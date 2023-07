Wzrost liczby programistów-obywateli

Ponieważ technologia odgrywa coraz ważniejszą rolę w sukcesie firm, wzrosło zapotrzebowanie na tworzenie oprogramowania. Jednak znalezienie i zatrudnienie wykwalifikowanych programistów pozostaje wyzwaniem, co prowadzi do znacznej luki między popytem na rozwiązania programistyczne a dostępnością zasobów do ich tworzenia. Luka ta utorowała drogę dla nowej ery rozwoju aplikacji, prowadzonej przez programistów-obywateli.

Deweloperzy-obywatele to osoby nietechniczne, które wykorzystują narzędzia no-code i low-code do tworzenia aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy w zakresie kodowania. Narzędzia te zdemokratyzowały proces tworzenia oprogramowania, umożliwiając użytkownikom bez tradycyjnych umiejętności programistycznych niezależne opracowywanie rozwiązań programowych. Organizacje na całym świecie zaczęły dostrzegać potencjał programistów-obywateli w napędzaniu innowacji, przyspieszaniu transformacji cyfrowej i wypełnianiu luki w możliwościach tworzenia oprogramowania.

Rosnąca popularność narzędzi i platform dla deweloperów obywatelskich doprowadziła do powstania wielu opcji dla nietechnicznych użytkowników, którzy chcą tworzyć aplikacje. W tym artykule zbadamy najważniejsze cechy skutecznych narzędzi dla programistów obywatelskich i dokonamy przeglądu najlepszych platform dostępnych w 2023 roku.

Najważniejsze cechy skutecznych narzędzi dla deweloperów obywatelskich

Aby tworzyć potężne i skalowalne aplikacje, programiści obywatelscy muszą wybrać platformę, która zapewnia odpowiednie połączenie łatwości użytkowania, elastyczności i produktywności. Oto kilka podstawowych cech, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie narzędzi dla deweloperów obywatelskich:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Skuteczna platforma dla deweloperów obywatelskich powinna mieć intuicyjny interfejs typu " przeciągnij i upuść ", który upraszcza proces tworzenia aplikacji dla użytkowników nietechnicznych.

Wizualne środowisko programistyczne: Narzędzia dla deweloperów obywatelskich muszą zapewniać potężne wizualne środowisko programistyczne, umożliwiające użytkownikom projektowanie aplikacji poprzez proste łączenie gotowych komponentów lub tworzenie niestandardowych.

Rozbudowana biblioteka szablonów: Aby przyspieszyć proces tworzenia aplikacji, platformy dla deweloperów obywatelskich powinny oferować obszerną bibliotekę gotowych szablonów, które można łatwo dostosować i dostosować do różnych przypadków użycia.

Możliwości integracji: W celu tworzenia nowoczesnych aplikacji, które współdziałają z wieloma systemami i usługami, wybrana platforma powinna umożliwiać łatwą integrację z szeroką gamą zewnętrznych interfejsów API, baz danych i innych usług.

Skalowalność: Skuteczne narzędzia dla deweloperów obywatelskich muszą zapewniać skalowalną architekturę, która może obsługiwać rosnące wymagania aplikacji i może dostosowywać się do zmieniających się wymagań w czasie.

Bezpieczeństwo: Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji tworzonych przez deweloperów obywatelskich ma kluczowe znaczenie. Wybrana platforma musi zapewniać zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie, autoryzacja i szyfrowanie danych.

Najlepsze narzędzia dla deweloperów obywatelskich w 2023 roku

Teraz, gdy zbadaliśmy najważniejsze cechy skutecznych narzędzi dla deweloperów obywatelskich, przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych platform dostępnych w 2023 roku:

AppMaster.io

AppMaster. io to potężna platforma no-code przeznaczona do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Oferuje kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające programistom obywatelskim wizualne tworzenie modeli danych, logiki biznesowej i interfejsów użytkownika za pomocą wysoce intuicyjnego interfejsu drag-and-drop. AppMaster.io generuje aplikacje w języku Go dla usług zaplecza, Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i SwiftUI dla aplikacji mobilnych. Platforma jest wysoce skalowalna i sprzyja szybkiemu rozwojowi, dzięki czemu jest idealna zarówno dla małych firm, jak i przedsiębiorstw.

OutSystems

OutSystems to popularna platforma programistyczna low-code, która umożliwia programistom obywatelskim tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą wizualnego interfejsu drag-and-drop. Oferuje szeroką gamę gotowych szablonów, komponentów i integracji, umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji. OutSystems jest przeznaczony do aplikacji korporacyjnych na dużą skalę i jest znany z silnych funkcji bezpieczeństwa i możliwości integracji.

