صعود المطورين المواطنين

نظرًا لأن التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا بشكل متزايد في نجاح الأعمال التجارية ، فقد ارتفع الطلب على تطوير البرمجيات . ومع ذلك ، لا يزال العثور على مطورين مهرة وتوظيفهم يمثل تحديًا ، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الطلب على الحلول البرمجية وتوافر الموارد اللازمة لإنشائها. مهدت هذه الفجوة الطريق لعصر جديد من تطوير التطبيقات ، بقيادة المطورين المواطنين.

المطورون المواطنون هم أفراد غير تقنيون يستفيدون من أدوات بدون تعليمات برمجية ومنخفضة الكود لإنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى خبرة تشفير واسعة النطاق. عملت هذه الأدوات على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرامج ، وتمكين المستخدمين الذين ليس لديهم مهارات برمجة تقليدية لتطوير حلول برمجية بشكل مستقل. بدأت المنظمات في جميع أنحاء العالم في التعرف على إمكانات المطورين المواطنين لدفع الابتكار وتسريع التحولات الرقمية وسد الفجوة في قدرات تطوير البرمجيات.

أدى هذا الارتفاع المتزايد في أدوات ومنصات المطورين المواطنين إلى وفرة من الخيارات للمستخدمين غير التقنيين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات. في هذه المقالة ، سوف نستكشف أهم خصائص أدوات المطورين المواطنين الفعالة ونراجع أفضل الأنظمة الأساسية المتاحة في عام 2023.

أهم خصائص أدوات تطوير المواطن الفعال

من أجل بناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير ، يجب على المطورين المواطنين اختيار نظام أساسي يوفر المزيج الصحيح من سهولة الاستخدام والمرونة والإنتاجية. فيما يلي بعض الخصائص الأساسية التي يجب مراعاتها عند تقييم أدوات المطور المواطن:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون لمنصة مطور المواطن الناجح واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات تعمل على تبسيط عملية تطوير التطبيق للمستخدمين غير التقنيين.

يجب أن يكون لمنصة مطور المواطن الناجح واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات تعمل على تبسيط عملية تطوير التطبيق للمستخدمين غير التقنيين. بيئة التطوير المرئي: يجب أن توفر أدوات مطور المواطن بيئة تطوير مرئية قوية ، تمكن المستخدمين من تصميم التطبيقات ببساطة عن طريق ربط المكونات سابقة البناء أو إنشاء مكونات مخصصة.

يجب أن توفر أدوات مطور المواطن بيئة تطوير مرئية قوية ، تمكن المستخدمين من تصميم التطبيقات ببساطة عن طريق ربط المكونات سابقة البناء أو إنشاء مكونات مخصصة. مكتبة قوالب واسعة النطاق: لتسريع عملية تطوير التطبيق ، يجب أن تقدم منصات المطورين المواطنين مكتبة شاملة من القوالب الجاهزة التي يمكن تخصيصها وتكييفها بسهولة لحالات الاستخدام المختلفة.

لتسريع عملية تطوير التطبيق ، يجب أن تقدم منصات المطورين المواطنين مكتبة شاملة من القوالب الجاهزة التي يمكن تخصيصها وتكييفها بسهولة لحالات الاستخدام المختلفة. قدرات التكامل: من أجل بناء تطبيقات حديثة تتفاعل مع أنظمة وخدمات متعددة ، يجب أن تسمح المنصة المختارة بالتكامل السهل مع مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات والخدمات الأخرى التابعة لجهات خارجية.

من أجل بناء تطبيقات حديثة تتفاعل مع أنظمة وخدمات متعددة ، يجب أن تسمح المنصة المختارة بالتكامل السهل مع مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات والخدمات الأخرى التابعة لجهات خارجية. قابلية التوسع: يجب أن توفر أدوات مطور المواطن الفعال بنية قابلة للتطوير يمكنها التعامل مع متطلبات التطبيق المتزايدة ويمكن أن تتكيف مع المتطلبات المتغيرة بمرور الوقت.

