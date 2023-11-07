تعد لوحات معلومات الأداء أدوات أساسية في مجال مراقبة التطبيقات والتحليلات، حيث توفر رؤى وتصورات أساسية للمطورين ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة التجاريين لفهم الأداء والاستجابة وتجربة المستخدم الشاملة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية بشكل أفضل. تتميز لوحات المعلومات هذه عادةً بتخطيط شامل وقابل للتخصيص يتضمن العديد من المقاييس والرسوم البيانية والمخططات، مما يساعد المستخدمين على تقييم صحة تطبيقاتهم وكفاءتها وقابلية تطويرها بسهولة وسرعة.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن أن تثبت لوحات معلومات الأداء أنها لا تقدر بثمن لمراقبة وإدارة مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تم إنشاؤها من خلال بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) للنظام الأساسي. بفضل إمكانيات AppMaster ، يتم إنشاء التطبيقات باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS للويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول. ونتيجة لذلك، يمكن للوحات معلومات الأداء، المصممة خصيصًا للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، توفير رؤى قيمة للمستخدمين لتحليل التطبيقات التي تم إنشاؤها وضبطها بشكل دقيق.

هناك العديد من المكونات والميزات الأساسية الموجودة بشكل شائع في لوحات معلومات الأداء والتي تجعلها ضرورية لجهود مراقبة التطبيقات والتحليلات. وتشمل هذه:

1. مقاييس النظام: تعرض لوحات معلومات الأداء عادةً مقاييس مهمة على مستوى النظام، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستهلاك الذاكرة، واستخدام القرص، وإنتاجية الشبكة، ومعدلات الخطأ. تساعد هذه المقاييس المستخدمين على تقييم استخدام الموارد والكفاءة الشاملة واختناقات الأداء لتطبيقاتهم.

2. مقاييس أداء التطبيق: لتتبع وتقييم الاستجابة وتجربة المستخدم للتطبيقات، تتضمن لوحات معلومات الأداء مقاييس مهمة على مستوى التطبيق مثل وقت استجابة الخادم، وزمن الاستجابة من طرف إلى طرف، ووقت استجابة استعلام قاعدة البيانات، ومقاييس استدعاء واجهة برمجة التطبيقات، وضربات ذاكرة التخزين المؤقت / معدلات الغياب. يمكن أن تساعد هذه المقاييس المستخدمين على تحديد مجالات المشكلات المحتملة التي تؤثر على تطبيقاتهم بسرعة، مما يسمح لهم بإجراء تحسينات وتحسينات في الوقت المناسب.

3. مقاييس تجربة المستخدم: تقوم لوحات معلومات الأداء أيضًا بتتبع وتصور المقاييس المتعلقة بتجربة المستخدم، مثل وقت تحميل الصفحة، وزمن الوصول للتفاعل، والتوزيع الجغرافي للمستخدمين، وأنماط الاستخدام. يعد فهم هذه المقاييس أمرًا حيويًا لتحسين تجربة المستخدم الشاملة والرضا عن التطبيقات.

4. تصورات قابلة للتخصيص: توفر لوحات معلومات الأداء عادةً خيارات تصورات قابلة للتخصيص وتفاعلية لعرض المقاييس والبيانات المختلفة بالطريقة الأكثر ملاءمة وفعالية. تتضمن خيارات التصور الشائعة المخططات الخطية، والرسوم البيانية الشريطية، والخرائط الحرارية، وأجهزة القياس، والمخططات الدائرية، وكلها مصممة لمساعدة المستخدمين في تفسير البيانات والتعرف على الاتجاهات بسهولة.

5. التنبيهات والإشعارات: تعد مراقبة التطبيقات في الوقت الفعلي أمرًا مهمًا لاكتشاف ومعالجة أي مشكلات أو حالات شاذة في أسرع وقت ممكن. غالبًا ما تتضمن لوحات معلومات الأداء تنبيهات وإشعارات قابلة للتكوين، والتي يمكن إعدادها لدفع التحديثات المهمة إلى أصحاب المصلحة عند استيفاء الحدود أو الشروط المحددة مسبقًا، مما يضمن الاستجابة في الوقت المناسب وحل المشكلات المتعلقة بالأداء.

6. التكامل مع الأدوات الخارجية: غالبًا ما تدعم لوحات معلومات الأداء التكامل مع أدوات وأنظمة الجهات الخارجية الشائعة لتوفير وظائف وراحة أكبر. يمكن أن يشمل ذلك التكامل مع أدوات التسجيل وتتبع الأخطاء، وأدوات إدارة المشكلات والمهام، وقنوات الاتصال للتنبيهات والتحديثات، والخدمات المتنوعة الأخرى حسب الحاجة.

7. تحليل البيانات التاريخية: يمكن للوحات معلومات الأداء تخزين البيانات التاريخية المتعلقة بمقاييس مختلفة، مما يمكّن المستخدمين من تحليل الاتجاهات ومقارنة الأداء بمرور الوقت وتحديد المشكلات أو الأنماط المتكررة. تساعد هذه الوظيفة في اتخاذ قرارات مستنيرة ودفع التحسين المستمر في أداء التطبيق وموثوقيته.

في الختام، تلعب لوحات معلومات الأداء دورًا محوريًا في مجال مراقبة التطبيقات وتحليلاتها، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على فهم شامل لأداء تطبيقاتهم وكفاءتها وقابلية التوسع وتجربة المستخدم. من خلال الاستفادة من لوحات المعلومات هذه في سياق منصة AppMaster no-code ، يمكن حتى لمطور مواطن واحد أن يشرف بشكل فعال على أداء تطبيقاته التي تم إنشاؤها، مما يؤدي إلى التحسين المستمر وتقديم حلول برمجية عالية الجودة لمستخدميه.