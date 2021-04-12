Çevrimiçi tasarımlarınız için yazı tipi seçmek zor olabilir. Ve geliştirme aşamasındaki bir web tasarımına çok fazla zaman harcamak, oraya hiç varmadan her tür türünü değiştirmek çok kolaydır. Yazı tipi eşleştirme hakkında bilmeniz gereken her şeye bakalım.

Web Tasarımınızda Yazı Tiplerini Birleştirme

Diğer birçok tasarım parçası gibi, tipografinin de ideal yazı tipi eşleşmelerini keşfetmeyi basitleştirecek yönergeleri vardır. Size yazı tiplerini nasıl karıştıracağınızı göstereceğiz ve işletmeniz için size harika kombinasyonlar sağlayacağız.

1. Farklı tonları olan yazı tiplerini kullanın

Yazmak duyguyu iletebilir. Kelimeleri ifade etmek için kullandığımız yazı tipleri, düşüncelerimizi de etkiler. Birçok yazı tipi ciddi ve profesyonelken, diğerleri hoş ve gayri resmidir. Yazı karakterlerinin kişilikleri, gösterdikleri metnin anlamını ortaya çıkarır. Web sitesi yazı tiplerini seçerken, çeşitli tonları tipografi ile birleştirmek, görsel olarak çarpıcı kontrastlar yaratır.

Bir yazı tipi kombinasyonu seçerken bir web sitesinin kimi veya neyi temsil edeceğini düşünün. Bir oyuncak firması için mutlu bir yazı tipi uygun olabilir, ancak yasal bir şirketin web sitesinde garip görünebilir. Öte yandan, aşırı ciddi Serifler, hafif yürekli bir şey için çok fazla olabilir.

Dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biri, başlıklar ve gövde kopyası için hangi yazı tipini kullanacağınızdır. Başlık seviyeleri, daha büyük bir ölçeğe sahip oldukları için stil yazı tiplerinde daha fazla hareket alanı sağlar. Daha küçük metin boyutlarında gövde kopyası için bakılması hoş bir yazı tipi gereklidir.

Web sitenizin düzenlerinde tamamen zıt yazı tiplerini kullanmaktan korkmayın; bazen, kontrast ilgi çekebilir.

2. Farklı ama çok fazla olmayan yazı tipi eşleştirmeleri kullanın

Başlıklarda, gövde kopyasında kullanılanlarla neredeyse aynı olan yazı tiplerini karıştırmaktan kaçının. Görsel olarak farklı olan ancak yine de birbirini tamamlayan birkaç yazı tipi kullanın.

Bir yazı tipini, örneğin Great Vibes gibi kaligrafik süslemelerle ve Merriweather gibi bir Serif yazı tipiyle birleştirirsek ne olur? Sonuç olarak, tasarım dengeden yoksundur ve hoş olmayan bir kontrast duygusuna sahiptir.

Great Vibes'ın süsleri ve döngüleri yatıştırıcı bir his ve bir incelik ipucuna sahiptir. Northwood, serif ve kuyruklu resmi olmayan bir yazı tipiyken, Merriweather, serif harf biçimleriyle taşınan bir formaliteye sahip, saçma sapan bir yazı tipidir. Burada kontrast, kombinasyonun çalışması için çok güçlü.

Daha keyifli bir yazı tipi kombinasyonu deneyelim. Başlıkta, biraz eğlenceli bir yazı tipi olan Vollkorn'u kullanın. Daha nötr ve sade bir sans serif yazı tipi olan Open Sans'ı kullanın. Bu kombinasyon iyi çalışıyor çünkü yazı tiplerindeki farklılığa rağmen her ikisinin de inceliği onları görsel olarak uyumlu kılıyor.

3. Üç veya daha az farklı yazı tipi kullanın

Çoğu tasarımda, başlık için bir web yazı tipi ve gövde için başka bir web yazı tipi uygularsınız. Yaratıcı amaçlar için mizanpajda el yazısı ve daha stilize yazı tipleri de kullanılabilir. Mevcut tüm ücretsiz yazı tipleriyle ne kadar çekici olursanız olun, tek bir web sitesi için yalnızca üç yazı tipine ihtiyacınız vardır.

Birçok tasarımcı, tasarımları için bir üst yazı tipi ailesini kullanır. Bir üst aile, bir veya daha fazla aileyle ilişkili bir yazı ailesidir. Diğer şeylerin yanı sıra italik, hafif ila ağır ağırlıklar, serif ve sans serif sürümleri gibi üslup farklılıkları içerebilir. Süper aileler ile ilgili en sevindirici şey, birlikte çalışmak üzere yaratıldıkları için, eşleşen yazı tipleriyle ilgili tahmin oyununu ortadan kaldırmalarıdır.