يجب أن توفر أدوات مطور المواطن الفعال بنية قابلة للتطوير يمكنها التعامل مع متطلبات التطبيق المتزايدة ويمكن أن تتكيف مع المتطلبات المتغيرة بمرور الوقت. الأمان: يعد ضمان أمان التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة المطورين المواطنين أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن يوفر النظام الأساسي المختار ميزات أمان متقدمة ، مثل المصادقة والترخيص وتشفير البيانات.

أفضل أدوات مطور مواطن في عام 2023

الآن بعد أن استكشفنا أهم خصائص أدوات مطور المواطن الفعالة ، فلنلقِ نظرة على بعض أفضل الأنظمة الأساسية المتوفرة في عام 2023:

AppMaster .io

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية مصمم لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. إنه يوفر حلاً متعدد الإمكانات ، يمكّن المطورين المواطنين من إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي من خلال واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام. ينشئ AppMaster.io تطبيقات في Go لخدمات الخلفية و Vue3 لتطبيقات الويب و Kotlin و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. المنصة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وتعزز التطور السريع ، مما يجعلها مثالية لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن منصة تطوير low-code شائعة تمكن المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال باستخدام واجهة مرئية drag-and-drop. إنه يوفر مجموعة واسعة من القوالب والمكونات والتكاملات المبنية مسبقًا ، مما يسمح بالتطوير السريع للتطبيقات. تم تصميم OutSystems لتطبيقات المؤسسات واسعة النطاق وهي معروفة بميزاتها الأمنية القوية وقدرات التكامل.

Bubble

Bubble عبارة عن نظام no-code يسمح للمطورين المواطنين بإنشاء تطبيقات ويب باستخدام محرر drag-and-drop. باستخدام Bubble ، يمكن للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل مخصصة وتصميم واجهات مستخدم سريعة الاستجابة والتكامل مع العديد من خدمات الجهات الخارجية. يوفر النظام الأساسي أيضًا مكتبة واسعة من المكونات الإضافية ، مما يتيح للمستخدمين تحسين تطبيقاتهم بوظائف إضافية.

منديكس

Mendix هو نظام أساسي لتطوير التطبيقات low-code يتيح للمواطنين للمطورين بناء واختبار ونشر تطبيقات الويب والجوال بسرعة. يتميز ببيئة التطوير المرئي وأدوات التعاون ومكتبة واسعة من المكونات المبنية مسبقًا. يوفر Mendix أيضًا إمكانات متقدمة للذكاء الاصطناعي للمساعدة الآلية أثناء عملية التطوير وهو مناسب تمامًا للتطبيقات على مستوى المؤسسة.

Wix Corvid (المعروف سابقًا باسم Wix Code)

Wix Corvid عبارة عن منصة تطوير متكاملة تمكن المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات ويب فوق منشئ مواقع Wix الشهير. يتميز ببيئة تطوير مرئية ووثائق شاملة وقوالب مسبقة الصنع. يعد Wix Corvid مناسبًا تمامًا للتطبيقات الصغيرة ويوفر واجهة سهلة الاستخدام ، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمبتدئين.

برزت هذه الأنظمة الأساسية كأفضل أدوات مطور للمواطنين في عام 2023 ، مما يتيح للمستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وآمنة بسهولة. من خلال الاستفادة من هذه المنصات ، يمكن للمطورين المواطنين المساعدة في سد الفجوة بين الطلب على الحلول البرمجية وتوافر الموارد ، مما يؤدي في النهاية إلى دفع الابتكار عبر الصناعات.

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كيف يعمل AppMaster .io على تمكين المطورين المواطنين

يعد AppMaster.io لاعبًا بارزًا في صناعة تطوير التطبيقات no-code ، حيث يوفر للمستخدمين نظامًا أساسيًا قويًا لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. يعتمد نجاح المنصة على الميزات التي تلبي على وجه التحديد احتياجات المستخدمين غير التقنيين ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمطورين المواطنين.

