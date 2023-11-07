تشير التقارير المخصصة، في سياق مراقبة التطبيقات والتحليلات، إلى التقارير المخصصة والمحددة من قبل المستخدم والتي تقدم أداء تطبيق محدد وبيانات الاستخدام بتنسيق سهل الفهم وقابل للتنفيذ. تسمح التقارير المخصصة للمطورين وفرق العمليات وأصحاب المصلحة بالحصول على نظرة ثاقبة لجوانب معينة من تطبيقاتهم وتعزيز فهمهم لعمل النظام وأدائه وتفاعلات المستخدم. ومن خلال استخدام التقارير المخصصة، يمكن للمستخدمين الحصول على رؤى وبيانات قابلة للتنفيذ تساعدهم على تحسين استقرار تطبيقاتهم وموثوقيتها وتجربة المستخدم، وهو أمر بالغ الأهمية لتوفير منتج متفوق في السوق الرقمية التنافسية اليوم.

تعد مراقبة التطبيقات وتحليلاتها من المكونات الأساسية لدورة حياة تطوير البرمجيات. فهي تتيح جمع وتحليل البيانات بأبعاد مختلفة، مثل معدلات الخطأ، وأوقات الاستجابة، والإنتاجية، وتفاعلات المستخدم. ومع ذلك، غالبًا ما توفر أدوات إعداد التقارير العامة رؤى محدودة أو قد تركز على نقاط البيانات التي قد لا تكون ذات صلة باحتياجات تطبيق معين. تقوم التقارير المخصصة بسد هذه الفجوات من خلال السماح للمستخدمين بتحديد المعلمات والمعايير الخاصة بتطبيقاتهم، وتوفير رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة للتطبيق وأصحاب المصلحة.

في سياق منصة AppMaster القوية no-code ، تم دمج إمكانات المراقبة والتحليلات، مما يمكّن العملاء من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول مع ضمان الجودة والأداء. توفر إمكانات المراقبة والتحليلات الخاصة بالمنصة، إلى جانب إنشاء التقارير المخصصة، للعملاء تجربة متكاملة لإدارة أداء التطبيقات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتهم.

يتضمن تصميم التقارير المخصصة عادةً تحديد عناصر مختلفة مثل مصادر البيانات والمقاييس والأبعاد والمرشحات والمرئيات. تتضمن مصادر البيانات سجلات الأحداث وعدادات الأداء وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات التي توفر الأداء والاستخدام في الوقت الفعلي أو التاريخي ونقاط بيانات التطبيق الأخرى. تشير المقاييس إلى قياسات محددة، مثل أوقات الاستجابة أو معدلات الخطأ أو عدد المستخدمين المتزامنين. تحدد الأبعاد سياق البيانات، مثل إصدار التطبيق أو الموقع الجغرافي أو نوع الجهاز أو إصدار نظام التشغيل. تعمل المرشحات على تمكين تخصيص البيانات عن طريق قصرها على معايير أو نطاقات محددة، بينما تحدد المرئيات كيفية تقديم البيانات، باستخدام الجداول أو الرسوم البيانية أو الخرائط الحرارية أو التمثيلات الرسومية الأخرى.

من خلال استخدام التقارير المخصصة، يمكن لفرق التطوير والعمليات الحصول على رؤى أعمق حول أداء وسلوك تطبيقاتهم، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين الأداء والاستقرار وتجربة المستخدم. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد التقرير المخصص الذي يقارن أوقات الاستجابة endpoints مختلفة لواجهة برمجة التطبيقات عبر المناطق الجغرافية في تحديد ما إذا كانت هناك مشكلات في زمن الاستجابة تؤثر على مواقع محددة وإبلاغ القرارات بشأن تحسينات البنية التحتية أو التغييرات. علاوة على ذلك، يمكن لتقرير مخصص يحلل معدلات الخطأ مقسمة حسب نوع الجهاز أن يوفر رؤى حول مشكلات عدم توافق البرامج أو الأجهزة المحتملة التي تؤثر على استقرار التطبيق على أجهزة معينة، مما يتيح الإصلاحات والتحسينات المستهدفة.

يمكن أن تفيد التقارير المخصصة أيضًا أصحاب المصلحة في الأعمال من خلال توفير رؤى حول سلوك المستخدم واتجاهاته وتفضيلاته، مما يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير المنتج واستراتيجيات التسويق ودعم العملاء. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد التقرير المخصص حول الميزات الأكثر شيوعًا أو تدفقات المستخدم داخل التطبيق في تحديد أولويات تحسينات الميزات أو تحديد المجالات التي قد تكون هناك حاجة إلى إرشادات إضافية للمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتقارير المخصصة التي تحلل التركيبة السكانية للمستخدم أو التوزيع الجغرافي أن تفيد استراتيجيات تجزئة السوق وتفيد جهود التوطين.

في الختام، تعد التقارير المخصصة أداة ذات قيمة عالية في سياق مراقبة التطبيقات والتحليلات، لأنها توفر رؤى مخصصة لأداء التطبيق وسلوك المستخدم ونقاط البيانات الأخرى ذات الصلة بالمتطلبات الفريدة لتطبيق معين. ومن خلال الاستفادة من هذه الرؤى، يمكن للمطورين وفرق العمليات وأصحاب المصلحة في الأعمال اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين أداء التطبيق واستقراره وتجربة المستخدم بما يتماشى مع أهدافهم. باستخدام منصة AppMaster المتكاملة التي no-code ، أصبح إنشاء التقارير المخصصة أمرًا مبسطًا ويمكن الوصول إليه، مما يمكّن الفرق من استخلاص أقصى قيمة من بيانات التطبيقات الخاصة بهم دون تكبد تعقيدات لا مبرر لها أو استثمار للوقت.