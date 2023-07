Les meilleurs outils pour les développeurs citoyens en 2023

La montée en puissance des développeurs citoyens

La technologie jouant un rôle de plus en plus vital dans la réussite des entreprises, la demande de développement de logiciels a augmenté. Cependant, trouver et embaucher des développeurs qualifiés reste un défi, ce qui entraîne un écart important entre la demande de solutions logicielles et la disponibilité des ressources pour les créer. Cet écart a ouvert la voie à une nouvelle ère de développement d'applications, menée par les développeurs citoyens.

Les développeurs citoyens sont des personnes non techniques qui utilisent des outils "no-code" et "low-code" pour créer des applications sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage. Ces outils ont démocratisé le processus de développement de logiciels, en permettant à des utilisateurs n'ayant pas de compétences traditionnelles en programmation de développer des solutions logicielles de manière indépendante. Les organisations du monde entier ont commencé à reconnaître le potentiel des développeurs citoyens pour stimuler l'innovation, accélérer les transformations numériques et combler le fossé en matière de capacités de développement de logiciels.

Cette augmentation croissante des outils et des plateformes de développeurs citoyens a conduit à une abondance d'options pour les utilisateurs non techniques qui cherchent à créer des applications. Dans cet article, nous allons explorer les principales caractéristiques des outils de développement citoyen efficaces et passer en revue les meilleures plateformes disponibles en 2023.

Principales caractéristiques des outils de développement citoyen efficaces

Pour créer des applications puissantes et évolutives, les développeurs citoyens doivent choisir une plateforme qui offre la bonne combinaison de facilité d'utilisation, de flexibilité et de productivité. Voici quelques caractéristiques essentielles à prendre en compte lors de l'évaluation des outils de développement citoyen :

Interface conviviale : Une plateforme de développement citoyen réussie doit avoir une interface intuitive, de type "glisser-déposer", qui simplifie le processus de développement d'applications pour les utilisateurs non techniques.

Environnement de développement visuel : Les outils de développement citoyen doivent offrir un environnement de développement visuel puissant, permettant aux utilisateurs de concevoir des applications en connectant simplement des composants préconstruits ou en créant des composants personnalisés.

Une vaste bibliothèque de modèles : Pour accélérer le processus de développement d'applications, les plateformes de développeurs citoyens doivent offrir une bibliothèque complète de modèles préconstruits qui peuvent être facilement personnalisés et adaptés à différents cas d'utilisation.

Capacités d'intégration : Afin de créer des applications modernes qui interagissent avec de multiples systèmes et services, la plateforme choisie doit permettre une intégration facile avec un large éventail d'API, de bases de données et d'autres services tiers.

Évolutivité : Pour être efficaces, les outils de développement citoyen doivent offrir une architecture évolutive capable de gérer les demandes croissantes d'applications et de s'adapter à l'évolution des besoins au fil du temps.

Sécurité : Il est essentiel de garantir la sécurité des applications créées par les développeurs citoyens. La plateforme choisie doit offrir des fonctions de sécurité avancées, telles que l'authentification, l'autorisation et le cryptage des données.

Les meilleurs outils pour les développeurs citoyens en 2023

Maintenant que nous avons exploré les principales caractéristiques des outils de développement citoyen efficaces, examinons quelques-unes des meilleures plateformes disponibles en 2023 :

AppMaster.io

AppMaster.io est une puissante plateforme sans code conçue pour créer des applications backend, web et mobiles. Elle offre une solution tout-en-un, permettant aux développeurs citoyens de créer visuellement des modèles de données, une logique commerciale et des interfaces utilisateur via une interface drag-and-drop très intuitive. AppMaster.io génère des applications en Go pour les services backend, Vue3 pour les applications web, et Kotlin et SwiftUI pour les applications mobiles. La plateforme est hautement évolutive et favorise un développement rapide, ce qui la rend parfaite pour les petites entreprises et les entreprises.

