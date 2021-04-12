قد يكون من الصعب تحديد الخطوط لتصميماتك عبر الإنترنت. ومن السهل جدًا تخصيص الكثير من الوقت في تصميم الويب قيد التطوير ، واستبدال الكتابة بعد الكتابة دون الحاجة إلى ذلك. دعنا نلقي نظرة على كل ما تحتاج لمعرفته حول اقتران الخطوط.

الجمع بين الخطوط في تصميم الويب الخاص بك

مثل العديد من أجزاء التصميم الأخرى ، تحتوي الطباعة على إرشادات لتبسيط اكتشاف أزواج الخطوط المثالية. سنوضح لك كيفية مزج الخطوط ، وسنوفر لك بعض المجموعات الرائعة لعملك.

1. استخدم الخطوط التي لها نغمات مختلفة

يمكن للكتابة أن تنقل المشاعر. تؤثر الخطوط التي نستخدمها للتعبير عن الكلمات على أفكارنا أيضًا. العديد من الخطوط جادة واحترافية ، بينما البعض الآخر لطيف وغير رسمي. تكشف شخصيات المحارف عن معنى النص الذي تعرضه. عند اختيار خطوط موقع الويب ، فإن الجمع بين النغمات المختلفة والطباعة يخلق تباينات مذهلة بصريًا.

ضع في اعتبارك أسلوب من أو ماذا سيمثل موقع الويب عند اختيار مجموعة الخطوط. قد يكون المحرف السعيد مناسبًا لشركة ألعاب ، ولكنه قد يبدو غريبًا على موقع ويب شركة قانونية. من ناحية أخرى ، قد تكون Serifs الجادة جدًا لشيء مرح.

أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها هو نوع الخط الذي ستستخدمه للرؤوس والنسخة الأساسية. توفر مستويات العناوين مساحة أكبر في محارف الأنماط نظرًا لأن لها نطاقًا أكبر. الخط الذي يسهل النظر إليه مطلوب لنسخ النص بأحجام نصية أصغر.

لا تخف من استخدام الخطوط المتعارضة في تخطيطات موقع الويب الخاص بك ؛ في بعض الأحيان ، قد يثير التباين الاهتمام.

2. استخدم أزواج المحارف التي تختلف ، ولكن ليس كثيرًا

تجنب خلط المحارف في الرؤوس المتطابقة تقريبًا مع تلك المستخدمة في نسخة النص الأساسي. استخدم العديد من المحارف المتميزة بصريًا ولكنها لا تزال تكمل بعضها البعض.

ماذا يحدث إذا قمنا بدمج محرف مع زخرفة خطية مثل Great Vibes ، على سبيل المثال ، ونوع Serif مثل Merriweather؟ نتيجة لذلك ، يفتقر التصميم إلى التوازن ولديه إحساس غير سار بالتباين.

تزدهر حلقات Great Vibes وإحساسها بالهدوء ولمسة من الصقل. Northwood هو محرف غير رسمي مع الرقيق وذيول ، في حين أن Merriweather هو محرف لا معنى له مع إجراء شكلي تنقله أشكال الحروف الرقيقة. هنا ، يكون التباين قويًا جدًا بحيث لا تعمل المجموعة.

لنجرب مجموعة خطوط أكثر إمتاعًا. في الرأس ، استخدم Vollkorn ، وهو خط ممتع إلى حد ما. استخدم Open Sans ، وهو محرف أكثر حيادية وبساطة بلا خط. يعمل هذا المزيج جيدًا لأنه على الرغم من الاختلاف في الخطوط ، إلا أن دقة كلاهما تجعلهما متوافقين بصريًا.

3. استخدم ثلاثة خطوط مميزة أو أقل

في معظم التصميمات ، ستقوم بتطبيق محرف ويب واحد للعنوان وآخر للجسم. يمكن أيضًا استخدام الحروف اليدوية والمزيد من الخطوط الأنيقة في التخطيط لأغراض إبداعية. بغض النظر عن مدى إغرائك بجميع الخطوط المجانية المتاحة ، فأنت تحتاج فقط إلى ثلاثة محارف لموقع ويب واحد.

يستخدم العديد من المصممين مجموعة كبيرة من المحارف لتصميماتهم. العائلة الفائقة هي عائلة محرف مرتبطة بعائلة أخرى أو أكثر. قد يتضمن اختلافات في الأسلوب مثل مائل ، خفيف إلى ثقيل الوزن ، سيريف ، وإصدارات بلا سيريف ، من بين أشياء أخرى. الشيء الأكثر إمتاعًا بالنسبة للعائلات الفائقة هو أنها تلغي لعبة التخمين المتعلقة بالمحارف المطابقة لأنها مصممة للعمل معًا.

