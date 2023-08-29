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Вебинары с низким кодом

29, авг. 2023

Вебинары Low-code — это серия информационных и образовательных онлайн-сессий, призванных помочь отдельным лицам и организациям понять и использовать потенциал платформ разработки low-code, таких как платформа no-code AppMaster. Эти вебинары направлены на устранение пробелов в знаниях на быстро развивающемся рынке разработки low-code и предоставление информации о том, как решения low-code могут использоваться для ускорения разработки приложений, снижения затрат и повышения общей эффективности.

В контексте разработки low-code вебинары low-code обычно охватывают такие темы, как преимущества и ограничения платформ low-code, процесс создания приложений с использованием инструментов low-code, архитектурное проектирование решений low-code, лучшие практики. для внедрения и интеграции с другими технологиями и услугами, среди прочего. На этих вебинарах также могут быть представлены тематические исследования или практические примеры, демонстрирующие реальное применение технологии low-code и предоставляющие ценную информацию, подкрепленную данными и статистикой.

Вебинары Low-code часто ориентированы на различных заинтересованных сторон в экосистеме разработки программного обеспечения, включая ИТ-специалистов, бизнес-аналитиков, гражданских разработчиков и лиц, принимающих решения в организациях. Охватывая различные уровни знаний, вебинары low-code укрепляют представление о том, что разработка low-code может демократизировать разработку программного обеспечения, позволяя нетехническим пользователям создавать приложения, а также давая ИТ-специалистам возможность разрабатывать более сложные и индивидуальные приложения с повышенной гибкостью.

Например, вебинар low-code организованный AppMaster, может быть сосредоточен на его мощной платформе no-code, предназначенной для создания серверных, веб- и мобильных приложений. На вебинаре может быть представлено подробное описание возможностей AppMaster, таких как визуальное создание моделей данных, проектирование бизнес-процессов с помощью BP Designer, разработка REST API и endpoints WSS, а также развертывание приложений в облаке или локально. Кроме того, на вебинаре могут быть представлены реальные примеры того, как серверный подход AppMaster обеспечивает плавное обновление мобильных приложений без необходимости отправки новых версий в магазины приложений или Play Market.

Более того, вебинары low-code могут также подчеркнуть влияние платформ low-code на индустрию разработки программного обеспечения, уделяя особое внимание результатам исследований. Например, по оценкам недавнего исследования Forrester Research, рынок low-code вырастет до более чем 21,2 миллиарда долларов к 2022 году, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) составит 40%. Более того, Gartner прогнозирует, что к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений.

Помимо эффективности разработки, на вебинарах low-code часто обсуждаются экономические последствия внедрения low-code. Предлагая понимание таких факторов, как сокращение ИТ-ресурсов, ускорение вывода на рынок и повышенное внимание к инновациям, эти вебинары показывают, как организации могут использовать платформы low-code и какие преимущества они приносят с точки зрения экономии затрат и конкурентных преимуществ. .

Учитывая значительный сдвиг парадигмы, который вызывает разработка low-code в индустрии программного обеспечения, вебинары low-code также решают проблемы, связанные с внедрением этих платформ, такие как вопросы, связанные с безопасностью, масштабируемостью и жизнеспособностью для крупномасштабных реализаций. Предоставляя комплексные рекомендации по таким вопросам, вебинары low-code помогают организациям принимать обоснованные решения о включении разработки low-code в их общую ИТ-стратегию.

В заключение отметим, что вебинары low-code — бесценный ресурс для понимания и навигации в постоянно развивающемся мире low-code разработки. Они не только предоставляют обширную информацию о возможностях и потенциале таких платформ, как AppMaster, но также решают практические проблемы и проблемы, связанные с внедрением low-code. Содействуя лучшему пониманию технологии low-code и ее влияния на общую среду разработки программного обеспечения, вебинары low-code позволяют организациям принимать обоснованные решения и извлекать выгоду из многочисленных преимуществ, которые могут предложить платформы low-code.

Изучите больше терминов:
Low-code IoT (Интернет вещей) Демо с низким кодом Инструменты и технологии Low-code Компенсационные пакеты с низким уровнем кода Компоновщик с минимальным кодом Круглые столы с низким кодом Низкая производительность кода Низкая эффективность кода Облако с низким кодом Отладка с низким уровнем кода Редактор с низким кодом Риски, связанные с низким кодом Слияния и поглощения с минимальным кодом Совместимость с низким уровнем кода Сообщество Low-code Стартапы с низким кодом

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