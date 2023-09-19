用户获取 (UA) 是初创企业生态系统中的一个至关重要的概念，特别是对于软件开发人员而言，因为它表示为初创公司或企业开发的给定产品、服务或应用程序获取新用户、客户或客户的过程。已建立的业务。在AppMaster no-code平台的背景下，用户获取是指有效吸引和获得利用该平台创建后端、Web和移动应用程序的新客户。这是通过多种策略来实现的，包括营销活动、推荐、合作伙伴关系、广告等等。 *

成功的用户获取策略对于任何软件业务的增长和可扩展性都至关重要，因为它直接对应于创收和维持持续产品开发的能力。企业在营销和客户获取渠道方面的大量投资凸显了用户获取在软件行业中的重要性。值得注意的是，2020 年 AppsFlyer 报告显示，全球应用安装广告支出同比增长 22%，达到惊人的 800 亿美元。这些数据凸显了软件市场的竞争环境以及对稳健的用户获取策略的迫切需求。 *

用户获取方法通常可分为两大类：有机的和无机的。有机获取涉及自然地吸引用户，无需与营销和促销相关的直接成本。有机渠道的示例包括应用商店优化 (ASO)、口碑推荐、社交媒体展示、博客内容和公共关系 (PR) 工作。无机渠道是按安装付费 (PPI) 策略，主要由营销投资、广告和促销驱动，例如付费搜索、社交媒体广告、影响者、联属网络和内容合作伙伴关系。 *

在为AppMaster等平台设计和实施用户获取策略时，软件开发人员必须首先确定主要目标受众和用户角色，确定最有可能从使用该平台中受益的特定人口统计数据、地理位置和业务领域。这可以通过彻底的市场研究、现有客户分析以及no-code开发领域竞争者评估来实现。 *

接下来，用户获取团队必须确保AppMaster平台的价值主张在所有消息传递、沟通和宣传材料中得到明确定义和阐明。价值主张应明确强调AppMaster的no-code功能（例如可视化数据库模式创建、业务流程设计、REST API 和 WSS endpoints生成以及可视化驱动的用户界面开发）如何提供快速且经济高效的应用程序开发适合各种规模的企业。 *

为有机和无机渠道分配适当的资源对于有效的用户获取策略至关重要。有机增长工作可能包括创建内容丰富的博客文章、教育视频和引人入胜的社交媒体内容，优化AppMaster在应用程序商店和搜索引擎上的平台可见性，以及利用客座嘉宾出席行业播客或演讲活动。无机努力可以包括尝试付费搜索营销、社交媒体广告、影响者合作伙伴关系和联属计划，以有针对性地接触潜在客户。 *

任何用户获取活动的一个关键方面是获取绩效指标的衡量和优化，例如每次安装成本 (CPI)、保留率、用户生命周期价值 (LTV) 和投资回报率 (ROI)。跟踪和分析这些指标使AppMaster等软件企业能够确定其 UA 工作的有效性并发现改进的机会。对用户获取活动的持续监控和优化可以降低成本并加速用户获取的增长，从而促进平台的长期成功。 *

最后，考虑到软件开发市场的竞争本质， AppMaster平台的创新和差异化至关重要。通过不断添加独特功能、增强产品供应并保持行业趋势领先地位， AppMaster可以有效吸引更多客户并提高用户获取成功率。 *

总之，用户获取是AppMaster等软件业务增长的重要组成部分，AppMaster 为快速且经济高效的 Web、移动和后端应用程序开发提供了no-code平台。成功的用户获取策略需要有机和无机渠道、受众定位、清晰的价值主张沟通、绩效衡量和持续创新的结合，以确保在竞争激烈的软件开发市场中的可持续增长和长期成功。 *