e utilizzare i driver client con cui hanno già familiarità per una transizione senza interruzioni.

La funzionalità di distribuzione globale di Cosmos DB è vantaggiosa nell'elaborazione serverless. Le applicazioni AppMaster possono accedere ai dati da regioni geograficamente distribuite, consentendo una copertura mondiale e prestazioni migliorate consentendo la fornitura di dati da posizioni vicine agli utenti. Cosmos DB offre la replica globale, in cui i dati vengono partizionati e replicati in modo automatico e trasparente nelle aree di Azure, consentendo l'accesso in lettura e scrittura con una latenza minima. Questa funzionalità aiuta a fornire agli utenti servizi veramente globali, resilienti e altamente disponibili.

Per gli sviluppatori che utilizzano la piattaforma AppMaster, Cosmos DB fornisce il supporto multimaster, che consente più aree di scrittura. Ciò è particolarmente utile nelle applicazioni serverless che potrebbero subire carichi di scrittura elevati o richiedere basse latenze di lettura/scrittura. Il supporto multimaster consente inoltre un'elevata disponibilità, con errori regionali gestiti e mitigati automaticamente dal servizio.

Inerente a Cosmos DB è il supporto per cinque livelli di coerenza ben definiti, che vanno dalla coerenza forte a quella finale. Ciò consente alle applicazioni AppMaster di scegliere il livello di coerenza che meglio si adatta ai loro requisiti specifici, dando priorità alla disponibilità dei dati o alla distribuzione globale in base alle esigenze aziendali. Nel computing serverless, le applicazioni spesso si basano su microservizi e architetture distribuite, rendendo la coerenza dei dati un aspetto cruciale della creazione di sistemi efficienti e affidabili.

Per quanto riguarda la sicurezza, Cosmos DB offre meccanismi completi di protezione dei dati come la crittografia dei dati inattivi, il firewall IP e l'autenticazione basata su Azure Active Directory. Inoltre, Cosmos DB si integra con Azure Private Link per fornire una connessione privata e sicura tra le applicazioni AppMaster e il servizio database sul backbone della rete privata di Azure.

Per gli sviluppatori che desiderano creare applicazioni serverless su AppMaster, l'integrazione con Cosmos DB è resa pratica dalle opzioni di configurazione e distribuzione integrate. Grazie al codice sorgente generato automaticamente e alla sua compatibilità con la piattaforma cloud Azure, le applicazioni AppMaster possono stabilire connessioni continue con Cosmos DB per un'infrastruttura backend completamente operativa e scalabile. La generazione continua di applicazioni da zero da parte di AppMaster garantisce che il debito tecnico rimanga minimo, fornendo un'esperienza ottimizzata sia agli sviluppatori che agli utenti.

In conclusione, Cosmos DB funge da piattaforma ideale di archiviazione e gestione dei dati per applicazioni serverless basate sulla piattaforma AppMaster. La sua architettura multimodello, distribuita a livello globale e scalabile consente agli sviluppatori di creare sistemi ad alte prestazioni, resilienti e flessibili. Grazie al suo solido set di funzionalità e capacità di integrazione, Cosmos DB può migliorare in modo significativo l'esperienza di elaborazione serverless e consentire alle applicazioni AppMaster di offrire prestazioni e disponibilità eccezionali agli utenti di tutto il mondo.