الرسم البياني الفقاعي

المخطط Bubble ، في سياق تصور البيانات، هو تمثيل رسومي يستخدم نظام الإحداثيات الديكارتية لعرض ثلاثة أبعاد أو أكثر من البيانات، باستخدام الدوائر، أو "الفقاعات"، لتمثيل كل نقطة بيانات. في المخطط الفقاعي، يمثل المحوران x وy متغيرين متواصلين، بينما يمثل حجم الفقاعة متغيرًا ثالثًا، يُشار إليه غالبًا باسم "المتغير z"، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يشير لون الفقاعة إلى بُعد آخر. وبصرف النظر عن تصور البيانات، تلعب المخططات الفقاعية أيضًا دورًا حيويًا في مجال تحليل البيانات وتفسيرها، خاصة عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة التي تتضمن علاقات متعددة الأبعاد بين نقاط البيانات المختلفة.

في عالم تطوير البرمجيات وخاصة في مجال AppMaster ، وهو نظام أساسي شامل no-code يعمل على تسريع عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يعد تنفيذ وفهم تقنيات تصور البيانات مثل المخططات الفقاعية ذات أهمية كبيرة . من خلال الطبيعة الجذابة بصريًا وسهلة التفسير للمخططات الفقاعية، يمكن للمطورين والمحللين وصناع القرار تحديد الأنماط والاتجاهات والعلاقات المتبادلة بين مجموعات البيانات متعددة الأبعاد بسرعة، وبالتالي استخدام هذه الأفكار لتحسين استراتيجياتهم وتحسين عملياتهم التجارية، وفي النهاية، تعزيز تجربة المستخدم الشاملة لمنتجات البرمجيات الخاصة بهم.

بشكل عام، يتكون المخطط الفقاعي من المكونات الرئيسية التالية:

نظام الإحداثيات الديكارتية: مستوى ثنائي الأبعاد مقسم إلى أربعة أرباع بواسطة محورين متعامدين، المحورين x وy، اللذين يمثلان متغيرين متصلين ويتم قياسهما وفقًا لذلك. الفقاعات: دوائر ذات أحجام مختلفة تستخدم لتمثيل نقاط البيانات، حيث تتناسب مساحة كل فقاعة أو قطرها أو نصف قطرها مع المتغير الثالث، أي المتغير z، الموجود في مجموعة البيانات. اللون: غالبًا ما يستخدم لتمثيل البعد الرابع للبيانات، مما يسهل التمييز بين فئات أو مجموعات مختلفة من نقاط البيانات. التسميات ووسائل الإيضاح: نص مرتبط بالفقاعات لتوفير سياق إضافي وتحسين إمكانية القراءة، بالإضافة إلى وسيلة إيضاح منفصلة تشرح معنى الألوان المختلفة وأحجام الفقاعات.

بالمقارنة مع تقنيات تصور البيانات التقليدية مثل المخططات الشريطية أو المخططات الخطية أو المخططات المبعثرة، والتي تتعامل عادةً مع بعدين فقط من البيانات وتقدم أشكالًا هندسية بسيطة بناءً على متغير واحد، يمكن للمخططات الفقاعية أن تنقل بشكل فعال علاقات بيانات أكثر تعقيدًا، مما يسمح للمشاهد لفهم الأنماط ذات الأبعاد الأعلى في وقت واحد. ومع ذلك، قد تتأثر إمكانية تفسير المخطط الفقاعي إذا كانت مجموعة البيانات مزدحمة جدًا أو تحتوي على عدد زائد من نقاط البيانات، وفي مثل هذه الحالات، قد تكون تقنيات التصور البديلة مثل الخرائط الهيكلية أو الإحداثيات المتوازية أو المخططات الرادارية مفضلة.

على سبيل المثال، تخيل حالة استخدام خيالية حيث يرغب مستخدم AppMaster في تصور أداء المبيعات لمنصة التجارة الإلكترونية الخاصة به عبر فئات ومناطق وأطر زمنية متعددة. ولتحقيق ذلك، يمكن للمستخدم تطوير مخطط فقاعي حيث يمثل المحور السيني متوسط ​​المبيعات الشهرية، والمحور الصادي يشير إلى معدل النمو، وحجم الفقاعة يوضح إجمالي حجم المبيعات، ولون الفقاعة يدل على اختلاف فئات المنتجات. من خلال فحص هذا المخطط الفقاعي عن كثب، يمكن للمستخدم التعرف على الفور على القيم المتطرفة المحتملة، أو القطاعات ذات الأداء الضعيف، أو الاتجاهات الناشئة التي قد تتطلب المزيد من الاستكشاف أو اتخاذ إجراء فوري.

يعد إنشاء مخطط فقاعي داخل بيئة AppMaster الخالية من no-code عملية واضحة وبديهية تبدأ بتحديد عنصر واجهة المستخدم المرئي المناسب من المكتبة وإعداد مصدر البيانات من خلال تحديد نموذج البيانات ذي الصلة ومنطق الأعمال endpoints برمجة التطبيقات (API). بعد ذلك، يمكن للمستخدم تخصيص مظهر المخطط الفقاعي وتخطيطه وتصميمه باستخدام وظيفة drag-and-drop ، بالإضافة إلى تكوين خيارات إطار العمل وخصائص المخطط والمقاييس والعناصر ووسائل الإيضاح وغيرها. وأخيرًا، من خلال النقر على زر "نشر"، سيقوم AppMaster بإنشاء ونشر المخطط الفقاعي المخصص تلقائيًا، ويكون جاهزًا للاستهلاك والتفسير من قبل الجمهور المستهدف.

باختصار، تعد المخططات الفقاعية أدوات متعددة الاستخدامات وجذابة بصريًا لتصور البيانات والتي تسهل تصوير وفهم العلاقات متعددة الأبعاد بين نقاط البيانات المختلفة. في منصات التطوير المتطورة مثل AppMaster ، أصبحت المخططات الفقاعية مكونات لا غنى عنها للتطبيقات التي تعتمد على البيانات، مما يمكّن المستخدمين من التعامل مع مجموعات البيانات المعقدة، واكتشاف رؤى قيمة، واتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي في النهاية إلى تحسين منتجاتهم البرمجية وتحقيق النجاح على المدى الطويل.