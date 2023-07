A ascensão dos programadores cidadãos

À medida que a tecnologia desempenha um papel cada vez mais vital no sucesso das empresas, a procura de desenvolvimento de software tem aumentado. No entanto, encontrar e contratar programadores qualificados continua a ser um desafio, levando a um fosso significativo entre a procura de soluções de software e a disponibilidade de recursos para as criar. Esta lacuna abriu caminho a uma nova era de desenvolvimento de aplicações, liderada por programadores cidadãos.

Os programadores cidadãos são indivíduos não técnicos que utilizam ferramentas sem código e de baixo código para criar aplicações sem necessidade de grandes conhecimentos de codificação. Estas ferramentas democratizaram o processo de desenvolvimento de software, permitindo que utilizadores sem conhecimentos tradicionais de programação desenvolvam soluções de software de forma independente. As organizações de todo o mundo começaram a reconhecer o potencial dos programadores cidadãos para impulsionar a inovação, acelerar as transformações digitais e colmatar as lacunas nas capacidades de desenvolvimento de software.

Este aumento crescente de ferramentas e plataformas de programadores cidadãos conduziu a uma abundância de opções para utilizadores não técnicos que procuram criar aplicações. Neste artigo, exploraremos as principais características das ferramentas eficazes para desenvolvedores cidadãos e analisaremos as melhores plataformas disponíveis em 2023.

Principais características das ferramentas eficazes para desenvolvedores cidadãos

Para criar aplicativos poderosos e escalonáveis, os desenvolvedores cidadãos devem escolher uma plataforma que forneça a combinação certa de facilidade de uso, flexibilidade e produtividade. Eis algumas características essenciais a ter em conta ao avaliar as ferramentas para programadores cidadãos:

Interface fácil de utilizar: Uma plataforma de desenvolvimento para cidadãos bem sucedida deve ter uma interface intuitiva, de arrastar e larrar, que simplifique o processo de desenvolvimento de aplicações para utilizadores não técnicos.

Ambiente de desenvolvimento visual: As ferramentas para programadores cidadãos devem fornecer um ambiente de desenvolvimento visual poderoso, permitindo aos utilizadores conceber aplicações ligando simplesmente componentes pré-construídos ou criando componentes personalizados.

Extensa biblioteca de modelos: Para acelerar o processo de desenvolvimento de aplicações, as plataformas para programadores cidadãos devem oferecer uma biblioteca abrangente de modelos pré-construídos que podem ser facilmente personalizados e adaptados a vários casos de utilização.

Capacidades de integração: Para criar aplicações modernas que interagem com vários sistemas e serviços, a plataforma escolhida deve permitir uma fácil integração com uma vasta gama de APIs, bases de dados e outros serviços de terceiros.

Escalabilidade: As ferramentas eficazes de desenvolvimento para cidadãos devem fornecer uma arquitetura escalável que possa lidar com as crescentes exigências das aplicações e adaptar-se à evolução dos requisitos ao longo do tempo.

Segurança: É crucial garantir a segurança das aplicações criadas pelos cidadãos programadores. A plataforma escolhida deve fornecer recursos de segurança avançados, como autenticação, autorização e criptografia de dados.

Melhores ferramentas para desenvolvedores cidadãos em 2023

Agora que exploramos as principais características das ferramentas eficazes para desenvolvedores cidadãos, vamos dar uma olhada em algumas das melhores plataformas disponíveis em 2023:

AppMaster.io

AppMaster.io é uma plataforma poderosa sem código projetada para criar aplicativos back-end, web e móveis. Ele oferece uma solução tudo-em-um, permitindo que os desenvolvedores cidadãos criem visualmente modelos de dados, lógica de negócios e interfaces de usuário por meio de uma interface drag-and-drop altamente intuitiva. AppMaster.io gera aplicações em Go para serviços de backend, Vue3 para aplicações Web e Kotlin e SwiftUI para aplicações móveis. A plataforma é altamente escalável e promove um desenvolvimento rápido, o que a torna perfeita tanto para pequenas empresas como para empresas.

OutSystems

OutSystems é uma popular plataforma de desenvolvimento low-code que permite aos programadores cidadãos criarem aplicações Web e móveis utilizando uma interface visual, drag-and-drop. Oferece uma vasta gama de modelos, componentes e integrações pré-construídos, permitindo um rápido desenvolvimento de aplicações. O OutSystems foi concebido para aplicações empresariais de grande escala e é conhecido pelas suas fortes características de segurança e capacidades de integração.