يمكن استخدام المحارف الفردية بطرق مختلفة عندما تستخدمها العائلات الفائقة. ألق نظرة على خيارات عائلة Roboto الفائقة هذه. التمييز بين Thin 100 Italic و Regular 400 ليس دقيقًا.

يتم تصنيف معظم المحارف إلى عائلات فائقة ، مما يعني أن لديك العديد من بدائل الخطوط لتجربتها مع الاستمرار في استخدام نفس النمط.

4. التواصل التسلسل الهرمي المرئي من خلال اقتران الخط

تصور هيكل التسلسل الهرمي للتواصل الخاص بك باستخدام تصميمات وأحجام وألوان مختلفة للمحرف. يمكنك استخدام أسلوب الطباعة لتوصيل معلومات مرئية حول الأهمية النسبية لأجزاء أخرى من المحتوى الخاص بك. يجب أن تكون العناوين الرئيسية هي الأكثر وضوحًا ، متبوعة بالعناوين الفرعية والنسخة الأساسية. استخدم مجموعات الخطوط الخاصة بك لإضافة إحساس واضح بالهيكل إلى كتابتك.

5. استخدم حجم الخط للإشارة إلى الطلب

يمثل المحرف العملاق ما هو أكثر أهمية ، بينما يمثل تقليل أحجام الخطوط تسلسل المعلومات الهرمي. تعد جميع الأحرف الكبيرة طريقة رائعة لإبراز الأجزاء المهمة مثل العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. لا بأس في استخدام جميع الأحرف الاستهلالية باعتدال ؛ ومع ذلك ، تجنب جعل النص يبدو غاضبًا أو عدائيًا.

يقوم معظم المصممين المبتدئين بدمج أحجام خطوط مختلفة لإنشاء تسلسل هرمي مرئي ، ولكن هناك طرق أخرى لعرض النطاق المرئي.

6. جرب أوزان مختلفة

تظهر الأهمية النسبية من خلال الأوزان الأكبر ، بينما تشير الأوزان الأخف إلى درجة أقل في التسلسل الهرمي. كما رأينا مع عائلة Roboto الفائقة ، يمكنك إنجاز الكثير باستخدام محرف واحد عن طريق تغيير وزنه.

7. تختلف ألوان الخط

بينما لا ترغب في استخدام مشهد من الألوان المتناقضة في تصميمك ، فإن تغيير ظلال النص الخاص بك قد يساعد في إبراز المصطلحات المحددة. يتم استخدام ألوان أكثر كثافة ، مثل الأحمر والأرجواني ، للعناوين الرئيسية. يتناقض التنوع الأخف مع الإصدارات الأغمق ، مما يمثل نسخة يجب قراءتها أولاً. تأكد من عدم فقد ألوان الخط التي تقوم بتجربتها في الخلفية.

8. الرقيق

يعود تاريخ محارف Serif ، والتي يمكن قراءتها في الطباعة ، إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وهي مصممة في البداية لسهولة القراءة.

الخط الرقيق هو خط رفيع أو خط رفيع تمت إضافته إلى حرف. تحتوي خطوط Sans-serif على العديد من الإشارات المرئية التي تساعد أعين القراء على المتابعة. تعمل خطوط Serif على تحسين كفاءة المسح الضوئي ، خاصة في الكتل الطويلة من النصوص كما هو الحال في الكتب.

في بداية الحوسبة ، تسببت دقة الشاشة التي كانت منخفضة جدًا بالنسبة للمحارف المستندة إلى serif في حدوث مشكلات بشكل فعال. من ناحية أخرى ، قد يستخدم مصممو الرسوم الآن عددًا كبيرًا من الرقيق بفضل شاشات العرض عالية الدقة اليوم.

قم دائمًا بدمج محرف serif مع خط sans-serif عند استخدام أحدهما. غالبًا ما تكون محارف Serif متشابهة جدًا ، مما يؤدي إلى تطابق خط غير محبب.

خطوط Serif قابلة للتكيف للغاية. فيما يلي بعض أنواع الخطوط الأكثر شيوعًا والمفيدة التي يمكن رؤيتها في النص المكتوب. إنها سهلة القراءة بأحجام مختلفة ، مما يجعلها مثالية لنسخ الجسم والرؤوس.

