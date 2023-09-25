أداة لوحة التحكم

أداة لوحة المعلومات في سياق تصور البيانات هي تمثيل رسومي للبيانات أو وظيفة محددة تتيح للمستخدمين الوصول بسرعة وسهولة إلى المعلومات الأساسية وتحليلها وتفسيرها. عناصر واجهة المستخدم للوحة المعلومات عبارة عن عناصر مرئية قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير يمكنها عرض نطاق واسع من البيانات، بدءًا من الأرقام البسيطة والبيانات النصية وحتى المخططات أو الجداول أو الخرائط المعقدة والديناميكية أو غيرها من المرئيات المتخصصة. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في مساعدة صناع القرار على اكتساب الرؤى وتحديد الاتجاهات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات بناءً على المعلومات التاريخية أو في الوقت الفعلي.

على منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء عناصر واجهة المستخدم للوحة المعلومات وتخصيصها من خلال الاستفادة من واجهة drag-and-drop البديهية ومصمم عمليات الأعمال المرئية (BP). باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين إنشاء لوحات معلومات مذهلة بصريًا وتفاعلية للغاية توفر رؤية شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسية لأعمالهم والمقاييس المهمة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج أدوات لوحة المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بسلاسة مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية، مما يضمن تجربة مستخدم متسقة وغامرة عبر جميع الأنظمة الأساسية.

تسهل أدوات لوحة المعلومات الجوانب الثلاثة الرئيسية لتصور البيانات: الاستكشاف والتحليل والعرض التقديمي. يتضمن الاستكشاف اكتشاف الأنماط والاتجاهات والحالات الشاذة في البيانات من خلال تصورها من خلال أنواع مختلفة من المخططات مثل المخططات الشريطية والمخططات الخطية والمخططات الدائرية والمؤامرات المبعثرة والخرائط الحرارية والمزيد. يمكّن التحليل المستخدمين من التعمق في البيانات، وتصفيتها وفرزها، ومقارنة مجموعات البيانات المختلفة، والتفاعل مع التمثيلات المرئية للحصول على رؤى أعمق. يسمح العرض التقديمي للمستخدمين بتوصيل نتائجهم بشكل فعال من خلال ترتيب وتنظيم عناصر واجهة المستخدم للوحة المعلومات بطريقة جذابة بصريًا وسهلة الفهم.

لقد كان هناك نمو كبير في اعتماد أدوات لوحة المعلومات وأدوات تصور البيانات في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة في حجم البيانات وتنوعها وسرعتها. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Allied Market Research، من المتوقع أن يصل سوق تصور البيانات العالمي إلى 7.76 مليار دولار بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.3% من عام 2017 إلى عام 2023. ويعزز هذا النمو عوامل مثل زيادة الطلب على أدوات تحليل البيانات المتقدمة والتحول نحو نهج صنع القرار القائم على البيانات، والحاجة إلى تبسيط مجموعات البيانات المعقدة لفهم أفضل واتخاذ القرارات بشكل أسرع.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام عناصر واجهة مستخدم لوحة المعلومات في قدرتها على تقديم بيانات معقدة بتنسيق سهل الفهم، مما يمكّن المستخدمين من تحديد الاتجاهات والارتباطات والقيم المتطرفة في لمحة واحدة. وهذا بدوره يساعد المؤسسات على تحسين عملية صنع القرار لديها، وتحسين عملياتها التجارية، واكتساب ميزة تنافسية في السوق. علاوة على ذلك، تشجع أدوات لوحة المعلومات على إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات، وتمكين الموظفين على جميع مستويات المؤسسة من الوصول إلى الرؤى التي تركز على البيانات وتحليلها ومشاركتها والتعاون فيها.

توفر منصة AppMaster no-code مجموعة واسعة من أدوات لوحة المعلومات المعدة مسبقًا، والتي تلبي مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام والصناعات. يمكن للمستخدمين تخصيص هذه الأدوات بسهولة لتناسب متطلبات أعمالهم الفريدة، وذلك بفضل مصمم BP المرئي للمنصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء عناصر واجهة المستخدم المخصصة الخاصة بهم عن طريق تحديد العناصر المرئية ومصادر البيانات الأساسية والتفاعلات المطلوبة باستخدام واجهة drag-and-drop الخاصة بالنظام الأساسي ومصمم BP.

تتضمن بعض الأمثلة الشائعة لأدوات لوحة المعلومات ما يلي:

بطاقات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI): تعرض هذه البطاقات المقاييس الأساسية وتقدمها نحو الأهداف المحددة مسبقًا، بتنسيق مضغوط وسهل القراءة.

الرسوم البيانية المستندة إلى الوقت: تساعد في تحليل الاتجاهات والأنماط بمرور الوقت، مثل المبيعات أو الإيرادات أو مشاركة المستخدم.

التصورات الجغرافية المكانية: تقدم البيانات في سياق جغرافي، مما يمكّن المستخدمين من تحليل الاتجاهات والتوزيعات الإقليمية.

الجداول وشبكات البيانات: تقدم عرضًا تفصيليًا للبيانات، مما يسمح للمستخدمين بتصفية المعلومات وفرزها والبحث فيها بسرعة وكفاءة.

أجهزة القياس وأجهزة قياس التقدم: تعرض الحالة الحالية للمقياس بالنسبة إلى هدف أو حد، مما يوفر مؤشرًا مرئيًا للأداء في الوقت الفعلي.

في الختام، تعد أدوات لوحة المعلومات مكونات لا غنى عنها لمنصات تصور البيانات الحديثة، حيث تعمل كقناة بين المستخدمين والبيانات من خلال تقديم رؤى قيمة بتنسيق سهل الاستيعاب. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster التي no-code ، يمكن للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حدٍ سواء إنشاء وتخصيص ونشر أدوات لوحة معلومات تفاعلية للغاية لا تعمل على رفع مستوى تجربة المستخدم فحسب، بل تساعد أيضًا في دفع عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات عبر المؤسسات.