Bubble

Bubble O no-code é uma plataforma que permite aos programadores cidadãos criarem aplicações Web utilizando um editor drag-and-drop. Com o Bubble, os utilizadores podem criar fluxos de trabalho personalizados, conceber interfaces de utilizador com capacidade de resposta e integrar-se em inúmeros serviços de terceiros. A plataforma também oferece uma extensa biblioteca de plugins, permitindo aos utilizadores melhorar as suas aplicações com funcionalidades adicionais.

Mendix

Mendix é uma popular plataforma de desenvolvimento de aplicações low-code que permite aos cidadãos programadores criar, testar e implementar rapidamente aplicações Web e móveis. Possui um ambiente de desenvolvimento visual, ferramentas de colaboração e uma extensa biblioteca de componentes pré-construídos. O Mendix também fornece recursos avançados de IA para assistência automatizada durante o processo de desenvolvimento e é adequado para aplicações de nível empresarial.

Wix Corvid (anteriormente conhecido como Wix Code)

O Wix Corvid é uma plataforma de desenvolvimento de pilha completa que permite que os desenvolvedores cidadãos criem aplicativos da Web com base no popular construtor de sites Wix. Possui um ambiente de desenvolvimento visual, documentação extensa e modelos pré-construídos. O Wix Corvid é adequado para aplicações de pequena escala e oferece uma interface fácil de usar, tornando-o uma escolha adequada para iniciantes.

Essas plataformas surgiram como as melhores ferramentas de desenvolvedor cidadão em 2023, permitindo que usuários não técnicos criem aplicativos poderosos, escalonáveis e seguros com facilidade. Ao alavancar essas plataformas, os desenvolvedores cidadãos podem ajudar a preencher a lacuna entre a demanda por soluções de software e a disponibilidade de recursos, em última análise, impulsionando a inovação em todos os setores.

Como AppMaster.io capacita os desenvolvedores cidadãos

AppMasterO .io é um dos principais intervenientes na indústria de desenvolvimento de aplicações no-code, fornecendo aos utilizadores uma poderosa plataforma para criar aplicações backend, web e móveis. O sucesso da plataforma assenta em funcionalidades que respondem especificamente às necessidades dos utilizadores não técnicos, tornando-a a escolha ideal para os cidadãos programadores.

Ambiente de desenvolvimento visual

Um dos elementos críticos que tornam o AppMaster.io acessível a utilizadores não técnicos é o seu ambiente de desenvolvimento visual. A plataforma fornece interfaces drag-and-drop simples mas poderosas para conceber interfaces de utilizador e estabelecer a lógica comercial no seu Business Process (BP) Designer. Isto permite aos utilizadores sem conhecimentos de codificação conceber e criar aplicações visualmente, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento.

Desenvolvimento de aplicações backend, Web e móveis

AppMasterO .io permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis numa única plataforma, poupando tempo e esforço na aprendizagem de diferentes ferramentas para cada camada de desenvolvimento de aplicações. Ao suportar todos os níveis de desenvolvimento de aplicações, a plataforma permite que os cidadãos programadores passem da ideia ao protótipo e a aplicações completas de forma rápida e eficiente.

Geração e implementação automatizadas de código

Quando o utilizador prime o botão "Publicar", o AppMaster.io gera o código-fonte das aplicações, compila-o, executa testes, empacota-o em contentores docker (apenas backend) e implementa-o na nuvem. Ao automatizar estes processos, o AppMaster.io elimina as barreiras tradicionalmente associadas ao desenvolvimento de software e permite que os cidadãos programadores contornem as complexidades relacionadas com o código.

Eliminação da dívida técnica

Com cada alteração no projeto da aplicação, o AppMaster.io regenera toda a aplicação a partir do zero, eliminando efetivamente a dívida técnica. Esta abordagem garante que os programadores cidadãos podem iterar e melhorar continuamente as suas aplicações sem o risco de acumular problemas relacionados com o código.

Possibilidades de integração alargadas

A integração com serviços e ferramentas externas é essencial para as aplicações modernas. AppMaster O .io permite que os programadores cidadãos criem aplicações que podem interagir com qualquer base de dados compatível com Postgresql e suporta a geração automática de REST API e WSS Endpoints. Esta funcionalidade assegura uma integração perfeita das aplicações AppMaster.io com ferramentas de terceiros, melhorando as suas capacidades gerais.

