公民开发者的崛起

由于技术在企业的成功中发挥着越来越重要的作用，对软件开发的需求也随之上升。然而，寻找和雇用熟练的开发人员仍然是一个挑战，导致对软件解决方案的需求和创建这些解决方案的资源可用性之间存在巨大差距。这一差距为由公民开发者主导的应用开发新时代铺平了道路。

公民开发者是一些非技术性的个人，他们利用无代码和低代码工具来创建应用程序，而不需要大量的编码专业知识。这些工具已经使软件开发过程民主化，使没有传统编程技能的用户能够独立开发软件解决方案。世界各地的组织已经开始认识到公民开发者在推动创新、加速数字化转型和弥合软件开发能力差距方面的潜力。

公民开发者工具和平台的日益兴起，为希望构建应用程序的非技术用户带来了大量的选择。在这篇文章中，我们将探讨有效的公民开发工具的首要特征，并回顾2023年的最佳平台。

有效的公民开发工具的首要特征

为了建立强大和可扩展的应用程序，公民开发者必须选择一个平台，提供易用性、灵活性和生产力的正确组合。以下是评估公民开发工具时需要考虑的一些基本特征：

2023年的最佳公民开发工具

现在我们已经探讨了有效的公民开发工具的首要特征，让我们来看看2023年的一些最佳平台：

AppMaster.io

AppMaster.io是一个强大的无代码平台，旨在创建后端、网络和移动应用程序。它提供了一个多合一的解决方案，使公民开发者能够通过高度直观的drag-and-drop 界面，直观地创建数据模型、业务逻辑和用户界面。AppMaster.io 后台服务用Go语言，网络应用用Vue3，移动应用用Kotlin和SwiftUI ，生成应用程序。该平台具有高度的可扩展性，促进了快速开发，使其成为小型企业和企业的完美选择。

OutSystems

OutSystems是一个流行的low-code 开发平台，使公民开发者能够使用可视化、drag-and-drop 界面创建网络和移动应用程序。它提供广泛的预建模板、组件和集成，允许快速开发应用程序。OutSystems是为大型企业应用而设计的，以其强大的安全功能和集成能力而闻名。

Bubble

Bubble 是一个 平台，允许公民开发者使用 编辑器创建网络应用。通过 ，用户可以建立自定义的工作流程，设计响应式的用户界面，并与众多第三方服务整合。该平台还提供了一个广泛的插件库，使用户能够用额外的功能增强他们的应用程序。no-code drag-and-drop Bubble

Mendix

Mendix是一个流行的low-code 应用开发平台，让公民开发者快速建立、测试和部署网络和移动应用。它具有可视化开发环境、协作工具和广泛的预建组件库。Mendix还提供先进的人工智能功能，在开发过程中提供自动协助，非常适合企业级应用。

Wix Corvid（以前被称为Wix Code）

Wix Corvid是一个全栈开发平台，使公民开发者能够在流行的Wix网站建设者的基础上建立网络应用。它有一个可视化的开发环境、大量的文档和预建模板。Wix Corvid很适合小规模的应用程序，并提供了一个易于使用的界面，使其成为初学者的合适选择。

这些平台已经成为2023年最好的公民开发者工具，使非技术用户能够轻松地创建强大、可扩展和安全的应用程序。通过利用这些平台，公民开发者可以帮助缩小对软件解决方案的需求和资源可用性之间的差距，最终推动各行业的创新。

AppMaster.io如何增强公民开发者的能力

AppMaster.io是no-code 应用程序开发行业中的佼佼者，为用户提供了一个强大的平台来创建后端、网络和移动应用程序。该平台的成功是建立在专门解决非技术用户需求的功能上，使其成为公民开发者的理想选择。

可视化的开发环境

使非技术用户能够使用AppMaster.io的关键因素之一是其可视化开发环境。该平台提供简单而强大的drag-and-drop 接口，用于设计用户界面和在其业务流程（BP）设计器中建立业务逻辑。这使得没有编码专业知识的用户可以直观地设计和构建应用程序，大大减少了开发时间。

后台、网络和移动应用开发

AppMaster.io使用户能够在一个平台上创建后台、网络和移动应用程序，节省了为每层应用程序开发学习不同工具的时间和精力。通过支持所有级别的应用开发，该平台使公民开发者能够快速有效地从想法到原型再到全功能的应用。