Tek yazı karakterleri, süper aileler tarafından kullanıldığında çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bu Roboto süper ailesi seçeneklerine bir göz atın. İnce 100 İtalik ve Normal 400 arasındaki fark, ince değildir.

Çoğu yazı tipi süper aileler olarak sınıflandırılmıştır, bu da aynı stili kullanırken deneyebileceğiniz birçok yazı tipi alternatifiniz olduğu anlamına gelir.

4. Yazı tipi eşleştirme yoluyla görsel hiyerarşiyi iletin

Farklı yazı tipi tasarımları, boyutları ve renkleri kullanarak iletişim hiyerarşinizin yapısını görselleştirin. İçeriğinizin diğer bölümlerinin göreli önemi hakkında görsel bilgi iletmek için tipografiyi kullanabilirsiniz. Başlıklar en çok dikkat çekenler olmalı, ardından alt başlıklar ve metin metni gelmelidir. Yazınıza net bir yapı duygusu eklemek için yazı tipi kombinasyonlarınızı kullanın.

5. Sıralamayı ima etmek için yazı tipi boyutunu kullanın

Dev yazı tipi en önemli olanı temsil ederken, azalan yazı tipi boyutları bilgi hiyerarşisini temsil eder. Tüm büyük harfler, harekete geçirici mesajlar gibi kritik parçaları öne çıkarmanın harika bir yoludur. Tüm büyük harfleri ölçülü olarak kullanmakta bir sakınca yoktur; ancak, metni kızgın veya düşmanca göstermekten kaçının.

Çoğu yeni başlayan tasarımcı, görsel hiyerarşi oluşturmak için farklı yazı tipi boyutlarını birleştirir, ancak görsel ölçek sergilemek için başka yöntemler de vardır.

6. Farklı ağırlıklarla deney yapın

Göreceli önem, daha büyük ağırlıklarla gösterilirken, daha hafif ağırlıklar hiyerarşide daha düşük bir basamağa işaret eder. Roboto süper ailesinde gördüğümüz gibi, ağırlığını değiştirerek tek bir yazı tipiyle çok şey başarabilirsiniz.

7. Yazı tipi renklerini değiştirin

Tasarımınızda zıt renklerden oluşan bir kaleydoskop kullanmak istemeseniz de, metninizin tonlarını değiştirmek belirli terimlerin öne çıkmasına yardımcı olabilir. Başlıklar için kırmızı ve mor gibi daha yoğun renkler kullanılır. Daha açık çeşitlilik, daha koyu sürümlerle tezat oluşturuyor ve önce okunması gereken bir kopyayı temsil ediyor. Deneme yaptığınız yazı tipi renklerinin arka planda kaybolmadığından emin olun.

8. Serifler

Basılı olarak okunabilen Serif yazı biçimleri, 1700'lerin sonlarına kadar uzanır ve başlangıçta okunabilirlik için tasarlanmıştır.

Serif, bir harfe eklenen ince bir çizgi veya vuruştur. Sans-serif yazı biçimleri, okuyucuların gözlerinin takip etmesine yardımcı olan birçok görsel ipucuna sahiptir. Serif yazı biçimleri, özellikle kitaplar gibi uzun metin bloklarında tarama verimliliğini artırır.

Bilgi işlemin başlangıcında, serif tabanlı yazı tiplerinin etkin bir şekilde işlenmesi için çok düşük olan ekran çözünürlükleri sorunlara neden oldu. Grafik tasarımcılar ise günümüzün yüksek çözünürlüklü ekranları sayesinde artık çok sayıda serif kullanabilirler.

Birini kullanırken her zaman bir serif yazı tipini sans-serif yazı tipiyle birleştirin. Serif yazı tipleri genellikle çok benzerdir ve bu da hoş olmayan bir yazı tipi eşleşmesine neden olur.

Serif yazı tipleri çok uyarlanabilir. Aşağıda, yazılı metinde görülen en sık kullanılan ve faydalı yazı tipi türlerinden bazıları verilmiştir. Çeşitli boyutlarda okumaları kolaydır, bu da onları gövde kopyası ve başlıklar için ideal hale getirir.

Yazı tipi eşleştirme fikri: EB Garamond ve Montserrat

Başlık için serif EB Garamond'u Montserrat ile birleştirin ve gövde kopyası için boyutunu küçültün. Uzun metin blokları için serif yazı tipleri kullanıldığında, daha küçük olduklarında daha iyi performans gösterirler.

