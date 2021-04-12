为您的在线设计选择字体可能是一种挑战。而且，我们很容易在开发中的网页设计中耗费大量时间，更换了一个又一个的字体，却没有达到目的。

在您的网页设计中组合字体

就像许多其他设计部分一样，字体设计有指导方针来简化发现理想的字体搭配。我们将向您展示如何混合字体，并为您提供一些适合您业务的组合。

1.使用具有不同色调的字体

写作可以传达情感。我们用来表达文字的字体也会影响我们的思想。许多字体是严肃和专业的，而其他字体则是愉快和非正式的。字体的个性揭示了它们所显示的文字的意义。在挑选网站字体时，将各种色调与排版相结合，可以创造出视觉上令人惊叹的对比。

在选择字体组合时，要考虑到网站将代表谁或什么的基调。一个快乐的字体适合于玩具公司，但在法律公司的网站上可能看起来很奇怪。

需要考虑的最重要的因素之一是你将在标题和正文中使用什么字体。标题层在字体风格上有更大的回旋余地，因为它们有更大的规模。

不要害怕在你的网站布局中使用色调相反的字体；偶尔，这种对比可能会引起人们的兴趣。

2.使用不同的字体配对，但不要太多

避免在标题中混合使用与正文中使用的字体几乎相同的字体。

如果我们将一种具有书法风格的字体（如Great Vibes）和一种有衬线的字体（如Merriweather）结合起来，会发生什么？结果是，设计缺乏平衡，并有一种不愉快的对比感。

Great Vibes的粉饰和循环有一种舒缓的感觉和一丝精致。Northwood是一种带有衬线和尾巴的非正式字体，而Merriweather则是一种不折不扣的字体，其衬线字母形状传达出一种正式性。

让我们试试一个更令人愉快的字体组合。在页眉处，使用Vollkorn，一种有点有趣的字体。使用Open Sans，一种更加中性和朴素的无衬线字体。这种组合效果很好，因为尽管字体不同，但两者的微妙性使它们在视觉上相容。

3.使用三种或更少的不同字体

在大多数设计中，你将在标题中应用一种网络字体，在正文中应用另一种字体。出于创造性的目的，手写体和更多风格化的字体也可能被用于版面。无论你对所有可用的免费字体有多大的诱惑力，你只需要在一个网站上使用三种字体。

许多设计师在设计中使用超级字体家族。超级家族是一个与一个或多个其他家族有关的字体家族。它可能包括风格上的差异，如斜体、轻量级到重量级、有衬线和无衬线版本，以及其他一些东西。超级字体家族最令人高兴的是，它们消除了有关匹配字体的猜测游戏，因为它们是为了一起工作。

单个字体在被超级字体家族采用时，可以以各种方式使用。看看这些Roboto超级家族的选择吧。

大多数字体都被归入超级家族，这意味着你有许多字体的替代品可以尝试，同时仍然使用相同的风格。

4.通过字体配对传达视觉层次

使用不同的字体设计、尺寸和颜色，将你的с传达层次结构可视化。你可以使用排版来传达关于你内容中其他部分的相对重要性的视觉信息。标题应该是最引人注目的，其次是副标题和正文。使用你的字体组合来为你的写作添加清晰的结构感。

5.使用字体大小来暗示顺序

巨大的字体代表最重要的内容，而递减的字体大小代表信息的层次。所有大写字母是使行动呼吁等关键内容突出的好方法。

6.试验不同的权重

相对的重要性由更大的权重显示出来，而较轻的权重则表明在层次结构中较低的阶梯。正如我们在Roboto超级家族中看到的那样，你可以通过改变字体的重量来完成很多事情。

7.改变字体颜色

虽然你不想在设计中使用万花筒般的对比色，但改变文本的色调可能有助于特定术语的突出。更强烈的颜色，如红色和紫色，用于标题。浅色的品种与深色的版本形成对比，代表应该首先阅读的副本。

8.有衬线字体

有衬线字体，在印刷品中是可读的，可以追溯到1700年代末，最初是为了可读性。无衬线字体有许多视觉线索，有助于读者的眼睛跟随。有衬线字体提高了扫描效率，尤其是在冗长的文本块中，例如在书本中。

在计算机诞生之初，屏幕分辨率太低，基于衬线的字体无法有效呈现，这就造成了问题。另一方面，由于今天的高分辨率显示器，平面设计师现在可以利用大量的衬线字体。

在使用衬线字体时，一定要将衬线字体与无衬线字体相结合。有衬线字体往往过于相似，导致字体匹配不愉快。

有衬线字体的适应性很强。以下是一些在书面文字中最常看到的、最有用的字体种类。它们在各种尺寸下都很简单易读，使它们成为正文和标题的理想选择。

字体搭配理念。EB Garamond和Montserrat

将衬线字体EB Garamond和Montserrat组合在一起用于标题，并在正文中缩小其尺寸。当衬线字体被用于长的文本块时，它们在较小的时候表现得更好。

字体配对的想法。Libre Baskerville和Raleway

Libre Baskerville更明显的衬线和棱角与Raleway的细线并列。无衬线字体

没有多余的线条使无衬线字体区别于有衬线字体。

当涉及到字体组合时，有少数字体需要考虑。

让我们看看最常见的各种字体以及你今天可能使用的一些创造性的可能性。

字体配对的想法。Open Sans和Lato

一些设计师可能认为像Open Sans和Helvetica这样的字体已经过时了，但它们很有名。Open Sans是一种主要而受欢迎的字体，与各种字体配合得很好。考虑到它的香草冰淇淋：它是你可能构建许多其他美味事物的基础。

例如，在标题中使用Open Sans，在正文中使用Lato。在页面的其余部分使用另一种无衬线字体。

10.显示字体

如果你需要引起人们的注意，显示字体是理想的选择。它们通常以美丽而复杂的字母形式书写，如大而粗的或稀疏而细的。如果你想让你的设计脱颖而出并留下印象，请使用明确为展示用的字体。

字体配对的想法。Bubblegum Sans和Open Sans

Bubblegum Sanc有明亮的字形，与Open Sans的中性风格相得益彰。

字体配对的想法。Poiret One和Lato

如果你正在寻找一丝精致，Poiret One是一种优秀的现代字体。它微妙的艺术装饰风格的字体和细线，使它成为一种伟大的现代字体。这种字体与一种更温和的字体，如Lato，看起来非常棒。这种对比与像Lato这样更微妙的字体在一起效果很好。

11.单空间字体

在单空间字体中，所有字符的宽度都是一样的。对于具有不同宽度的字体来说，标准的水平测量法将它们与具有不同宽度的字体区分开来，使它们具有一种凝聚力的感觉。

字体配对理念：IBM Plex Mono和PT Sans

IBM Plex Mono是一种现代字体，其视觉形象是初创企业和其他技术相关组织的理想选择。它是作为对IBM的致敬而创作的。像这样的无衬线字体，在与PT Sans一起使用时，更容易吸引人的眼球，也更有对比感。

字体配对的想法。Roboto Mono和Roboto

许多设计师都喜欢Roboto，因为它具有出色的可读性。这种字体组合，将Roboto Mono和普通版本结合在一起，看起来很舒服。

字体设计对网页设计至关重要

创建一个坚实的在线存在并不容易。这样做时有几个因素需要考虑。在搭配你的字体时，要像搭配调色板一样谨慎。你挑选的字体、你为它们设计风格的方式以及它们的可读性都有助于用户对你网站的体验。寻找最酷的字体来反映你项目的个性，并为访问者提供最令人愉悦的体验方式。