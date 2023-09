Berufsbezeichnung: Mitbegründer und CEO

Firma: Softr

Ausbildung: Bachelor- und Master-Abschluss, Fakultät für Mathematik, Staatliche Universität Eriwan

Jahr der Softr Foundation: 2019

Vorreiter wie Mariam Hakobyan gestalten die Zukunft mit ihren innovativen Ansätzen in der sich ständig weiterentwickelnden Softwareentwicklungsbranche . Als Mitbegründerin und CEO von Softr ist Mariams Reise ein Beweis für die Macht von No-Code- Plattformen bei der Revolutionierung der Art und Weise, wie wir digitale Lösungen entwickeln.

Karrierereise

Mariam Hakobyans Karriereweg ist ein Beweis für ihr unerschütterliches Engagement für Technologie, Innovation und die Schaffung sinnvoller Lösungen. Ausgestattet mit einem Bachelor- und Master-Abschluss in Mathematik von der Staatlichen Universität Eriwan schlug Mariam einen Weg ein, der sie von einer Ingenieurin zu einer visionären Unternehmerin führen sollte. Mariams Reise, die ihre Rollen als Mutter von zwei Kindern und als Technikbegeisterte in Einklang bringt, ist geprägt von einer tiefen Leidenschaft für alles, was mit Technologie, Produkten und Design zu tun hat.

Ihre Karriere begann in ihren frühen Zwanzigern, als sie sich in die Welt des Ingenieurwesens wagte. Im Laufe der Jahre stellte sie ihre außergewöhnlichen Führungsqualitäten unter Beweis, indem sie Ende Zwanzig Produkt- und Entwicklungsteams leitete. Im Jahr 2012 begann Mariam ihre unternehmerische Reise mit der Gründung von Daily-Challenge.co, einer bahnbrechenden Plattform, die Kandidaten bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche bei führenden Technologiekonzernen unterstützt. Diese Plattform bot eine tägliche Herausforderung mit typischen Interviewfragen und förderte die Vorbereitung und das Selbstvertrauen der Arbeitssuchenden.

Während Daily-Challenge.co ihr erstes Projekt darstellte und den Schwerpunkt auf gegenseitige Hilfe und Inklusivität legte, nahm Mariams Reise nach zwei Jahren eine neue Richtung. Sie wechselte zu Positionen als angestellte Ingenieurin und stieg nach und nach in Führungspositionen in technischen Teams auf, die überwiegend aus männlichen Kollegen bestanden. In einem Interview mit Inside.com gab Mariam offen zu, dass es in vielen Organisationen geschlechtsspezifische Vorurteile gibt, eine Herausforderung, die sie mit Belastbarkeit und Entschlossenheit gemeistert hat.

Mariam Hakobyans Karriereweg dient als inspirierende Erzählung von Beharrlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Innovation. Von ihrer grundlegenden Ausbildung bis hin zu ihren unternehmerischen Aktivitäten und Führungsrollen hat sie immer wieder Barrieren überwunden und gezeigt, dass Vielfalt und Inklusion wesentliche Säulen für die Weiterentwicklung der Technologie und die Stärkung von Frauen in der Branche sind.

Gründung von Softr

Im Jahr 2019 schlossen sich Mariam Hakobyan und Artur Mkrtchyan zusammen, um Softr ins Leben zu rufen, ein innovatives Startup, das die Webentwicklung neu definieren und die Art und Weise, wie Menschen Online-Plattformen erstellen, revolutionieren würde. Zeitgleich mit diesem Vorhaben startete Mariam ein 12-monatiges Mentoring-Programm, das darauf abzielt, Vielfalt und Inklusion innerhalb des Startup-Ökosystems zu fördern – ein Beweis für ihr Engagement für die Schaffung einer gerechteren Technologiebranche.

Die erste Version von Softr wurde im August 2020 vorgestellt und führte einen neuartigen Ansatz zur Website-Erstellung ein. Die Plattform emulierte die Mechanik eines Konstruktionsspiels und ermöglichte es Benutzern, Websites zu entwerfen, indem sie anpassbare Blöcke zusammenstellten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten waren. Aufbauend auf diesem Erfolg erschien einige Monate später eine Folgeversion, die die Erstellung leistungsstarker Webanwendungen ermöglichte, die die Fähigkeiten von Airtable nutzten.

Die Konzeption von Softr basierte tief auf den Erfahrungen seiner Mitbegründer. Mariam Hakobyan und Artur Mkrtchyan erkannten die repetitive Natur der Entwicklung ähnlicher Tools für verschiedene Unternehmen, die alle vergleichbare Funktionalitäten wie interne Tools, Messaging-Systeme und Kundenportale erfordern. Mit dieser Erkenntnis wurde Softr als eine Lösung für Ingenieure zur Automatisierung von Routineaufgaben konzipiert, die ihnen mehr Zeit gibt, sich auf komplexere Herausforderungen zu konzentrieren, die höheres technisches Fachwissen erfordern.

