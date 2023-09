Unter Low-code Webinaren versteht man eine Reihe informativer und lehrreicher Online-Sitzungen, die Einzelpersonen und Organisationen dabei helfen sollen, das Potenzial von low-code Entwicklungsplattformen wie der no-code Plattform AppMaster zu verstehen und zu nutzen. Diese Webinare zielen darauf ab, die Wissenslücke im sich schnell entwickelnden low-code Entwicklungsmarkt zu schließen und Einblicke zu geben, wie low-code Lösungen genutzt werden können, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, Kosten zu senken und die Gesamteffizienz zu verbessern.

Im Kontext der low-code Entwicklung behandeln low-code Webinare typischerweise Themen wie die Vorteile und Einschränkungen von low-code Plattformen, den Prozess der Anwendungserstellung mithilfe von low-code Tools, den Architekturentwurf von low-code Lösungen und Best Practices unter anderem für die Implementierung und Integration mit anderen Technologien und Diensten. Diese Webinare können auch Fallstudien oder praktische Beispiele enthalten, die realen Anwendungen der low-code Technologie zeigen und wertvolle Erkenntnisse liefern, die durch Daten und Statistiken gestützt werden.

Low-code Webinare richten sich häufig an verschiedene Interessengruppen innerhalb des Softwareentwicklungs-Ökosystems, darunter IT-Experten, Geschäftsanalysten, Bürgerentwickler und Entscheidungsträger in Organisationen. Indem low-code Webinare auf unterschiedliche Fachkenntnisse abzielen, untermauern sie die Vorstellung, dass low-code Entwicklung die Softwareentwicklung demokratisieren kann, indem sie es technisch nicht versierten Benutzern ermöglicht, Anwendungen zu erstellen, und gleichzeitig IT-Experten in die Lage versetzt, komplexere und individuellere Anwendungen mit größerer Agilität zu entwickeln.

Beispielsweise könnte sich ein von AppMaster veranstaltetes low-code Webinar auf seine leistungsstarke no-code Plattform konzentrieren, die für die Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen entwickelt wurde. Das Webinar bietet möglicherweise einen detaillierten Überblick über die Funktionen von AppMaster, z. B. das visuelle Erstellen von Datenmodellen, das Entwerfen von Geschäftsprozessen mit dem BP Designer, das Entwickeln von REST-API- und WSS- endpoints sowie das Bereitstellen von Anwendungen in der Cloud oder vor Ort. Darüber hinaus präsentiert das Webinar möglicherweise Beispiele aus der Praxis, wie der servergesteuerte Ansatz von AppMaster nahtlose Aktualisierungen mobiler Anwendungen ermöglicht, ohne dass neue Versionen an App Stores oder Play Markets übermittelt werden müssen.

Darüber hinaus können low-code Webinare auch die Auswirkungen von low-code Plattformen auf die Softwareentwicklungsbranche hervorheben, wobei der Schwerpunkt auf forschungsgestützten Ergebnissen liegt. Beispielsweise schätzt eine aktuelle Studie von Forrester Research, dass der low-code Markt bis 2022 auf mehr als 21,2 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 40 %. Darüber hinaus prognostiziert Gartner, dass low-code Anwendungsentwicklung bis 2024 mehr als 65 % der Anwendungsentwicklungsaktivitäten ausmachen wird.

Über die Entwicklungseffizienz hinaus werden in low-code -Webinaren häufig die wirtschaftlichen Auswirkungen der Einführung von low-code erörtert. Indem diese Webinare Einblicke in Faktoren wie die Reduzierung von IT-Ressourcen, eine beschleunigte Markteinführung und einen stärkeren Fokus auf Innovation bieten, zeigen sie, wie Unternehmen low-code Plattformen nutzen können und welche Vorteile sie in Form von Kosteneinsparungen und Wettbewerbsvorteilen mit sich bringen .

Angesichts des bedeutenden Paradigmenwechsels, den die low-code Entwicklung in der Softwareindustrie mit sich bringt, befassen sich low-code Webinare auch mit den Herausforderungen, die mit der Einführung dieser Plattformen verbunden sind, wie etwa Fragen zur Sicherheit, Skalierbarkeit und Realisierbarkeit für groß angelegte Implementierungen. Durch die Bereitstellung umfassender Anleitungen zu solchen Themen helfen low-code Webinare Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen über die Integration low-code Entwicklung in ihre gesamte IT-Strategie zu treffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass low-code Webinare eine unschätzbare Ressource für das Verständnis und die Navigation in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der low-code Entwicklung sind. Sie bieten nicht nur eine Fülle von Informationen über die Fähigkeiten und das Potenzial von Plattformen wie AppMaster, sondern gehen auch auf praktische Bedenken und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einführung low-code ein. Indem Low-Code-Webinare ein besseres Verständnis der low-code low-code und ihrer Auswirkungen auf die gesamte Softwareentwicklungslandschaft ermöglichen, ermöglichen sie Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren, die low-code Plattformen zu bieten haben.