بيئة التطوير المرئي

أحد العناصر الحاسمة التي تجعل AppMaster.io في متناول المستخدمين غير التقنيين هو بيئة التطوير المرئي. يوفر النظام الأساسي واجهات drag-and-drop بسيطة لكنها قوية لتصميم واجهات المستخدم وإنشاء منطق الأعمال في مصمم عمليات الأعمال (BP) . يتيح ذلك للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في الترميز تصميم التطبيقات وإنشائها بشكل مرئي ، مما يقلل من وقت التطوير بشكل كبير.

تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية

يتيح AppMaster.io للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ضمن نظام أساسي واحد ، مما يوفر الوقت والجهد في تعلم أدوات مختلفة لكل طبقة من طبقات تطوير التطبيقات. من خلال دعم جميع مستويات تطوير التطبيقات ، تتيح المنصة للمطورين المواطنين الانتقال من الفكرة إلى النموذج الأولي إلى التطبيقات كاملة الميزات بسرعة وكفاءة.

إنشاء ونشر الكود الآلي

عندما يضغط المستخدم على زر "نشر" ، ينشئ AppMaster.io كود المصدر للتطبيقات ، ويجمعها ، ويدير الاختبارات ، ويجمعها في حاويات عامل التحميل (الخلفية فقط) ، وينشر على السحابة. من خلال أتمتة هذه العمليات ، يزيل AppMaster.io الحواجز المرتبطة تقليديًا بتطوير البرامج ويسمح للمطورين المواطنين بتجاوز التعقيدات المتعلقة بالكود.

القضاء على الديون الفنية

مع كل تغيير في مخطط التطبيق ، يعيد AppMaster.io إنشاء التطبيق بالكامل من البداية ، مما يقضي بشكل فعال على الديون التقنية. يضمن هذا النهج قدرة المطورين المواطنين على تكرار تطبيقاتهم وتحسينها باستمرار دون المخاطرة بتراكم المشكلات المتعلقة بالكود.

إمكانيات تكامل واسعة النطاق

التكامل مع الخدمات والأدوات الخارجية ضروري للتطبيقات الحديثة. يسمح AppMaster.io للمطورين المواطنين بإنشاء تطبيقات يمكنها التفاعل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql وتدعم الإنشاء التلقائي لـ REST API ونقاط نهاية WSS. تضمن هذه الوظيفة التكامل السلس لتطبيقات AppMaster.io مع أدوات الطرف الثالث ، مما يعزز قدراتها الإجمالية.

قابلية التوسع والأمان

يتمتع المطورون المواطنون بإمكانية الوصول إلى النظام الأساسي الذي يوفر قابلية تطوير عالية وأمانًا مناسبًا لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات. ينشئ AppMaster.io تطبيقات خلفية عديمة الحالة باستخدام لغة البرمجة Go ، مما يضمن الأداء الأمثل لحالات الاستخدام عالية التحميل وعلى مستوى المؤسسة.

قصص نجاح مطور مواطن

حقق المطورون المواطنون حول العالم نجاحًا ملحوظًا باستخدام منصات مثل AppMaster.io. من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة ، قام هؤلاء الأفراد غير التقنيين بتسخير قوة أدوات no-code ورموز low-code لإنشاء تطبيقات مؤثرة.

Small business growth: استخدمت صاحبة شركة صغيرة ليس لديها خبرة سابقة في البرمجة AppMaster .io لإنشاء كل من حلول الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية لمتجرها عبر الإنترنت. ساعدتها بوابة العملاء ذاتية البناء ونظام إدارة المخزون المتكامل على توسيع نطاق العمليات وتنمية أعمالها بمقدار عشرة أضعاف.