فكرة اقتران الخط: EB Garamond و Montserrat

قم بدمج Serif EB Garamond مع Montserrat في العنوان وتقليل حجمه لنسخ الجسم. عند استخدام خطوط serif للكتل الطويلة من النص ، فإنها تعمل بشكل أفضل عندما تكون أصغر حجمًا.

فكرة اقتران الخط: Libre Baskerville و Raleway

تقترن الخطوط الرقيقة والزاوية الأكثر تميزًا في Libre Baskerville بخطوط Raleway الرفيعة.

9. بلا الرقيق

عدم وجود خطوط إضافية يميز سان الرقيق عن الرقيق. يمكن استخدام Sans serifs للفقرة أو النص الأساسي بحجم أصغر ، أو يمكن دمجها مع serif في الرؤوس.

هناك عدد قليل من المحارف التي يجب التفكير فيها عندما يتعلق الأمر بمجموعات الخطوط.

لنلقِ نظرة على أنواع الخطوط الأكثر شيوعًا وبعض الاحتمالات الإبداعية التي قد تستخدمها اليوم.

فكرة إقران الخط: افتح Sans و Lato

قد يعتبر بعض المصممين خطوطًا مثل Open Sans و Helvetica قديمة الطراز ، لكنهم مشهورون. Open Sans هو محرف أساسي ولكنه مرحب به ويعمل بشكل جيد مع الخطوط المختلفة. ضع في اعتبارك آيس كريم الفانيليا: إنه الأساس الذي قد تبني عليه العديد من الأشياء اللذيذة الأخرى.

على سبيل المثال ، استخدم Open Sans في العنوان و Lato في النص الأساسي. استخدام محرف sans serif آخر في بقية الصفحة.

10. عرض الخطوط

إذا كنت بحاجة إلى جذب انتباه الناس ، فإن خطوط العرض مثالية. عادة ما تكون مكتوبة بأحرف جميلة ومعقدة ، مثل كبيرة وجريئة أو متفرقة ورفيعة. استخدم الخطوط المصممة بشكل صريح للعرض إذا كنت تريد أن يبرز تصميمك ويترك انطباعًا.

فكرة إقران الخط: Bubble gum Sans و Open Sans

تتميز Bubble gum Sanc بأشكال حروف ساطعة تتماشى مع حيادية Open Sans.

فكرة اقتران الخط: Poiret One و Lato

يعد Poiret One خطًا حديثًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن لمسة من الدقة. تجعله حروفه الدقيقة المستوحاة من فن الآرت ديكو والخط الرقيق خطًا معاصرًا رائعًا. يبدو هذا الخط رائعًا مع أسلوب محرف أكثر تواضعًا ، مثل Lato. يعمل التباين من هذا النوع جيدًا مع محرف أكثر دقة مثل Lato.

11. الخطوط أحادية المسافة

في محرف أحادي المسافة ، تكون جميع الأحرف متساوية العرض. بالنسبة إلى الخطوط التي لها عروض مختلفة ، فإن القياس الأفقي القياسي يميزها عن الخطوط ذات العروض المتغيرة ، مما يمنحها إحساسًا بالتماسك. لطالما كانت الخطوط أحادية المسافة شائعة في الحوسبة بسبب بساطتها وقدرتها على التكيف مع شاشات العرض منخفضة الدقة المبكرة.

فكرة اقتران الخط: IBM Plex Mono و PT Sans

يعد IBM Plex Mono محرفًا معاصرًا بهوية مرئية مثالية للشركات الناشئة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بالتكنولوجيا. تم إنشاؤه كتحية لشركة IBM. تكون محارف Sans-serif ، مثل هذا ، أسهل على العين وتوفر إحساسًا أفضل بالتباين عند استخدامها مع PT Sans.

فكرة اقتران الخط: Roboto Mono و Roboto

يفضل العديد من المصممين Roboto لقراءته الممتازة. مزيج الخطوط هذا ، الذي يجمع بين Roboto Mono والإصدار العادي ، مريح في النظر إليه.

الطباعة ضرورية لتصميم الويب

إن إنشاء وجود قوي عبر الإنترنت ليس بالأمر السهل. هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند القيام بذلك. خذ نفس القدر من العناية في مطابقة أزواج الخطوط لديك كما تفعل مع لوحة الألوان. المحارف التي تختارها ، والطريقة التي تصممها بها ، وإمكانية قراءتها كلها عوامل تساهم في تجربة المستخدم مع موقع الويب الخاص بك. اعثر على أروع الخطوط التي تعكس شخصية مشروعك وتقدم للزوار الطريقة الأكثر إمتاعًا لتجربتها.