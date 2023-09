Lokalizacja frontendu i internacjonalizacja

Lokalizacja i internacjonalizacja frontendu to kluczowy aspekt tworzenia oprogramowania, szczególnie w czasach nowożytnych, kiedy aplikacje mają globalną bazę użytkowników. Odnosi się do procesu dostosowywania interfejsu użytkownika aplikacji, elementów projektu i ogólnego doświadczenia użytkownika, aby zaspokoić potrzeby użytkowników z różnych języków, regionów i środowisk kulturowych. Zapewnia to płynną, zlokalizowaną i bardziej włączającą obsługę wszystkich użytkowników, niezależnie od ich położenia geograficznego i preferowanego języka.

U podstaw lokalizacji frontendowej i internacjonalizacji leży zrozumienie, że każdy użytkownik, niezależnie od tego, skąd pochodzi, powinien mieć możliwość dostępu do aplikacji, nawigacji i interakcji z nią w swoim ojczystym języku, przestrzegając jednocześnie regionalnych konwencji i niuansów kulturowych . Obejmuje to między innymi elementy projektu, formaty daty i godziny, przeliczanie walut, reprezentacje graficzne.

Pierwszym krokiem w tym procesie jest internacjonalizacja, często określana w skrócie i18n ze względu na 18 znaków między literami „i” i „n”. Obejmuje to zaprojektowanie i rozwój aplikacji tak, aby obsługiwała wiele języków i ustawień regionalnych. Zazwyczaj internacjonalizacja odbywa się poprzez oddzielenie tekstu, obrazów i innych możliwych do zlokalizowania treści od kodu źródłowego i przechowywanie ich w zewnętrznych plikach zasobów. Pliki te można łatwo przetłumaczyć i dostosować do potrzeb różnych regionów.

Lokalizacja, powszechnie określana w skrócie l10n, to kolejny krok, który dostosowuje komponenty frontendu aplikacji do określonych ustawień regionalnych, włączając lokalne języki, konwencje i ustawienia. Często wiąże się to z tłumaczeniem elementów interfejsu użytkownika, modyfikowaniem układu i elementów projektu oraz dostosowywaniem funkcji do wymagań regionalnych i oczekiwań kulturowych.

Dobrze zrealizowana strategia lokalizacji i internacjonalizacji frontendu ma wiele zalet. Badania wykazały, że użytkownicy wolą korzystać z aplikacji w ich języku ojczystym – 55% użytkowników wskazało, że pobierają tylko aplikacje dostępne w ich języku ojczystym. Co więcej, zlokalizowany interfejs użytkownika pomaga poprawić satysfakcję użytkowników, utrzymanie klientów i wskaźniki penetracji rynku.

W AppMaster rozumiemy znaczenie lokalizacji i internacjonalizacji, dlatego zaprojektowaliśmy naszą platformę no-code, mając na uwadze te zasady. Nasze rozwiązanie oferuje solidny system internacjonalizacji wbudowany w proces tworzenia frontendu, pozwalający na bezproblemową lokalizację interfejsów użytkownika zarówno aplikacji webowych, jak i mobilnych. Obejmuje to obsługę języków pisanych od prawej do lewej (RTL) oraz możliwość obsługi form liczby mnogiej i tłumaczeń ze względu na płeć. Korzystając z naszej platformy no-code, klienci mogą tworzyć tłumaczenia dla wielu lokalizacji i zarządzać nimi w intuicyjny i usprawniony sposób, znacznie zmniejszając złożoność i koszty związane z wysiłkami lokalizacyjnymi.

Jako kompleksowe środowisko programistyczne AppMaster zapewnia, że ​​aplikacje generowane przy użyciu naszej platformy odpowiadają najlepszym praktykom w zakresie lokalizacji frontendowej i internacjonalizacji. Obejmuje to włączenie standardowych bibliotek lokalizacyjnych, takich jak i18next i Formatting.JS dla JavaScript, Vue-i18n dla Vue.js lub SwiftGen i Localize-Swift dla aplikacji iOS. Przestrzegając tych standardowych praktyk, aplikacje zbudowane na AppMaster można łatwo dostosować do nowych rynków docelowych i segmentów użytkowników.

Podsumowując, lokalizacja i internacjonalizacja frontendu to istotne aspekty tworzenia nowoczesnych aplikacji frontendowych. Procesy te zapewniają, że aplikacje spełniają różnorodne wymagania językowe i kulturowe użytkowników z całego świata, tworząc prawdziwie globalne doświadczenie użytkownika. Platforma AppMaster no-code została zaprojektowana w celu ułatwienia łatwej lokalizacji i internacjonalizacji, umożliwiając klientom tworzenie aplikacji, które można dostosować, responsywne i wrażliwe kulturowo, spełniając w ten sposób oczekiwania użytkowników w różnych lokalizacjach geograficznych i przyczyniając się do sukcesu i rozwoju aplikacji w globalny rynek.