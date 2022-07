Le module Discord vous permet d'envoyer des messages avec un bot directement depuis votre application. Pour implémenter cette fonction, il vous faut :

Connectez le module Discord et spécifiez le jeton du bot dans ses paramètres.

Configurez un processus commercial personnalisé pour l'envoi de messages.

Créez un point de terminaison POST pour envoyer des données du frontend au backend.

Créez un formulaire pour envoyer un message dans votre application web ou mobile.

Pour plus d'informations sur les modules, consultez l'article " Principes de base de l'utilisation des modules ".

Module Discord

1. Allez dans la section modules (1), sur l'onglet Marketplace (2) trouvez le module Discord (3) et installez-le (4).

2. Ouvrez les paramètres Discord et spécifiez votre jeton de bot dans le champ approprié (1), puis enregistrez les modifications (2).

Processus d'affaires

1. Accédez à la section Logique métier (1) et créez un nouveau processus métier. Ajouter un bloc Discord : envoyer un message (2). Dans le bloc de départ, ajoutez des variables d'entrée pour le texte du message et l'ID du canal auquel vous l'enverrez (3). Connectez le flux et les connexions de données comme indiqué dans la capture d'écran. N'oubliez pas de sauvegarder le schéma (4). Nous vous en dirons plus sur les processus métier dans la formation AppMaster.io 101 .

Point de terminaison

1. Accédez maintenant à la section des points de terminaison (1) et créez un nouveau point de terminaison d'API. Sélectionnez la méthode POST, précisez la route et le groupe auquel vous souhaitez l'ajouter (2). Liez-le au processus métier nouvellement créé (3) et cliquez sur OK (4). Vous pouvez regarder une vidéo sur les points de terminaison ici .

Formulaire dans une application Web

1. Configurez l'envoi de messages via le bot Discord dans l'application Web. Accédez à votre application Web et ouvrez-la pour modification (1). Créez un nouveau formulaire pour soumettre des données, en choisissant le type Créer un enregistrement pour celui-ci et le point de terminaison nouvellement créé (2). Appliquer les modifications (3).

2. Ajoutez un bouton au formulaire avec un déclencheur onClick , qui déclenchera l'action Soumettre le formulaire pour le formulaire créé.

3. Voici à quoi ressembleront le formulaire et le bouton dans l'éditeur d'application Web (1). Enregistrez les modifications (2) et publiez-les (3).

Envoyer un message!

1. Vérifiez le travail du formulaire. Accédez à l'application publiée, sur la page avec le formulaire, entrez le message et l'ID du canal auquel vous souhaitez l'envoyer.

2. Vérifiez que le bot a posté un message sur votre chaîne Discord.

Un formulaire simple pour envoyer des messages à Discord est prêt. Vous pouvez par exemple le compliquer en mettant en place l'envoi simultané d'un message sur les canaux Discord et Telegram. Pour plus d'informations sur la configuration d'un bot Telegram, consultez cet article .

Pour ne pas manquer d'informations sur les nouveaux modules et paramètres, suivez notre blog et abonnez-vous à la chaîne Telegram .