Bubble

Bubble to platforma no-code, która umożliwia programistom obywatelskim tworzenie aplikacji internetowych za pomocą edytora drag-and-drop. Dzięki Bubble użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe przepływy pracy, projektować responsywne interfejsy użytkownika i integrować się z wieloma usługami innych firm. Platforma oferuje również obszerną bibliotekę wtyczek, umożliwiając użytkownikom rozszerzenie ich aplikacji o dodatkowe funkcje.

Mendix

Mendix to popularna platforma do tworzenia aplikacji low-code, która umożliwia programistom obywatelskim szybkie tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych. Oferuje wizualne środowisko programistyczne, narzędzia do współpracy i obszerną bibliotekę gotowych komponentów. Mendix zapewnia również zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji do zautomatyzowanej pomocy podczas procesu rozwoju i dobrze nadaje się do aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa.

Wix Corvid (wcześniej znany jako Wix Code)

Wix Corvid to platforma programistyczna typu full-stack, która umożliwia programistom obywatelskim tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o popularny kreator stron internetowych Wix. Oferuje ona wizualne środowisko programistyczne, obszerną dokumentację i gotowe szablony. Wix Corvid dobrze nadaje się do aplikacji na małą skalę i oferuje łatwy w użyciu interfejs, dzięki czemu jest odpowiednim wyborem dla początkujących.

Platformy te stały się najlepszymi narzędziami dla deweloperów obywatelskich w 2023 roku, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym łatwe tworzenie wydajnych, skalowalnych i bezpiecznych aplikacji. Wykorzystując te platformy, programiści obywatelscy mogą pomóc wypełnić lukę między zapotrzebowaniem na rozwiązania programistyczne a dostępnością zasobów, ostatecznie napędzając innowacje w różnych branżach.

W jaki sposób AppMaster.io wspiera deweloperów-obywateli?

AppMaster.io jest czołowym graczem w branży tworzenia aplikacji no-code, zapewniając użytkownikom potężną platformę do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Sukces platformy opiera się na funkcjach, które w szczególności zaspokajają potrzeby użytkowników nietechnicznych, co czyni ją idealnym wyborem dla programistów obywatelskich.

Wizualne środowisko programistyczne

Jednym z kluczowych elementów, które sprawiają, że AppMaster.io jest dostępna dla nietechnicznych użytkowników, jest jej wizualne środowisko programistyczne. Platforma zapewnia proste, ale potężne interfejsy drag-and-drop do projektowania interfejsów użytkownika i ustanawiania logiki biznesowej w kreatorze procesów biznesowych (BP). Pozwala to użytkownikom bez doświadczenia w kodowaniu na wizualne projektowanie i tworzenie aplikacji, znacznie skracając czas programowania.

Tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych

AppMaster.io umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, webowych i mobilnych w ramach jednej platformy, oszczędzając czas i wysiłek związany z nauką różnych narzędzi dla każdej warstwy rozwoju aplikacji. Wspierając wszystkie poziomy rozwoju aplikacji, platforma umożliwia deweloperom obywatelskim szybkie i wydajne przejście od pomysłu do prototypu do w pełni funkcjonalnych aplikacji.

Automatyczne generowanie i wdrażanie kodu

Gdy użytkownik naciśnie przycisk "Publikuj", AppMaster.io generuje kod źródłowy aplikacji, kompiluje go, uruchamia testy, pakuje do kontenerów docker (tylko backend) i wdraża w chmurze. Automatyzując te procesy, AppMaster.io usuwa bariery tradycyjnie związane z tworzeniem oprogramowania i pozwala programistom obywatelskim ominąć zawiłości związane z kodem.

Eliminacja długu technicznego

Przy każdej zmianie w projekcie aplikacji, AppMaster.io regeneruje całą aplikację od zera, skutecznie eliminując dług techniczny. Takie podejście gwarantuje, że deweloperzy-obywatele mogą stale iterować i ulepszać swoje aplikacje bez ryzyka gromadzenia się problemów związanych z kodem.

Szerokie możliwości integracji

Integracja z zewnętrznymi usługami i narzędziami jest niezbędna dla nowoczesnych aplikacji. AppMaster.io umożliwia programistom obywatelskim tworzenie aplikacji, które mogą wchodzić w interakcje z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql i obsługuje automatyczne generowanie REST API i WSS Endpoints. Ta funkcjonalność zapewnia płynną integrację aplikacji AppMaster.io z narzędziami innych firm, zwiększając ich ogólne możliwości.

Skalowalność i bezpieczeństwo

Programiści Citizen mają dostęp do platformy, która zapewnia wysoką skalowalność i bezpieczeństwo odpowiednie zarówno dla małych firm, jak i przedsiębiorstw. AppMaster.io generuje bezstanowe aplikacje backendowe przy użyciu języka programowania Go, zapewniając optymalną wydajność dla przypadków użycia o dużym obciążeniu i na poziomie korporacyjnym.