自动化的代码生成和部署

当用户按下 "发布 "按钮时，AppMaster.io会生成应用程序的源代码，对其进行编译，运行测试，将其打包到docker容器（仅限后端），并部署到云端。通过自动化这些过程，AppMaster.io消除了传统上与软件开发相关的障碍，并允许公民开发者绕过与代码相关的复杂性。

消除技术债务

随着应用蓝图的每次变化，AppMaster.io从头开始重新生成整个应用，有效地消除了技术债务。这种方法确保公民开发者可以不断迭代和改进他们的应用程序，而没有积累代码相关问题的风险。

广泛的集成可能性

与外部服务和工具的集成对于现代应用程序是至关重要的。AppMaster.io允许公民开发者创建可以与任何Postgresql兼容的数据库互动的应用程序，并支持自动生成REST API和WSS端点。这一功能确保了AppMaster.io应用程序与第三方工具的无缝整合，增强了其整体能力。

可扩展性和安全性

公民开发者可以使用一个提供高可扩展性和安全性的平台，适用于小型企业和企业。AppMaster.io使用Go编程语言生成无状态的后端应用程序，确保高负载和企业级使用案例的最佳性能。

公民开发者的成功故事

全球各地的公民开发者使用AppMaster.io等平台取得了显著的成功。从小型企业到大型企业，这些非技术人员利用no-code 和low-code 工具的力量来创建有影响力的应用程序。

Small business growth: 一位没有编程经验的小企业主使用 AppMaster .io为她的网店创建后台和前台解决方案。自建的客户门户和集成的库存管理系统帮助她扩大了运营规模，使她的业务增长了10倍。

一位没有编程经验的小企业主使用 .io为她的网店创建后台和前台解决方案。自建的客户门户和集成的库存管理系统帮助她扩大了运营规模，使她的业务增长了10倍。 Enterprise process improvement: 一家大公司的人力资源经理利用 AppMaster .io创建了一个定制的绩效评估平台，简化了员工的评估，加强了公司内部的反馈回路。该平台大大改善了评估和目标设定过程，提高了员工的绩效和满意度。

一家大公司的人力资源经理利用 .io创建了一个定制的绩效评估平台，简化了员工的评估，加强了公司内部的反馈回路。该平台大大改善了评估和目标设定过程，提高了员工的绩效和满意度。 Leveraging side projects for profit: 一位营销专家使用 AppMaster .io开发了一个用于社交媒体内容调度的iOS和Android应用程序。尽管没有编码经验，但他成功地创建了一个有效的应用程序，产生了被动收入，并吸引了大量用户。

这些成功案例表明，no-code 和low-code 平台，如AppMaster.io，为日常用户提供了建立自己的应用程序的工具和资源，推动了创新，并使非技术用户能够为数字转型作出贡献。

公民开发者工具的未来趋势

随着no-code 和low-code 平台的进展，令人兴奋的发展摆在面前，为公民开发者塑造了行业。

Greater integration capabilities: 未来， no-code 和 low-code 工具将具有更先进的集成功能，使开发者能够创建与各种外部服务无缝连接和互动的应用程序。

未来， 和 工具将具有更先进的集成功能，使开发者能够创建与各种外部服务无缝连接和互动的应用程序。 Advanced AI-powered features: 人工智能（AI）将在公民开发者工具的发展中发挥重要作用。期待人工智能驱动的能力，使更多的任务自动化，协助UI设计，编写无障碍应用程序，并为用户特定的性能提升提供建议。

人工智能（AI）将在公民开发者工具的发展中发挥重要作用。期待人工智能驱动的能力，使更多的任务自动化，协助UI设计，编写无障碍应用程序，并为用户特定的性能提升提供建议。 Improved accessibility: 以公民开发者为目标的平台将努力提高其可及性，确保即使那些几乎没有技术背景的人也能以最小的努力创建复杂和功能丰富的应用程序。

no-code 和low-code 运动继续增长，而像AppMaster.io 这样的创新平台正在引领潮流。随着这些工具的发展，公民开发者也有可能彻底改变应用建设的世界。