Webinar a basso codice

I webinar Low-code si riferiscono a una serie di sessioni online informative ed educative progettate per aiutare individui e organizzazioni a comprendere e sfruttare il potenziale delle piattaforme di sviluppo low-code, come la piattaforma no-code AppMaster. Questi webinar mirano a colmare il divario di conoscenze nel mercato dello sviluppo low-code in rapida evoluzione e fornire approfondimenti su come le soluzioni low-code possono essere utilizzate per accelerare lo sviluppo di applicazioni, ridurre i costi e migliorare l'efficienza complessiva.

Nel contesto dello sviluppo low-code, i webinar low-code coprono in genere argomenti quali i vantaggi e i limiti delle piattaforme low-code, il processo di creazione di applicazioni utilizzando strumenti low-code, la progettazione architettonica di soluzioni low-code, le migliori pratiche per l'implementazione e l'integrazione con altre tecnologie e servizi, tra gli altri. Questi webinar possono anche fornire casi di studio o esempi pratici, mostrando le applicazioni reali della tecnologia low-code e fornendo preziose informazioni supportate da dati e statistiche.

I webinar Low-code sono spesso rivolti a varie parti interessate all'interno dell'ecosistema di sviluppo software, inclusi professionisti IT, analisti aziendali, sviluppatori cittadini e decisori nelle organizzazioni. Rivolgendosi a diversi livelli di competenza, i webinar low-code rafforzano l'idea che lo sviluppo low-code può democratizzare lo sviluppo software, consentendo agli utenti non tecnici di creare applicazioni e consentendo allo stesso tempo ai professionisti IT di sviluppare applicazioni più complesse e personalizzate con maggiore agilità.

Ad esempio, un webinar low-code ospitato da AppMaster può concentrarsi sulla sua potente piattaforma no-code progettata per creare applicazioni backend, web e mobili. Il webinar può fornire una panoramica dettagliata delle funzionalità di AppMaster, come la creazione visiva di modelli di dati, la progettazione di processi aziendali utilizzando BP Designer, lo sviluppo di API REST ed endpoints WSS e la distribuzione di applicazioni nel cloud o in locale. Inoltre, il webinar potrà presentare esempi reali di come l'approccio basato su server di AppMaster facilita aggiornamenti continui alle applicazioni mobili senza la necessità di inviare nuove versioni ad App Store o Play Markets.

Inoltre, i webinar low-code potrebbero anche evidenziare l’impatto delle piattaforme low-code sul settore dello sviluppo software, con particolare enfasi sui risultati supportati dalla ricerca. Ad esempio, un recente studio di Forrester Research stima che il mercato low-code crescerà fino a superare i 21,2 miliardi di dollari entro il 2022, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 40%. Inoltre, Gartner prevede che lo sviluppo di applicazioni low-code rappresenterà oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni entro il 2024.

Oltre all’efficienza dello sviluppo, i webinar low-code spesso discutono le implicazioni economiche dell’adozione del low-code. Offrendo approfondimenti su fattori quali la riduzione delle risorse IT, un time-to-market accelerato e una maggiore attenzione all'innovazione, questi webinar mostrano come le organizzazioni possono sfruttare le piattaforme low-code e i vantaggi che apportano in termini di risparmio sui costi e vantaggi competitivi .

Dato il significativo cambiamento di paradigma che lo sviluppo low-code genera nel settore del software, i webinar low-code affrontano anche le sfide associate all’adozione di queste piattaforme, come le questioni relative alla sicurezza, alla scalabilità e alla fattibilità per implementazioni su larga scala. Fornendo una guida completa su tali questioni, i webinar low-code aiutano le organizzazioni a prendere decisioni informate sull'integrazione dello sviluppo low-code nella loro strategia IT complessiva.

In conclusione, i webinar low-code sono una risorsa inestimabile per comprendere e navigare nel mondo in continua evoluzione dello sviluppo low-code. Non solo forniscono una grande quantità di informazioni sulle capacità e sul potenziale di piattaforme come AppMaster, ma affrontano anche preoccupazioni pratiche e sfide legate all'adozione low-code. Facilitando una migliore comprensione della tecnologia low-code e del suo impatto sul panorama più ampio dello sviluppo software, i webinar low-code consentono alle organizzazioni di prendere decisioni informate e sfruttare i numerosi vantaggi che le piattaforme low-code hanno da offrire.