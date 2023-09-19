اكتساب التوظيف

يعد الاستحواذ، وهو مزيج من "الاستحواذ" و"التوظيف"، نهجًا استراتيجيًا تستخدمه الشركات الناشئة والشركات القائمة على حد سواء، لاكتساب المواهب والملكية الفكرية القيمة (IP) في شكل محترفين ماهرين، وأنظمة برمجيات حصرية، وأعمال تجارية. العمليات. ومن خلال ذلك، تهدف الشركات إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع عروض منتجاتها، والحصول على حلول تكنولوجية متطورة بسرعة، مما يوفر عوائد أعلى على الاستثمار (ROI) ونموًا متسارعًا.

في مجال تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، اكتسب التوظيف بالاستحواذ قوة جذب كبيرة باعتباره الوسيلة المفضلة لاكتساب محترفين بارعين في مجال التكنولوجيا وأنظمة برمجيات فريدة تم تطويرها بواسطة شركات ناشئة صغيرة أو لاعبين متخصصين. الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هو الاستحواذ على رأس المال البشري والأصول التكنولوجية للشركة المستهدفة، وتطبيق خبراتها الجماعية ومكدس التكنولوجيا والمزايا التنافسية لتحسين العروض الحالية للشركة المستحوذة، بدلاً من التركيز فقط على القيمة السوقية للكيان المستحوذ عليه أو تدفق الإيرادات.

يوفر التوظيف الاستحواذي العديد من المزايا لكل من الشركة المستحوذة والشركة المستهدفة. بالنسبة للشركة المستحوذة، فهي توفر الوصول إلى فريق متاح بسهولة من المطورين ذوي الخبرة والمصممين ومديري المشاريع وغيرهم من المتخصصين المهرة. يمتلك هؤلاء المحترفون عادةً فهمًا عميقًا للتقنيات الرئيسية والحلول الخاصة بالصناعة، وقد خصصوا بالفعل وقتًا وجهدًا كبيرًا لابتكار وتطوير أنظمة برمجية فريدة. يجلب الفريق المكتسب معهم خبرة العمل معًا، ويتمتعون بمهارة في تنفيذ منهجيات Agile، وبالتالي تسريع عملية التطوير وتقليل الوقت اللازم لتسويق المنتجات والميزات الجديدة.

علاوة على ذلك، فإن الملكية الفكرية (IP) المكتسبة من خلال الاستحواذ غالبًا ما تشتمل على حلول برمجية مملوكة ومنهجيات مثبتة وحقوق حصرية للخوارزميات والأدوات المطورة داخليًا. تعتبر هذه الأصول لا تقدر بثمن بالنسبة للشركة المستحوذة لأنها تزيد من مجموعتها التكنولوجية، مما يوفر ميزة تنافسية وتمكين تطوير حلول الجيل التالي المخصصة للغاية لعملائها.

بالنسبة للشركة المستهدفة، يوفر التوظيف المكتسب فرصة للوصول إلى الموارد والوصول إلى السوق وسمعة مؤسسة أكبر وأكثر رسوخًا. يمكن أن يفيد هذا بشكل كبير الفريق المكتسب من حيث النمو الوظيفي، والتعرض للتقنيات الجديدة ومجالات الأعمال، وقاعدة العملاء الأوسع، وبيئة العمل المستقرة. في كثير من الحالات، يتم استيعاب المؤسسين والموظفين الرئيسيين في الشركة المستحوذ عليها في مناصب قيادية عليا أو إدارية داخل المنظمة المستحوذة، مما يوفر لهم فرصة للتأثير على التوجه الاستراتيجي وعمليات صنع القرار.

أحد الأمثلة الكلاسيكية على التوظيف في مجال تطوير البرمجيات هو استحواذ شركة فيسبوك على تطبيق واتساب في عام 2014. تم إطلاق تطبيق المراسلة الفورية في عام 2009 من قبل بريان أكتون وجان كوم، وهما موظفان سابقان في شركة ياهو. أدى استحواذ فيسبوك على واتساب إلى تمكين عملاق الوسائط الاجتماعية من الوصول إلى قاعدة مستخدمين سريعة النمو، وتكنولوجيا اتصالات لا مثيل لها، وفريق من المهندسين والمصممين ذوي الخبرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في منصة الاتصالات الخاصة بها، Facebook Messenger.

في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن أن يكون التوظيف أداة استراتيجية قوية لتوسيع وظائف النظام الأساسي وإمكانياته وقاعدة المستخدمين. من خلال الاستحواذ على شركات ناشئة صغيرة أو لاعبين متخصصين يركزون على تقنيات محددة، مثل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، أو الذكاء الاصطناعي، أو تحسين قواعد البيانات، أو إدارة واجهة برمجة التطبيقات، يمكن AppMaster تعزيز عروضها بسرعة، وتلبية قاعدة عملاء أوسع وتلبية متطلبات الأعمال المتنوعة. من خلال الاستحواذ على التوظيف، يمكن AppMaster تحسين نظامها الأساسي بشكل مستمر، مما يضمن بقائها في طليعة الابتكار ورضا العملاء.

يتماشى اكتساب التوظيف مع الطبيعة السريعة والديناميكية لتطوير البرمجيات ومشهد تكنولوجيا المعلومات. في سوق تنافسي حيث يعد وقت الوصول إلى السوق والقدرة على التكيف مع احتياجات العملاء أمرًا بالغ الأهمية، يوفر الاستحواذ على التوظيف وسيلة فعالة للشركات لتعزيز مجموعتها التكنولوجية، واكتساب المواهب المتخصصة، والبقاء في صدارة المنافسة. مما لا شك فيه أن هذا النهج الاستراتيجي لاكتساب المواهب والتكنولوجيا قد أدى إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات وتنمو وتتنافس في عالم تطوير البرمجيات المتطور باستمرار.