Historie sukcesu deweloperów Citizen

Deweloperzy-obywatele na całym świecie osiągnęli niezwykły sukces, korzystając z platform takich jak AppMaster.io. Od małych firm po duże przedsiębiorstwa, te nietechniczne osoby wykorzystały moc narzędzi no-code i low-code do tworzenia skutecznych aplikacji.

Small business growth: Właścicielka małej firmy bez wcześniejszego doświadczenia w programowaniu wykorzystała AppMaster .io do stworzenia zarówno rozwiązań backendowych, jak i frontendowych dla swojego sklepu internetowego. Samodzielnie zbudowany portal dla klientów i zintegrowany system zarządzania zapasami pomogły jej skalować operacje i dziesięciokrotnie rozwinąć działalność.

Właścicielka małej firmy bez wcześniejszego doświadczenia w programowaniu wykorzystała .io do stworzenia zarówno rozwiązań backendowych, jak i frontendowych dla swojego sklepu internetowego. Samodzielnie zbudowany portal dla klientów i zintegrowany system zarządzania zapasami pomogły jej skalować operacje i dziesięciokrotnie rozwinąć działalność. Enterprise process improvement: Menedżer HR w dużej korporacji wykorzystał AppMaster .io do stworzenia niestandardowej platformy oceny wydajności, usprawniając oceny pracowników i wzmacniając pętlę informacji zwrotnej w firmie. Platforma znacznie usprawniła proces oceny i wyznaczania celów, zwiększając wydajność i zadowolenie pracowników.

Menedżer HR w dużej korporacji wykorzystał .io do stworzenia niestandardowej platformy oceny wydajności, usprawniając oceny pracowników i wzmacniając pętlę informacji zwrotnej w firmie. Platforma znacznie usprawniła proces oceny i wyznaczania celów, zwiększając wydajność i zadowolenie pracowników. Leveraging side projects for profit: Specjalista ds. marketingu opracował aplikację na iOS i Androida do planowania treści w mediach społecznościowych przy użyciu AppMaster .io. Pomimo braku doświadczenia w kodowaniu, z powodzeniem stworzył skuteczną aplikację, która wygenerowała pasywny dochód i przyciągnęła dużą bazę użytkowników.

Te historie sukcesu pokazują, że platformy no-code i low-code, takie jak AppMaster.io, oferują zwykłym użytkownikom narzędzia i zasoby do tworzenia własnych aplikacji, napędzając innowacje i umożliwiając użytkownikom nietechnicznym udział w transformacji cyfrowej.

Przyszłe trendy w narzędziach dla deweloperów-obywateli

Wraz z rozwojem platform no-code i low-code, czekają nas ekscytujące zmiany, które ukształtują branżę deweloperów obywatelskich.

Greater integration capabilities: W przyszłości pojawią się jeszcze bardziej zaawansowane funkcje integracyjne dla narzędzi no-code i low-code , umożliwiające programistom tworzenie aplikacji, które płynnie łączą się i współdziałają z szeroką gamą usług zewnętrznych.

W przyszłości pojawią się jeszcze bardziej zaawansowane funkcje integracyjne dla narzędzi i , umożliwiające programistom tworzenie aplikacji, które płynnie łączą się i współdziałają z szeroką gamą usług zewnętrznych. Advanced AI-powered features: Sztuczna inteligencja (AI) odegra znaczącą rolę w ewolucji narzędzi dla deweloperów obywatelskich. Spodziewaj się możliwości opartych na sztucznej inteligencji, które zautomatyzują więcej zadań, pomogą w projektowaniu interfejsu użytkownika, pisaniu dostępnych aplikacji i zapewnią sugestie dotyczące ulepszeń wydajności specyficznych dla użytkownika.

Sztuczna inteligencja (AI) odegra znaczącą rolę w ewolucji narzędzi dla deweloperów obywatelskich. Spodziewaj się możliwości opartych na sztucznej inteligencji, które zautomatyzują więcej zadań, pomogą w projektowaniu interfejsu użytkownika, pisaniu dostępnych aplikacji i zapewnią sugestie dotyczące ulepszeń wydajności specyficznych dla użytkownika. Improved accessibility: Platformy skierowane do deweloperów obywatelskich będą dążyć do poprawy ich dostępności, zapewniając, że nawet osoby z niewielkim lub żadnym zapleczem technicznym mogą tworzyć złożone i bogate w funkcje aplikacje przy minimalnym wysiłku.

Ruchy no-code i low-code wciąż się rozwijają, a innowacyjne platformy, takie jak AppMaster.io, wiodą prym. Wraz z rozwojem tych narzędzi, rośnie również potencjał deweloperów obywatelskich, którzy mogą zrewolucjonizować świat tworzenia aplikacji.