OutSystems

OutSystems est une plateforme de développement populaire low-code qui permet aux développeurs citoyens de créer des applications web et mobiles à l'aide d'une interface visuelle drag-and-drop. Elle offre un large éventail de modèles, de composants et d'intégrations préconstruits, ce qui permet un développement rapide des applications. OutSystems est conçu pour les applications d'entreprise à grande échelle et est réputé pour ses fonctions de sécurité et ses capacités d'intégration.

Bubble

Bubble est une plateforme no-code qui permet aux développeurs citoyens de créer des applications web à l'aide d'un éditeur drag-and-drop. Avec Bubble, les utilisateurs peuvent créer des flux de travail personnalisés, concevoir des interfaces utilisateur réactives et s'intégrer à de nombreux services tiers. La plateforme offre également une vaste bibliothèque de plugins, permettant aux utilisateurs d'enrichir leurs applications de fonctionnalités supplémentaires.

Mendix

Mendix est une plateforme populaire de développement d'applications low-code qui permet aux développeurs citoyens de créer, tester et déployer rapidement des applications web et mobiles. Elle propose un environnement de développement visuel, des outils de collaboration et une vaste bibliothèque de composants préconstruits. Mendix offre également des capacités d'IA avancées pour une assistance automatisée pendant le processus de développement et est bien adapté aux applications d'entreprise.

Wix Corvid (anciennement connu sous le nom de Wix Code)

Wix Corvid est une plateforme de développement complète qui permet aux développeurs citoyens de créer des applications web à partir du célèbre constructeur de sites web Wix. Elle propose un environnement de développement visuel, une documentation complète et des modèles prédéfinis. Wix Corvid est bien adapté aux applications à petite échelle et offre une interface facile à utiliser, ce qui en fait un choix approprié pour les débutants.

Ces plateformes se sont imposées comme les meilleurs outils pour les développeurs citoyens en 2023, permettant aux utilisateurs non techniques de créer facilement des applications puissantes, évolutives et sécurisées. En tirant parti de ces plateformes, les développeurs citoyens peuvent contribuer à combler le fossé entre la demande de solutions logicielles et la disponibilité des ressources, ce qui, en fin de compte, stimule l'innovation dans tous les secteurs.

AppMaster.io est un acteur de premier plan dans le secteur du développement d'applications no-code, offrant aux utilisateurs une plateforme puissante pour créer des applications backend, web et mobiles. Le succès de la plateforme repose sur des fonctionnalités qui répondent spécifiquement aux besoins des utilisateurs non techniques, ce qui en fait un choix idéal pour les développeurs citoyens.

Environnement de développement visuel

L'un des éléments essentiels qui rendent AppMaster.io accessible aux utilisateurs non techniques est son environnement de développement visuel. La plateforme fournit des interfaces drag-and-drop simples mais puissantes pour concevoir des interfaces utilisateur et établir la logique commerciale dans son concepteur de processus commerciaux (BP). Cela permet aux utilisateurs n'ayant aucune compétence en matière de codage de concevoir et de créer des applications visuellement, ce qui réduit considérablement le temps de développement.

Développement d'applications dorsales, Web et mobiles

AppMaster.io permet aux utilisateurs de créer des applications backend, web et mobiles au sein d'une seule et même plateforme, ce qui leur permet d'économiser du temps et des efforts en apprenant différents outils pour chaque couche de développement d'application. En prenant en charge tous les niveaux de développement d'applications, la plateforme permet aux développeurs citoyens de passer rapidement et efficacement de l'idée au prototype, puis aux applications complètes.

Génération et déploiement automatisés du code

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton "Publier", AppMaster.io génère le code source des applications, les compile, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker (backend uniquement) et les déploie dans le nuage. En automatisant ces processus, AppMaster.io supprime les obstacles traditionnellement associés au développement de logiciels et permet aux développeurs citoyens de contourner les complexités liées au code.

Élimination de la dette technique

À chaque modification du modèle d'application, AppMaster.io régénère l'ensemble de l'application à partir de zéro, ce qui permet d'éliminer la dette technique. Cette approche garantit que les développeurs citoyens peuvent continuellement itérer et améliorer leurs applications sans risquer d'accumuler des problèmes liés au code.