Yazı tipi eşleştirme fikri: Libre Baskerville ve Raleway

Libre Baskerville'in daha belirgin serifleri ve açısallığı, Raleway'in ince çizgilerini yan yana getiriyor.

9. Sans serifler

Ekstra çizgilerin olmaması, san serifleri seriflerden ayırır. Sans serifler, paragraf veya gövde metni için daha küçük boyutta kullanılabilir veya başlıklarda bir serif ile birleştirilebilir.

Yazı tipi kombinasyonları söz konusu olduğunda düşünülmesi gereken bir avuç yazı tipi vardır.

En sık kullanılan yazı tipi türlerine ve bugün kullanabileceğiniz bazı yaratıcı olanaklara bakalım.

Yazı tipi eşleştirme fikri: Sans ve Lato'yu açın

Bazı tasarımcılar Open Sans ve Helvetica gibi yazı tiplerini eski moda olarak değerlendirebilir, ancak bunlar ünlüdür. Open Sans, çeşitli yazı tipleriyle iyi çalışan birincil ancak hoş bir yazı tipidir. Vanilyalı dondurmasını düşünün: üzerine başka lezzetli şeyler inşa edebileceğiniz temeldir.

Örneğin, başlıkta Open Sans'ı ve gövde metninde Lato'yu kullanın. Sayfanın geri kalanında başka bir sans serif yazı tipi kullanın.

10. Yazı tiplerini görüntüle

İnsanların dikkatini çekmeniz gerekiyorsa, ekran yazı tipleri idealdir. Genellikle büyük ve kalın veya seyrek ve ince gibi güzel ve karmaşık harf biçimlerinde yazılırlar. Tasarımınızın öne çıkmasını ve bir izlenim bırakmasını istiyorsanız, açıkça görüntülenmek üzere tasarlanmış yazı tiplerini kullanın.

Yazı tipi eşleştirme fikri: Bubble sakız Sans ve Açık Sans

Bubble sakız Sanc, Open Sans'ın tarafsızlığıyla iyi giden parlak harf biçimlerine sahiptir.

Yazı tipi eşleştirme fikri: Poiret One ve Lato

Bir incelik dokunuşu arıyorsanız, Poiret One mükemmel bir modern yazı tipidir. İnce art deco esintili harfleri ve ince çizgileri, onu harika bir çağdaş yazı tipi haline getiriyor. Bu yazı tipi, Lato gibi daha mütevazı bir yazı tipiyle harika görünüyor. Bu türden bir karşıtlık, Lato gibi daha incelikli bir yazı tipiyle birlikte iyi çalışır.

11. Tek aralıklı yazı tipleri

Tek aralıklı bir yazı tipinde, tüm karakterler eşit genişliktedir. Farklı genişliklere sahip yazı tipleri için standart yatay ölçü, onları değişen genişliklere sahip yazı karakterlerinden ayırarak onlara bir uyum hissi verir. Tek aralıklı yazı tipleri, basitlikleri ve erken düşük çözünürlüklü ekranlara uyarlanabilirlikleri nedeniyle uzun süredir bilgi işlemde popüler olmuştur.

Yazı tipi eşleştirme fikri: IBM Plex Mono ve PT Sans

IBM Plex Mono, yeni başlayanlar ve teknolojiyle ilgili diğer kuruluşlar için ideal bir görsel kimliğe sahip çağdaş bir yazı biçimidir. IBM'e bir saygı olarak oluşturuldu. Bunun gibi sans-serif yazı biçimleri gözleri yorar ve PT Sans ile birlikte kullanıldığında daha iyi bir kontrast duygusu yaratır.

Yazı tipi eşleştirme fikri: Roboto Mono ve Roboto

Birçok tasarımcı, mükemmel okunabilirliği nedeniyle Roboto'yu tercih ediyor. Roboto Mono'yu normal sürümle birleştiren bu yazı tipi kombinasyonuna bakmak rahat.

Tipografi web tasarımı için gereklidir

Sağlam bir çevrimiçi varlık oluşturmak kolay değildir. Bunu yaparken dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır. Bir renk paletinde yaptığınız gibi, yazı tipi eşleştirmelerinizi eşleştirmeye de aynı özeni gösterin. Seçtiğiniz yazı tipleri, onları şekillendirme şekliniz ve okunaklılığı, bir kullanıcının web sitenizle ilgili deneyimine katkıda bulunur. Projenizin kişiliğini yansıtan en havalı yazı tiplerini bulun ve ziyaretçilere onu deneyimlemenin en hoş yolunu sunun.