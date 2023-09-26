اختبار بدون كود

يشير الاختبار بدون تعليمات برمجية، والمعروف أيضًا باسم اختبار No-code أو الاختبار المرئي، إلى عملية تصميم اختبارات البرامج وتنفيذها وصيانتها دون الحاجة إلى كتابة أو تعديل أي تعليمات برمجية. إنه يعزز النمذجة المرئية وواجهة المستخدم الرسومية البديهية لتبسيط وتبسيط عملية اختبار البرنامج بأكملها، مع التخلص من التعقيدات التقنية التي غالبًا ما تثقل كاهل منهجيات الاختبار التقليدية القائمة على التعليمات البرمجية. يكتسب الاختبار بدون كود اهتمامًا متزايدًا بين الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة لأنه يسمح للفرق بإجراء الاختبارات الوظيفية وغير الوظيفية بسرعة أكبر ودقة وفعالية من حيث التكلفة، وبالتالي تعزيز عملية ضمان جودة البرامج بشكل عام.

مع استمرار ارتفاع الطلب على البرامج عالية الجودة، تبحث فرق التطوير باستمرار عن طرق لتسريع عمليات الاختبار دون المساس بدقتها أو دقتها. هذا هو المكان الذي يثبت فيه الاختبار بدون كود أنه يغير قواعد اللعبة. وفقًا لأبحاث الصناعة الحديثة، لعبت حلول أتمتة الاختبار بدون تعليمات برمجية دورًا فعالًا في تقليل الجداول الزمنية لاختبار التطبيقات بنسبة تصل إلى 50%، مع تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز تغطية الاختبار بنسبة تزيد عن 30%. وبالتالي، أدى هذا النهج المبتكر إلى تحسين كفاءة وفعالية اختبار البرامج بشكل كبير، مما مكن المؤسسات من إصدار ميزات جديدة وإصلاحات الأخطاء بشكل متكرر وبثقة أعلى.

AppMaster ، وهي منصة شهيرة no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مثالًا ممتازًا لكيفية دمج الاختبار بدون تعليمات برمجية بسلاسة في سير عمل تطوير البرامج. يعمل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات متطورة وقابلة للتطوير دون كتابة أي تعليمات برمجية، مع تمكين عملية اختبار مباشرة وسريعة. باستخدام AppMaster ، يمكن إنشاء التطبيقات الجديدة والمعدلة واختبارها في غضون 30 ثانية فقط، وبما أن التطبيقات يتم إنشاؤها دائمًا من الصفر، فلا توجد أي ديون فنية.

يتميز الاختبار بدون كود بمزايا عديدة مقارنة بنظيره التقليدي القائم على الكود، بما في ذلك:

إمكانية الوصول والشمولية: إحدى أهم نقاط القوة في الاختبار بدون كود هي قدرته على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاختبار. فهو يمكّن غير المبرمجين، بما في ذلك محللي الأعمال والمختبرين اليدويين وخبراء الموضوع، من المشاركة بنشاط في اختبار التطبيقات دون الغوص في تعقيدات لغات البرمجة. ومن خلال تمكين هؤلاء المستخدمين من إنشاء اختبارات البرامج وصيانتها، تعمل حلول الاختبار غير المشفرة على تسهيل التعاون بين الوظائف طوال دورة حياة التطبيق.

إحدى أهم نقاط القوة في الاختبار بدون كود هي قدرته على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاختبار. فهو يمكّن غير المبرمجين، بما في ذلك محللي الأعمال والمختبرين اليدويين وخبراء الموضوع، من المشاركة بنشاط في اختبار التطبيقات دون الغوص في تعقيدات لغات البرمجة. ومن خلال تمكين هؤلاء المستخدمين من إنشاء اختبارات البرامج وصيانتها، تعمل حلول الاختبار غير المشفرة على تسهيل التعاون بين الوظائف طوال دورة حياة التطبيق. زيادة الكفاءة وتقليل وقت الوصول إلى السوق: يمكن لأدوات الاختبار غير المشفرة أتمتة مهام الاختبار الروتينية والعادية والمتكررة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في تنفيذها. يتيح ذلك للفرق تخصيص وقتهم لمهام ذات قيمة مضافة أكثر، مثل ابتكار سيناريوهات اختبار جديدة ووضع إستراتيجيات لخرائط طريق الاختبار طويلة المدى. علاوة على ذلك، تتيح حلول الاختبار غير المشفرة إمكانية اختبار التطبيقات بشكل متكرر طوال دورة التطوير، وبالتالي ضمان التعرف السريع على العيوب وحلها.

