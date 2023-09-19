يعد اكتساب المستخدم (UA) مفهومًا بالغ الأهمية ضمن النظام البيئي للشركات الناشئة، خاصة لمطوري البرامج، لأنه يشير إلى عملية اكتساب مستخدمين أو عملاء أو عملاء جدد لمنتج أو خدمة أو تطبيق معين، تم تطويره بواسطة شركة ناشئة أو شركة. الأعمال الراسخة. في سياق منصة AppMaster no-code ، يشير اكتساب المستخدم إلى جذب العملاء الجدد والحصول عليهم بشكل فعال والذين يستخدمون النظام الأساسي لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. ويتم تحقيق ذلك من خلال استراتيجيات متعددة، بما في ذلك الحملات التسويقية والإحالات والشراكات والإعلانات والمزيد. *

تعد استراتيجية اكتساب المستخدم الناجحة أمرًا ضروريًا لنمو أي عمل برمجي وقابلية التوسع، حيث إنها تتوافق بشكل مباشر مع القدرة على توليد الإيرادات والحفاظ على التطوير المستمر للمنتج. يتم تسليط الضوء على أهمية تعميم الوصول إلى الخدمات في صناعة البرمجيات من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركات في قنوات التسويق واكتساب العملاء. والجدير بالذكر أن تقرير AppsFlyer لعام 2020 أشار إلى نمو بنسبة 22% على أساس سنوي في الإنفاق على إعلانات تثبيت التطبيقات، ليصل إلى مبلغ مذهل قدره 80 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. تؤكد هذه البيانات على البيئة التنافسية لسوق البرمجيات والحاجة الماسة إلى استراتيجيات قوية لاكتساب المستخدمين. *

يمكن عادةً تصنيف طرق اكتساب المستخدم إلى فئتين أساسيتين: العضوية وغير العضوية. يتضمن الاستحواذ العضوي جذب المستخدمين بشكل طبيعي، دون تكاليف مباشرة مرتبطة بالتسويق والعروض الترويجية. تتضمن أمثلة القنوات العضوية تحسين متجر التطبيقات (ASO)، والإحالات الشفهية، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتوى المدونة، وجهود العلاقات العامة (PR). القنوات غير العضوية هي استراتيجيات الدفع لكل تثبيت (PPI) مدفوعة بشكل أساسي بالاستثمارات التسويقية والإعلانات والعروض الترويجية، مع أمثلة مثل البحث المدفوع وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين والشبكات التابعة وشراكات المحتوى. *

عند تصميم وتنفيذ استراتيجيات اكتساب المستخدم لمنصة مثل AppMaster ، يجب على مطوري البرامج في البداية تحديد الجمهور المستهدف الأساسي وشخصيات المستخدمين، وتحديد التركيبة السكانية والمواقع الجغرافية ومجالات الأعمال التي من المرجح أن تستفيد من استخدام النظام الأساسي. يمكن تحقيق ذلك من خلال أبحاث السوق الشاملة، وتحليل العملاء الحاليين، وتقييم اللاعبين التنافسيين في مجال التطوير no-code. *

بعد ذلك، يجب على فريق اكتساب المستخدمين التأكد من أن عرض القيمة لمنصة AppMaster محدد جيدًا وموضح في جميع الرسائل والاتصالات والمواد الترويجية. يجب أن يسلط عرض القيمة الضوء بشكل واضح على كيف يمكن لإمكانيات AppMaster no-code ، مثل إنشاء مخطط قاعدة البيانات المرئية، وتصميم عمليات الأعمال، وإنشاء endpoints REST API وWSS، وتطوير واجهة المستخدم المرئية، أن توفر تطويرًا سريعًا وفعالاً من حيث التكلفة للتطبيقات للشركات من جميع الأحجام. *

يعد تخصيص الموارد المناسبة لكل من القنوات العضوية وغير العضوية أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية اكتساب المستخدم الفعالة. قد تتضمن جهود النمو العضوي إنشاء منشورات مدونة إعلامية، ومقاطع فيديو تعليمية، ومحتوى جذاب على الوسائط الاجتماعية، وتحسين رؤية منصة AppMaster في متاجر التطبيقات ومحركات البحث، والاستفادة من ظهور الضيوف في المدونات الصوتية الصناعية أو مشاركات التحدث. يمكن أن تتضمن الجهود غير العضوية تجربة التسويق عبر البحث المدفوع، والإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، والشراكات المؤثرة، والبرامج التابعة للوصول إلى العملاء المحتملين بطريقة مستهدفة. *

أحد الجوانب المهمة في أي حملة لاكتساب المستخدمين هو قياس مقاييس أداء الاكتساب وتحسينها، مثل تكلفة التثبيت (CPI)، ومعدلات الاحتفاظ، والقيمة الدائمة للمستخدم (LTV)، وعائد الاستثمار (ROI). يتيح تتبع هذه المقاييس وتحليلها لشركات البرمجيات مثل AppMaster التأكد من فعالية جهود تعميم الوصول إلى الخدمات وتحديد فرص التحسين. يمكن أن تؤدي المراقبة والتحسين المتسقين لحملات UA إلى خفض التكاليف وتسريع النمو في اكتساب المستخدمين، وبالتالي تعزيز النجاح على المدى الطويل للنظام الأساسي. *

أخيرًا، وبالنظر إلى الطبيعة التنافسية لسوق تطوير البرمجيات، فإن الابتكار والتمييز في منصة AppMaster أمر بالغ الأهمية. من خلال إضافة ميزات فريدة بشكل مستمر، وتعزيز عروض المنتجات، والبقاء في صدارة اتجاهات الصناعة، يمكن AppMaster جذب المزيد من العملاء بشكل فعال وزيادة نجاح اكتساب المستخدمين. *

في الختام، يعد اكتساب المستخدم عنصرًا حاسمًا في نمو شركات البرمجيات مثل AppMaster ، والتي توفر منصة no-code لتطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والخلفية بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة. تتطلب استراتيجيات تعميم الوصول العشوائي الناجحة مجموعة من القنوات العضوية وغير العضوية، واستهداف الجمهور، واتصالات واضحة بشأن عروض القيمة، وقياس الأداء، والابتكار المستمر لضمان النمو المستدام والنجاح على المدى الطويل داخل سوق تطوير البرمجيات التنافسية. *