Possibilités d'intégration étendues

L'intégration avec des services et des outils externes est essentielle pour les applications modernes. AppMaster.io permet aux développeurs citoyens de créer des applications qui peuvent interagir avec n'importe quelle base de données compatible avec Postgresql et prend en charge la génération automatique d'API REST et de points de terminaison WSS. Cette fonctionnalité garantit une intégration transparente des applications AppMaster.io avec des outils tiers, améliorant ainsi leurs capacités globales.

Évolutivité et sécurité

Les développeurs citoyens ont accès à une plateforme qui offre une évolutivité et une sécurité élevées, adaptées aussi bien aux petites entreprises qu'aux grandes. AppMaster.io génère des applications backend sans état à l'aide du langage de programmation Go, ce qui garantit des performances optimales pour les cas d'utilisation à forte charge et au niveau de l'entreprise.

Histoires de réussite des développeurs citoyens

Les développeurs citoyens du monde entier ont connu un succès remarquable en utilisant des plateformes telles que AppMaster.io. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes entreprises, ces personnes non techniques ont exploité la puissance des outils no-code et low-code pour créer des applications percutantes.

Small business growth: Une propriétaire de petite entreprise n'ayant aucune expérience de la programmation a utilisé AppMaster.io pour créer les solutions frontales et dorsales de sa boutique en ligne. Le portail client auto-construit et le système intégré de gestion des stocks l'ont aidée à développer ses opérations et à décupler son chiffre d'affaires.

Enterprise process improvement: Un responsable des ressources humaines d'une grande entreprise s'est appuyé sur AppMaster.io pour créer une plateforme personnalisée d'évaluation des performances, rationalisant les évaluations des employés et renforçant la boucle de rétroaction au sein de l'entreprise. La plateforme a considérablement amélioré le processus d'évaluation et de définition des objectifs, améliorant ainsi les performances et la satisfaction des employés.

Leveraging side projects for profit: Un professionnel du marketing a développé une application iOS et Android pour la planification du contenu des médias sociaux en utilisant AppMaster.io. Bien qu'il n'ait aucune expérience en matière de codage, il a réussi à créer une application efficace qui a généré des revenus passifs et attiré un grand nombre d'utilisateurs.

Ces exemples de réussite démontrent que les plateformes no-code et low-code telles que AppMaster.io offrent aux utilisateurs de tous les jours les outils et les ressources nécessaires pour créer leurs propres applications, ce qui stimule l'innovation et permet aux utilisateurs non techniques de contribuer à la transformation numérique.

Tendances futures des outils pour les développeurs citoyens

Au fur et à mesure que les plateformes no-code et low-code progressent, des développements passionnants se profilent à l'horizon, façonnant le secteur des développeurs citoyens.

Greater integration capabilities: À l'avenir, les outils no-code et low-code seront dotés de fonctions d'intégration encore plus avancées, ce qui permettra aux développeurs de créer des applications qui se connectent et interagissent de manière transparente avec un large éventail de services externes.

Advanced AI-powered features: L'intelligence artificielle (IA) jouera un rôle important dans l'évolution des outils des développeurs citoyens. Il faut s'attendre à des capacités pilotées par l'IA qui automatisent davantage de tâches, aident à la conception de l'interface utilisateur, écrivent des applications accessibles et proposent des suggestions d'amélioration des performances spécifiques à l'utilisateur.

Improved accessibility: Les plateformes destinées aux développeurs citoyens s'efforceront d'améliorer leur accessibilité, en veillant à ce que même les personnes n'ayant que peu ou pas de connaissances techniques puissent créer des applications complexes et riches en fonctionnalités avec un minimum d'efforts.

Le mouvement no-code et low-code continue de se développer, et des plateformes innovantes comme AppMaster.io sont à la pointe du progrès. À mesure que ces outils évoluent, le potentiel des développeurs citoyens à révolutionner le monde de la création d'applications s'accroît également.