يمكن لأدوات الاختبار غير المشفرة أتمتة مهام الاختبار الروتينية والعادية والمتكررة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في تنفيذها. يتيح ذلك للفرق تخصيص وقتهم لمهام ذات قيمة مضافة أكثر، مثل ابتكار سيناريوهات اختبار جديدة ووضع إستراتيجيات لخرائط طريق الاختبار طويلة المدى. علاوة على ذلك، تتيح حلول الاختبار غير المشفرة إمكانية اختبار التطبيقات بشكل متكرر طوال دورة التطوير، وبالتالي ضمان التعرف السريع على العيوب وحلها. تغطية ودقة اختبار محسّنة: من خلال القضاء على فرص الخطأ البشري والنفقات العامة لصيانة التعليمات البرمجية، يضمن الاختبار بدون كود دقة اختبارات البرامج وشمولها وتكرارها. فهو يسمح بنشر مجموعات اختبار متطورة تشتمل على مجموعة واسعة من حالات الاختبار التي يمكنها تقييم سلوك التطبيق بشكل فعال في ظل ظروف مختلفة. وهذا بدوره يعزز تغطية الاختبار المحسنة ويعزز موثوقية التطبيق وأدائه وأمانه.

من خلال القضاء على فرص الخطأ البشري والنفقات العامة لصيانة التعليمات البرمجية، يضمن الاختبار بدون كود دقة اختبارات البرامج وشمولها وتكرارها. فهو يسمح بنشر مجموعات اختبار متطورة تشتمل على مجموعة واسعة من حالات الاختبار التي يمكنها تقييم سلوك التطبيق بشكل فعال في ظل ظروف مختلفة. وهذا بدوره يعزز تغطية الاختبار المحسنة ويعزز موثوقية التطبيق وأدائه وأمانه. قابلية التوسع والقدرة على التكيف: مع تطور تطبيقات البرامج الحديثة باستمرار استجابة لتفضيلات العملاء المتغيرة باستمرار وديناميكيات السوق، يجب أن تظهر أدوات الاختبار أيضًا مرونة للتكيف بسرعة مع المتطلبات الجديدة. تلبي حلول الاختبار بدون كود هذه الحاجة من خلال تبني تصميم مرن بطبيعته يمكنه استيعاب تعديلات التطبيق تلقائيًا دون الحاجة إلى إعادة تكوين يدوي مكثف أو إعادة كتابة الاختبارات. وبالتالي، فهي توفر أساسًا مقاومًا للمستقبل لمساعي اختبار البرمجيات التي تتوافق مع ممارسات التطوير المعاصرة، مثل Agile وDevOps.

في الختام، يمثل الاختبار بدون كود نقلة نوعية في اختبار البرمجيات التي تهدف إلى تسريع ضمان جودة التطبيق مع تقليل العوائق الفنية. ومن خلال الاستفادة من النمذجة المرئية وواجهة المستخدم البديهية، فإنه يزيد من إمكانية الوصول إلى عملية الاختبار وكفاءتها وفعاليتها. تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تسخير قوة الاختبار بدون كود لتزويد عملائها بإمكانات متقدمة لتطوير واختبار البرامج عالية الجودة دون تحمل عبء كتابة التعليمات البرمجية أو إدارتها. مع استمرار المؤسسات عبر الطيف في إدراك قيمة الاختبار بدون كود، فمن المتوقع أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من تطوير البرمجيات الحديثة ومشهد ضمان الجودة.