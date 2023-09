Low-code Vorteilspakete beziehen sich auf die verschiedenen Vorteile von low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster, die es Entwicklern und Organisationen ermöglichen, im Vergleich zu herkömmlichen Codierungsmethoden funktionsreiche, skalierbare und kostengünstige Anwendungen in deutlich kürzerer Zeit zu erstellen . Der low-code Ansatz kombiniert visuelle Modellierung, no-code Tools und Automatisierung und minimiert gleichzeitig den Bedarf an manueller Codierung, was zu einer beschleunigten Anwendungsentwicklung, geringeren Kosten, größerer Flexibilität und verbesserter Gesamteffizienz führt.

Einer der Hauptvorteile von low-code Plattformen ist die Möglichkeit, die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, was sich in einer schnelleren Markteinführung für Unternehmen niederschlägt. Laut einem Bericht von Forrester Research verkürzt low-code Entwicklung die Anwendungsentwicklungszeit um etwa 50–90 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Diese Entwicklungsgeschwindigkeit wird durch den Einsatz visueller Modellierungstools, drag-and-drop Schnittstellen, vorgefertigter Komponenten und Vorlagen erreicht, die es Entwicklern ermöglichen, komplexe Anwendungen zu erstellen, ohne umfangreiche Codezeilen schreiben zu müssen.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil von low-code Plattformen ist ihre Fähigkeit, ein breites Spektrum von Benutzern anzusprechen, von professionellen Entwicklern bis hin zu Bürgerentwicklern mit geringen oder keinen Programmierkenntnissen. Diese Demokratisierung der Anwendungsentwicklung ermöglicht es Unternehmen, die Fähigkeiten und Kreativität ihrer Mitarbeiter zu nutzen, Innovationen zu fördern und Initiativen zur digitalen Transformation voranzutreiben. Folglich können Unternehmen das Potenzial nicht-technischer Mitarbeiter nutzen, um individuelle Lösungen zu entwickeln, Routineaufgaben zu automatisieren und Arbeitsabläufe zu rationalisieren, was zu höherer Produktivität, verbesserten Abläufen und besserer Entscheidungsfindung führt.

Kostensenkung ist ein bemerkenswerter Vorteil, den low-code Plattformen bieten. Durch die Vereinfachung des Entwicklungsprozesses und die Beschleunigung der Lieferzeiten können low-code Lösungen Unternehmen dabei helfen, erhebliche Ressourcen an Zeit, Aufwand und Geld einzusparen. Darüber hinaus werden auch die Wartungskosten minimiert, da low-code Anwendungen im Vergleich zu ihren Gegenstücken, die mit herkömmlichen Entwicklungstechniken erstellt wurden, relativ einfacher zu aktualisieren und zu ändern sind. Tatsächlich ergab eine Studie von John Rymer, Vizepräsident und Hauptanalyst bei Forrester Research, dass einige Unternehmen, die low-code Entwicklungsplattformen verwenden, bis zu dreifache Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden meldeten.

Skalierbarkeit ist ein entscheidendes Merkmal von low-code -Plattformen wie AppMaster, die es Unternehmen ermöglicht, Anwendungen zu erstellen, die hohe Lasten nahtlos bewältigen und sich an sich ändernde Anforderungen anpassen können. Dies wird durch den Einsatz robuster Backend-Technologien wie Go (Golang) erreicht, die Anwendungen leichtgewichtig, leistungsstark und leicht skalierbar machen. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz einer servergesteuerten Architektur für mobile Anwendungen Unternehmen, Benutzeroberflächen, Anwendungslogik und API-Schlüssel zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores zu übermitteln, was die Flexibilität und Skalierbarkeit weiter erhöht.

Low-code Plattformen reduzieren die technische Verschuldung erheblich, indem sie bei jeder Änderung der Blaupausen kontinuierlich Anwendungen von Grund auf neu generieren. Dadurch wird sichergestellt, dass mit low-code Entwicklungstools erstellte Anwendungen sauber, gut strukturiert und leicht zu warten sind. Das Fehlen technischer Schulden führt zu einem effizienteren Entwicklungsprozess, einer verbesserten Codequalität und einem optimierten Anwendungslebenszyklusmanagement.

Auch die Integrationsfähigkeit ist ein großer Vorteil von low-code Entwicklungsplattformen. Low-code Lösungen wie AppMaster lassen sich problemlos in Anwendungen und Dienste von Drittanbietern integrieren, erleichtern den nahtlosen Datenaustausch und verbessern die Gesamtfunktionalität der Anwendung. Darüber hinaus unterstützen low-code Plattformen in der Regel weit verbreitete Datenbanken wie PostgreSQL, wodurch die Kompatibilität mit bestehenden Systemen gewährleistet wird und die Notwendigkeit erheblicher Änderungen an der Infrastruktur einer Organisation reduziert wird.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von Sicherheit und Compliance bei der Anwendungsentwicklung bieten low-code Plattformen schließlich auch robuste integrierte Sicherheitsfunktionen und die Einhaltung von Industriestandards. Dadurch wird sichergestellt, dass die mithilfe von low-code Plattformen entwickelten Anwendungen Best Practices entsprechen, wodurch das Risiko potenzieller Schwachstellen und Datenschutzverletzungen verringert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, low-code Vorteilspakete eine Vielzahl von Vorteilen umfassen, die Unternehmen nutzen können, um schnell skalierbare, sichere und kostengünstige Anwendungen zu entwickeln. Indem sie die Komplexität der traditionellen Anwendungsentwicklung eliminieren, ermöglichen low-code -Plattformen wie AppMaster Unternehmen, Innovationen zu entwickeln, Abläufe zu rationalisieren und der Konkurrenz in der zunehmend digitalen Welt von heute einen Schritt voraus zu sein.