استخدمت صاحبة شركة صغيرة ليس لديها خبرة سابقة في البرمجة .io لإنشاء كل من حلول الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية لمتجرها عبر الإنترنت. ساعدتها بوابة العملاء ذاتية البناء ونظام إدارة المخزون المتكامل على توسيع نطاق العمليات وتنمية أعمالها بمقدار عشرة أضعاف. Enterprise process improvement: استفاد مدير الموارد البشرية في شركة كبيرة من AppMaster .io لإنشاء نظام أساسي مخصص لتقييم الأداء ، وتبسيط تقييمات الموظفين وتعزيز حلقة التغذية الراجعة داخل الشركة. حسنت المنصة بشكل كبير عملية التقييم وتحديد الأهداف ، وعززت أداء الموظفين ورضاهم.

استفاد مدير الموارد البشرية في شركة كبيرة من .io لإنشاء نظام أساسي مخصص لتقييم الأداء ، وتبسيط تقييمات الموظفين وتعزيز حلقة التغذية الراجعة داخل الشركة. حسنت المنصة بشكل كبير عملية التقييم وتحديد الأهداف ، وعززت أداء الموظفين ورضاهم. Leveraging side projects for profit: طور متخصص تسويق تطبيق iOS و Android لجدولة محتوى الوسائط الاجتماعية باستخدام AppMaster .io. على الرغم من عدم وجود خبرة في الترميز ، فقد نجح في إنشاء تطبيق فعال حقق دخلاً غير فعال وجذب قاعدة مستخدمين كبيرة.

توضح قصص النجاح هذه أن الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code مثل AppMaster.io توفر للمستخدمين كل يوم الأدوات والموارد لبناء تطبيقاتهم الخاصة ، وتغذية الابتكار وتمكين المستخدمين غير التقنيين من المساهمة في التحول الرقمي.

الاتجاهات المستقبلية في أدوات المطورين المواطنين

مع تقدم المنصات no-code والمنصات low-code ، تنتظرنا تطورات مثيرة لتشكيل الصناعة للمطورين المواطنين.

Greater integration capabilities: سيشهد المستقبل ميزات تكامل أكثر تقدمًا لأدوات no-code low-code ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات تتصل وتتفاعل بسلاسة مع مجموعة واسعة من الخدمات الخارجية.

سيشهد المستقبل ميزات تكامل أكثر تقدمًا لأدوات ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات تتصل وتتفاعل بسلاسة مع مجموعة واسعة من الخدمات الخارجية. Advanced AI-powered features: سيلعب الذكاء الاصطناعي (AI) دورًا مهمًا في تطوير أدوات مطوري المواطنين. توقع إمكانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة المزيد من المهام ، وتساعد في تصميم واجهة المستخدم ، وكتابة التطبيقات التي يمكن الوصول إليها ، وتقديم اقتراحات لتحسينات الأداء الخاصة بالمستخدم.

سيلعب الذكاء الاصطناعي (AI) دورًا مهمًا في تطوير أدوات مطوري المواطنين. توقع إمكانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة المزيد من المهام ، وتساعد في تصميم واجهة المستخدم ، وكتابة التطبيقات التي يمكن الوصول إليها ، وتقديم اقتراحات لتحسينات الأداء الخاصة بالمستخدم. Improved accessibility: ستسعى المنصات التي تستهدف المطورين المواطنين إلى تحسين إمكانية الوصول الخاصة بهم ، مما يضمن أنه حتى أولئك الذين لديهم خلفية تقنية قليلة أو معدومة يمكنهم إنشاء تطبيقات معقدة وغنية بالميزات بأقل جهد ممكن.

تستمر حركة no-code و low-code في النمو ، وتتصدر المنصات المبتكرة مثل AppMaster.io زمام الأمور. مع تطور هذه الأدوات ، تتطور أيضًا إمكانات المطورين المواطنين لإحداث ثورة في عالم بناء التطبيقات.