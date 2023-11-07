يشير اكتشاف شذوذ البيانات، في سياق مراقبة التطبيقات والتحليلات، إلى عملية تحديد الأنماط أو الأحداث في البيانات التي ينشئها التطبيق والتي تنحرف بشكل كبير عن القاعدة. غالبًا ما تشير هذه الحالات الشاذة إلى وجود أخطاء أو تهديدات أمنية أو مشكلات في الأداء أو عدم كفاءة النظام داخل تطبيقات البرامج. يعد الكشف الفعال والدقيق عن شذوذات البيانات أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على تجربة مستخدم سلسة، وضمان الكفاءة التشغيلية، وحماية التطبيقات البرمجية من المخاطر والتهديدات المحتملة.

في منصة AppMaster ، التي تعمل كأداة قوية no-code ، يعد تنفيذ آليات فعالة للكشف عن شذوذ البيانات أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء تطبيقات خلفية وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة عالية الأداء وآمنة. نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات من الصفر في كل مرة استنادًا إلى مخططات قابلة للتكوين، فإنه يلغي الديون الفنية، ويضمن أداء التطبيق الأمثل والأمان لعملائه، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

يتم عادةً اكتشاف شذوذ البيانات من خلال استخدام العديد من تقنيات التعلم الآلي والتقنيات الإحصائية التي تهدف إلى تعلم الأنماط القياسية داخل مجموعة البيانات والتعرف على الانحرافات عن تلك الأنماط. تشمل الطرق الشائعة المستخدمة في عملية الكشف ما يلي:

التحكم في العمليات الإحصائية (SPC): تعمل هذه التقنية على الاستفادة من الأساليب الإحصائية لرصد العمليات والتحكم فيها وتحسينها، وتحديد الحالات التي ينحرف فيها الأداء الفعلي عن السلوك المتوقع. اكتشاف الشذوذ القائم على المجموعات: تقوم هذه الطريقة بتجميع نقاط البيانات في مجموعات، حيث تعتبر نقاط البيانات المماثلة تنتمي إلى نفس المجموعة. يتم التعامل مع نقاط البيانات التي لا تتناسب مع أي مجموعة محددة على أنها حالات شاذة. الكشف عن الشذوذ القائم على الانحدار: تستخدم هذه التقنية نماذج الانحدار لتحديد العلاقات بين المتغيرات داخل مجموعة البيانات ولتحديد الحالات التي تنحرف فيها البيانات المرصودة بشكل كبير عن منحنى أو سطح الانحدار المناسب. الكشف عن الشذوذ على أساس التصنيف: يستخدم هذا النهج خوارزميات التعلم الآلي الخاضعة للإشراف والتي تتعلم تصنيف نقاط البيانات بناءً على ميزاتها، مع تصنيف الحالات على أنها طبيعية أو شاذة.

يمكن تصنيف شذوذات البيانات في مراقبة التطبيقات والتحليلات إلى ثلاث فئات رئيسية:

شذوذات النقاط: نقطة بيانات واحدة تنحرف بشكل كبير عن النمط العادي. على سبيل المثال، عندما يرتفع وقت استجابة الخادم فجأة لفترة وجيزة.

نقطة بيانات واحدة تنحرف بشكل كبير عن النمط العادي. على سبيل المثال، عندما يرتفع وقت استجابة الخادم فجأة لفترة وجيزة. الانحرافات السياقية: تنطوي على انحراف لا يعتبر شاذًا إلا عندما يؤخذ السياق في الاعتبار. على سبيل المثال، قد يتم اعتبار زيادة استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) أثناء ساعات خارج أوقات الذروة أمرًا شاذًا إذا تجاوز بشكل كبير خط الأساس لنفس الوقت في الأيام السابقة.

تنطوي على انحراف لا يعتبر شاذًا إلا عندما يؤخذ السياق في الاعتبار. على سبيل المثال، قد يتم اعتبار زيادة استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) أثناء ساعات خارج أوقات الذروة أمرًا شاذًا إذا تجاوز بشكل كبير خط الأساس لنفس الوقت في الأيام السابقة. الشذوذات الجماعية: مجموعة من نقاط البيانات التي تظهر بشكل جماعي سلوكًا شاذًا، حتى عندما لا تكون النقاط الفردية غير طبيعية بطبيعتها. ومن الأمثلة على ذلك الزيادة المفاجئة والمستمرة في حركة مرور الشبكة خلال فترة معينة.

في سياق التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، يمكن أن توفر آليات الكشف عن شذوذ البيانات العديد من الفوائد، بما في ذلك:

تحسين أداء التطبيق: من خلال تحديد الحالات الشاذة المتعلقة بالأداء، يمكن للمطورين تحسين تخصيص الموارد مع تقليل الأخطاء وتوفير تجربة مستخدم سلسة. تقليل وقت التوقف عن العمل: تسمح مراقبة الحالات الشاذة في الوقت الفعلي بالتعرف السريع على المشكلات المحتملة وحلها، وتقليل وقت توقف التطبيق إلى أدنى حد وضمان توفر الخدمة دون انقطاع. تحسينات الأمان: يمكن أن يساعد اكتشاف الحالات الشاذة مثل أنماط تسجيل الدخول غير العادية أو الوصول غير المتوقع إلى البيانات في تحديد التهديدات الأمنية وتخفيفها، مما يؤدي إلى حماية كل من بيانات التطبيق والمستخدم. تحسين التكلفة: يمكن أن يؤدي الكشف الفعال عن الحالات الشاذة إلى تحسين البنية التحتية وإدارة الموارد، مما يقلل تكاليف التشغيل وتسهيل استراتيجيات موازنة التحميل المثلى.

مع استمرار AppMaster في اكتساب مكانة بارزة في عالم تطوير التطبيقات، لا يمكن التقليل من أهمية دمج آليات قوية للكشف عن شذوذ البيانات ضمن التطبيقات التي تم إنشاؤها. ومن خلال القيام بذلك، يمكن لـ AppMaster تمكين مجموعة متنوعة من العملاء ليس فقط من تحسين تطبيقاتهم البرمجية ولكن أيضًا تعزيز أمانهم، مما يضمن بيئة حوسبة مستقرة وسلسة وآمنة للمستخدمين.