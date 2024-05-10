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أخبار مثيرة: نحن ننتقل إلى الخطاب!

May 10, 2024
أخبار مثيرة: نحن ننتقل إلى الخطاب!

كجزء من مبادرتنا الإستراتيجية لتحسين موارد الفريق وتعزيز المشاركة المجتمعية، يسعدنا أن نعلن عن انتقال مجتمعنا من Telegram إلى منصة Discourse الجديدة الخاصة بنا. تحقق من التجربة الجديدة على https://community. appmaster.io!

على الرغم من أن Telegram قد خدمنا جيدًا، إلا أن هدفنا المتمثل في تطوير مجتمع منتجات أكثر تنظيماً ويمكن الوصول إليه قادنا إلى الخطاب. هذه المنصة الجديدة متاحة للعامة ومفهرسة بالكامل، مما يجعل البحث والمشاركة في المناقشات أسهل من أي وقت مضى.

ماذا يمكنك أن تتوقع في مجتمعنا الجديد؟

  • أنظمة المكافأة للمساهمين النشطين
  • قدرة محسنة على مشاركة واكتشاف المقالات الإرشادية الشاملة
  • منصة قوية تدعم التفاعلات المتزايدة وتبادل المعرفة

يسعدنا أن نرى كيف ستعمل هذه الميزات الجديدة على تمكين كل واحد منكم من المساهمة بشكل أكثر فعالية والاستفادة من المعرفة الجماعية لمجتمعنا.

انضم إلينا في هذه الرحلة الجديدة، حيث ستستمر رؤيتك ومشاركتك في تشكيل مستقبل AppMaster. دعونا نجعلها مركزا للتعاون والدعم!

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