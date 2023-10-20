Etkileşimli tasarım bağlamında arka uç entegrasyonu, web, mobil ve diğer dijital uygulamaların işlevselliğini desteklemek için perde arkasında çalışan çeşitli yazılım bileşenleri, sistemler ve hizmetlerin kesintisiz iletişimini ve işbirliğini ifade eder. Bu hayati süreç, kullanıcıların etkileşimde bulunduğu ön uç arayüzün sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamak için arka uç veritabanlarının, API'lerin, ara katman yazılımlarının ve diğer altyapı bileşenlerinin bağlanmasını içerir. Arka uç entegrasyonu yalnızca uygulama performansını, kararlılığını ve esnekliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli gelişen dijital ortama hızla uyum sağlayabilen sağlam, ölçeklenebilir çözümlerin geliştirilmesini de destekler.

Arka uç entegrasyonunun uygulanması, verilerin, hizmetlerin ve uygulamaların hem kod hem de altyapı düzeyinde entegre edilmesini içerir. İlk olarak veri entegrasyonu, çeşitli veritabanları ve veri depolama sistemleri arasında tutarlı ve güvenilir bir şekilde bilgi alışverişini gerektirir. Sorunsuz veri entegrasyonu, ihtiyaç duyulduğunda doğru verinin doğru uygulama bileşenlerine sunulmasını sağlamaya yardımcı olur. Ek olarak hizmet entegrasyonu, sistem bileşenleri arasında veri akışını ve bağlantıyı kolaylaştırmaktan sorumlu olan API'lerin işbirliği ve iletişimi ile ilgilenir. Son olarak uygulama entegrasyonu, modüler bir uygulama yapısını benimseyerek, farklı işlevleri temsil eden farklı yazılım modüllerinin bağlantısını ifade eder.

AppMaster, modern etkileşimli uygulamalar için arka uç entegrasyonunu basitleştirmek ve kolaylaştırmak için güçlü no-code bir platform geliştirdik. Platformumuz, müşterilerimize İş Süreci (BP) tasarımcımız, REST API'lerimiz ve Websocket Secure (WSS) endpoints aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı oluşturma olanağı sağlar. AppMaster platformu olağanüstü esneklik sunar ve arka uç için Go (Golang), web uygulamaları için Vue3 JavaScript çerçevesi ve mobil uygulamalar için Android için sunucu odaklı Kotlin/ Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi en son teknoloji yığınlarını kullanır.

no-code platformumuz, müşterilerimizin arka uç entegrasyon öğelerini verimli bir şekilde tasarlamasına ve aynı zamanda sezgisel ve zengin özelliklere sahip drag and drop arayüzümüzü kullanarak ön uç bileşenleri geliştirmesine olanak tanır. Bu yaklaşım, hem ön uç hem de arka uç bileşenlerin sıfırdan birlikte sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmasını sağlar. Ayrıca platformumuz, entegrasyon sürecini daha da kolaylaştırmak için otomatik olarak kapsamlı API belgeleri (Swagger/OpenAPI) ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları oluşturur.

AppMaster platformunun sunduğu en önemli avantajlardan biri teknik borcu azaltma yeteneğidir. Platformumuz, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, müşterilerin birikmiş, güncelliğini yitirmiş kodların yükünü taşımadan, değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlamalarına olanak tanır. Bu yaklaşım, önemli ölçüde daha hızlı bir uygulama geliştirme süreci sağlar: geleneksel yöntemlere kıyasla 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli. Sonuç olarak AppMaster platformu, küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar her ölçekteki işletme için ideal bir çözümdür.

Ayrıca platform, PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanının birincil veri depolama alanı olarak kullanımını destekleyerek çeşitli veritabanı sistemleri için sorunsuz arka uç entegrasyonunu mümkün kılar. Go'da yazılan derlenmiş, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaların kullanımıyla birleştiğinde bu, AppMaster tarafından oluşturulmuş uygulamaların hem kurumsal hem de yüksek yüklü kullanım durumlarına hitap eden etkileyici ölçeklenebilirliğe sahip olmasını sağlar.

AppMaster web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecinin tamamını geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada entegre geliştirme ortamı (IDE) sağlamaya kendimizi adadık. Platformumuz vatandaş geliştiricilere ve profesyonel geliştiricilere, kapsamlı sunucu arka uçları, web siteleri, müşteri portalları ve yerel mobil uygulamalar içeren gelişmiş, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir yazılım çözümleri oluşturma konusunda güç verir. AppMaster no-code çerçevesinin ve en son teknolojilerinin gücünden yararlanılarak hem ön uç hem de arka uç entegrasyonu her zamankinden daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.