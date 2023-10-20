يشير التكامل الخلفي، في سياق التصميم التفاعلي، إلى التواصل والتعاون السلس بين مكونات البرامج والأنظمة والخدمات المختلفة التي تعمل خلف الكواليس لدعم وظائف الويب والهاتف المحمول والتطبيقات الرقمية الأخرى. تتضمن هذه العملية الحيوية ربط قواعد البيانات الخلفية وواجهات برمجة التطبيقات والبرامج الوسيطة ومكونات البنية التحتية الأخرى لتمكين التشغيل السلس والفعال للواجهة الأمامية التي يتفاعل معها المستخدمون. لا يعمل التكامل الخلفي على تحسين أداء التطبيق واستقراره ومرونته فحسب، بل يعزز أيضًا تطوير حلول قوية وقابلة للتطوير يمكنها التكيف بسرعة مع المشهد الرقمي المتطور باستمرار.

يتضمن تنفيذ التكامل الخلفي دمج البيانات والخدمات والتطبيقات على مستوى الكود والبنية التحتية. أولاً، يستلزم تكامل البيانات تبادل المعلومات بين قواعد البيانات المختلفة وأنظمة تخزين البيانات بطريقة متسقة وموثوقة. يساعد التكامل السلس للبيانات على ضمان توفر البيانات الصحيحة لمكونات التطبيق الصحيحة عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يتعامل تكامل الخدمة مع التعاون والتواصل بين واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، المسؤولة عن تسهيل تدفق البيانات والاتصال بين مكونات النظام. وأخيرًا، يشير تكامل التطبيقات إلى الاتصال بين وحدات البرامج المختلفة التي تمثل وظائف متميزة، وتعتمد بنية تطبيق معيارية.

في AppMaster ، قمنا بتطوير نظام أساسي قوي no-code لتبسيط وتسهيل التكامل الخلفي للتطبيقات التفاعلية الحديثة. تعمل منصتنا على تمكين العملاء من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي من خلال مصمم عمليات الأعمال (BP) لدينا وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط endpoints Websocket Secure (WSS). توفر منصة AppMaster مرونة استثنائية وتستخدم مجموعات تقنية متطورة مثل Go (Golang) للواجهة الخلفية، وإطار Vue3 JavaScript لتطبيقات الويب، وKotlin/ Jetpack Compose المستندة إلى الخادم لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

تتيح منصتنا no-code للعملاء تصميم عناصر تكامل الواجهة الخلفية بكفاءة مع تطوير مكونات الواجهة الأمامية في نفس الوقت باستخدام واجهة drag and drop البديهية والغنية بالميزات. يضمن هذا النهج أن يتم تصميم مكونات الواجهة الأمامية والخلفية للعمل معًا بسلاسة من الألف إلى الياء. بالإضافة إلى ذلك، يقوم نظامنا الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق شاملة لواجهة برمجة التطبيقات (Swagger/OpenAPI) والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لزيادة تبسيط عملية التكامل.

إحدى المزايا الرئيسية التي تقدمها منصة AppMaster هي قدرتها على تقليل الديون التقنية. من خلال تجديد التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، تتيح منصتنا للعملاء التكيف بسرعة مع الاحتياجات المتغيرة دون التعرض لأعباء التعليمات البرمجية المتراكمة القديمة. يؤدي هذا النهج إلى عملية تطوير تطبيقات أسرع بشكل ملحوظ: أسرع بما يصل إلى 10 مرات، وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بالطرق التقليدية. ونتيجة لذلك، تعد منصة AppMaster حلاً مثاليًا للشركات بجميع أحجامها، بدءًا من المؤسسات الصغيرة وحتى الشركات الكبيرة.

علاوة على ذلك، تدعم المنصة استخدام أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات، مما يتيح التكامل الخلفي السلس لأنظمة قواعد البيانات المختلفة. إلى جانب استخدام التطبيقات الخلفية المجمعة عديمة الحالة والمكتوبة بلغة Go، يضمن هذا أن التطبيقات المبنية على AppMaster تتمتع بقابلية توسع مذهلة، وتلبي احتياجات كل من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي.

في AppMaster ، نحن ملتزمون بتوفير بيئة تطوير متكاملة (IDE) مصممة لتعزيز العملية الكاملة لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والتطبيقات الخلفية. تعمل منصتنا على تمكين المطورين المواطنين والمطورين المحترفين على حدٍ سواء من إنشاء حلول برمجية متطورة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة والتي تتميز بواجهات خلفية شاملة للخادم ومواقع الويب وبوابات العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. من خلال تسخير قوة إطار عمل AppMaster no-code والتقنيات المتطورة، يمكن تحقيق التكامل الأمامي والخلفي بشكل أكثر كفاءة وفعالية من أي وقت مضى.