Escalabilidade e segurança

Os programadores cidadãos têm acesso a uma plataforma que proporciona uma elevada escalabilidade e segurança, adequada tanto para pequenas empresas como para empresas. AppMaster O .io gera aplicações backend sem estado utilizando a linguagem de programação Go, assegurando um desempenho ótimo para casos de utilização de elevada carga e de nível empresarial.

Histórias de sucesso dos programadores Citizen

Os programadores cidadãos de todo o mundo alcançaram um sucesso notável utilizando plataformas como AppMaster.io. Desde pequenos negócios a grandes empresas, estes indivíduos não técnicos aproveitaram o poder das ferramentas no-code e low-code para criar aplicações com impacto.

Small business growth: A proprietária de uma pequena empresa sem experiência prévia em programação utilizou o AppMaster .io para criar soluções de backend e frontend para a sua loja online. O portal do cliente auto-construído e o sistema integrado de gestão de inventário ajudaram-na a dimensionar as operações e a multiplicar o seu negócio por dez.

A proprietária de uma pequena empresa sem experiência prévia em programação utilizou o .io para criar soluções de backend e frontend para a sua loja online. O portal do cliente auto-construído e o sistema integrado de gestão de inventário ajudaram-na a dimensionar as operações e a multiplicar o seu negócio por dez. Enterprise process improvement: Um gestor de RH de uma grande empresa utilizou o AppMaster .io para criar uma plataforma de avaliação de desempenho personalizada, simplificando as avaliações dos funcionários e reforçando o ciclo de feedback dentro da empresa. A plataforma melhorou significativamente o processo de avaliação e definição de objectivos, melhorando o desempenho e a satisfação dos funcionários.

Um gestor de RH de uma grande empresa utilizou o .io para criar uma plataforma de avaliação de desempenho personalizada, simplificando as avaliações dos funcionários e reforçando o ciclo de feedback dentro da empresa. A plataforma melhorou significativamente o processo de avaliação e definição de objectivos, melhorando o desempenho e a satisfação dos funcionários. Leveraging side projects for profit: Um profissional de marketing desenvolveu uma aplicação para iOS e Android para agendamento de conteúdos de redes sociais utilizando AppMaster .io. Apesar de não ter experiência em programação, criou com êxito uma aplicação eficaz que gerou rendimentos passivos e atraiu uma grande base de utilizadores.

Estas histórias de sucesso demonstram que as plataformas no-code e low-code, como a AppMaster.io, oferecem aos utilizadores comuns as ferramentas e os recursos necessários para criarem as suas próprias aplicações, fomentando a inovação e capacitando os utilizadores não técnicos para contribuírem para a transformação digital.

Tendências futuras das ferramentas para programadores cidadãos

À medida que as plataformas no-code e low-code progridem, há desenvolvimentos empolgantes pela frente, moldando o sector dos programadores cidadãos.

Greater integration capabilities: No futuro, as ferramentas no-code e low-code terão funcionalidades de integração ainda mais avançadas, permitindo aos programadores criar aplicações que se ligam e interagem sem problemas com uma vasta gama de serviços externos.

No futuro, as ferramentas e terão funcionalidades de integração ainda mais avançadas, permitindo aos programadores criar aplicações que se ligam e interagem sem problemas com uma vasta gama de serviços externos. Advanced AI-powered features: A Inteligência Artificial (IA) desempenhará um papel significativo na evolução das ferramentas para programadores cidadãos. Espera-se que as capacidades orientadas para a IA automatizem mais tarefas, ajudem na conceção da interface do utilizador, escrevam aplicações acessíveis e forneçam sugestões para melhorar o desempenho específico do utilizador.

A Inteligência Artificial (IA) desempenhará um papel significativo na evolução das ferramentas para programadores cidadãos. Espera-se que as capacidades orientadas para a IA automatizem mais tarefas, ajudem na conceção da interface do utilizador, escrevam aplicações acessíveis e forneçam sugestões para melhorar o desempenho específico do utilizador. Improved accessibility: As plataformas destinadas a programadores cidadãos esforçar-se-ão por melhorar a sua acessibilidade, garantindo que mesmo aqueles com pouca ou nenhuma experiência tecnológica possam criar aplicações complexas e ricas em funcionalidades com um esforço mínimo.

O movimento no-code e low-code continua a crescer, e plataformas inovadoras como AppMaster.io estão a liderar o processo. À medida que estas ferramentas evoluem, também evolui o potencial dos programadores cidadãos para revolucionar o mundo da criação de aplicações.