Mariam Hakobyans Vision, kombiniert mit Artur Mkrtchyans technischem Können, gipfelte in der Gründung von Softr. Die Entwicklung der Plattform markierte einen entscheidenden Moment in der no-code -Bewegung, da sie die Webentwicklung demokratisierte und Einzelpersonen in die Lage versetzte, leistungsstarke Websites und Anwendungen zu erstellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Diese Reise veranschaulicht Mariams Engagement für Innovation, Problemlösung und die Förderung sinnvoller Veränderungen in der Technologiebranche.

Führungsstil und Werte

Der Führungsstil von Mariam Hakobyan zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus Empathie, Innovation und einem unerschütterlichen Engagement für die Förderung von Inklusivität und Vielfalt in der Technologiewelt aus. Ihre Werte sind tief in der Schaffung von Lösungen verwurzelt, die sich positiv auf das Leben der Menschen auswirken, was sich in ihrem Weg vom Ingenieurwesen zum Unternehmertum zeigt. Mit einer Leidenschaft für Technologie, Produktentwicklung und Design bringt Mariam einen ganzheitlichen Führungsansatz mit und stellt sicher, dass jede Entscheidung mit der Mission von Softr und dem umfassenderen Ziel der Demokratisierung der Webentwicklung im Einklang steht.

Ihr Schwerpunkt auf Vielfalt und Inklusion spiegelt sich in ihrem Engagement für die Betreuung junger Unternehmer wider und in der Art und Weise, wie die Plattform von Softr Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in die Lage versetzt, digitale Lösungen zu entwickeln und einzuführen. Mariams Führung pflegt ein Umfeld, in dem die Ideen und Beiträge jedes Einzelnen geschätzt werden, und fördert eine Atmosphäre der Zusammenarbeit und Kreativität. Ihr Engagement, auf die Bedürfnisse der Benutzer einzugehen und die Plattform entsprechend anzupassen, unterstreicht ihren kundenorientierten Ansatz, der die Benutzererfahrung in den Mittelpunkt des Unternehmenswachstums stellt.

Geleitet von einem tiefen Verständnis der Herausforderungen und Chancen in der Technologiebranche fördert Mariams Führung Innovation, Agilität und kontinuierliche Verbesserung. Ihr offener Kommunikationsstil und ihre Bereitschaft, auf Feedback zu hören, schaffen ein unterstützendes Umfeld, in dem sich die Teammitglieder bestärkt fühlen, ihre beste Arbeit beizutragen. Durch ihre Führung verkörpert Mariam Hakobyan die Werte Inklusivität, Innovation und das unermüdliche Streben nach der Entwicklung von Werkzeugen, die Einzelpersonen in die Lage versetzen, ihre digitalen Visionen zum Leben zu erwecken.

Die Auswirkungen auf die Tech-Welt

Mariam Hakobyans Einfluss auf die Technologiewelt und Plattformen wie AppMaster ist einer Vorreiterin im Bereich der Demokratisierung der Webentwicklung durch no-code Lösungen. So wie AppMaster Einzelpersonen in die Lage versetzt, leistungsstarke Anwendungen ohne komplexe Programmierung zu erstellen , haben Mariams Bemühungen mit Softr die Branche für die Erstellung von Websites und Webanwendungen verändert. Ihre Führung hat Nicht-Entwicklern den Weg geebnet, ihre digitalen Visionen zum Leben zu erwecken und die Lücke zwischen technischem Fachwissen und kreativen Ideen zu schließen.

Ebenso wie der Schwerpunkt von AppMaster auf der Bereitstellung einer leistungsstarken und dennoch benutzerfreundlichen Schnittstelle zum Erstellen einer breiten Palette von Anwendungen hat Mariams Ansatz mit Softr zu einer Plattform geführt, die es Benutzern ermöglicht, Websites und Webanwendungen mit intuitiven Blöcken und Komponenten zu entwerfen. Indem sie Benutzern die Möglichkeit gibt, ihre Anwendungen visuell anzupassen, spiegelt Mariams Wirkung das Prinzip wider, jedem die Teilnahme an der Reise der digitalen Transformation zu ermöglichen, unabhängig von seinem technischen Hintergrund.

So wie AppMaster den Prozess der Anwendungsentwicklung durch die automatisierte Generierung von Quellcode beschleunigt, bietet die Softr-Plattform von Mariam ein nahtloses Erlebnis für die Erstellung anspruchsvoller Anwendungen, ohne dass umfangreiche Codierung erforderlich ist. Ihr Fokus auf Benutzererfahrung und Optimierung des Entwicklungsprozesses steht im Einklang mit den Werten von AppMaster, bei denen Effizienz, Skalierbarkeit und Agilität zentrale Themen sind.

In einer Technologiewelt, in der Zugänglichkeit und Einfachheit immer wichtiger werden, zeigt sich der Einfluss von Mariam Hakobyan in ihrem Engagement für die Entwicklung von Plattformen wie Softr, die Benutzern die Möglichkeit geben, selbst zu Schöpfern und Innovatoren zu werden. So wie AppMaster Innovationen in der no-code Branche vorantreibt, haben Mariams Vision und Führung erheblich dazu beigetragen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen an die Webentwicklung herangehen, zu verändern und sie integrativer, effizienter und wirkungsvoller zu machen.