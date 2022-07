Pode ser um desafio seleccionar tipos de letra para os seus desenhos online. E é demasiado fácil afundar muito tempo num desenho web em desenvolvimento, substituindo tipo após tipo sem nunca lá chegar. Vejamos tudo o que precisa de saber sobre emparelhamento de fontes.

1. Use fontes que tenham diferentes tons

Combinação de fontes no seu desenho web

Como tantas outras peças de desenho, a tipografia tem directrizes para simplificar a descoberta do par de tipos de letra ideais. Mostrar-lhe-emos como misturar fontes, e fornecer-lhe-emos algumas excelentes combinações para o seu negócio.

A escrita pode transmitir emoção. As fontes que utilizamos para expressar palavras também influenciam os nossos pensamentos. Muitas fontes são sérias e profissionais, enquanto outras são agradáveis e informais. As personalidades dos caracteres tipográficos revelam significado ao texto que exibem. Ao escolher fontes de websites, a combinação de vários tons com tipografia cria contrastes visualmente impressionantes.

Considerar o tom de quem ou o que um website estará a representar ao escolher uma combinação de fontes. Um tipo de letra feliz seria apropriado para uma empresa de brinquedos, mas pode parecer estranho no website de uma empresa jurídica. Por outro lado, os Serifs excessivamente sérios podem ser muito para algo despreocupado.

Um dos factores mais importantes a considerar é que tipo de letra irá utilizar para os cabeçalhos e cópia do corpo. Os níveis de cabeçalho proporcionam uma maior margem de manobra nos tipos de letra de estilo porque têm uma escala maior. É necessário um tipo de letra que seja agradável de ver para cópia de corpo em tamanhos de texto mais pequenos.

Não tenha medo de usar caracteres tipográficos tonalmente opostos nos layouts do seu website; ocasionalmente, o contraste pode despertar interesse.

2. Use par de caracteres tipográficos que diferem, mas não demasiados

Evite misturar caracteres tipográficos em cabeçalhos praticamente idênticos aos usados na cópia de corpo. Usar vários tipos de letra que são visualmente distintos mas que ainda assim se complementam.

O que acontece se combinarmos um tipo de letra com flores caligráficas como Great Vibes, por exemplo, e um tipo Serif como Merriweather? Como resultado, o desenho carece de equilíbrio e tem uma desagradável sensação de contraste.

As flores e os loops dos Grandes Vibes têm uma sensação calmante e um toque de requinte. O Northwood é uma tipografia informal com serifas e caudas, enquanto que o Merriweather é uma tipografia sem sentido com uma formalidade transmitida pelas suas formas de letra serifas. Aqui, o contraste é demasiado forte para que a combinação funcione.

Tentemos uma combinação de fontes mais agradável. No cabeçalho, use Vollkorn, uma fonte um pouco divertida. Use Open Sans, uma fonte mais neutra e sem serifa. Esta combinação funciona bem porque, apesar da diferença nas fontes, a subtileza de ambas torna-as visualmente compatíveis.

3. Use três ou menos fontes distintas

Na maioria dos desenhos, aplicará uma fonte de tipo web para o cabeçalho e outra para o corpo. Letras manuais e caracteres tipográficos mais estilizados podem também ser utilizados no layout para fins criativos. Independentemente da sua tentação por todos os tipos de letra gratuitos disponíveis, só são necessários três tipos de letra para um único website.

Muitos designers utilizam uma superfamília de tipos de letra para os seus designs. Uma superfamília é uma família de tipos de letra relacionada com uma ou mais outras famílias. Pode incluir diferenças estilísticas tais como itálico, leves a pesados, versões serif, e sem serifas, entre outras coisas. O mais agradável das superfamílias é que elas eliminam o jogo de adivinhação relativo às superfícies tipográficas correspondentes porque são feitas para trabalhar em conjunto.

Tipos tipográficos únicos podem ser usados de várias maneiras quando empregados por superfamílias. Veja estas opções de superfamília de Roboto. A distinção entre Thin 100 Italic e Regular 400 não é subtil.

As superfamílias são classificadas em superfamílias, o que significa que tem muitas alternativas de fontes para experimentar enquanto ainda usa o mesmo estilo.

4. Comunique a hierarquia visual através do par de fontes

Visualize a estrutura da sua hierarquia сommunicate usando diferentes designs de tipos de letra, tamanhos e cores. Pode utilizar a tipografia para comunicar informações visuais sobre a importância relativa de outras partes do seu conteúdo. Os cabeçalhos devem ser os mais notáveis, seguidos de subtítulos e cópia do corpo. Use as suas combinações de fontes para acrescentar um claro sentido de estrutura à sua escrita.

5. Use o tamanho da fonte para implicar a ordem

A fonte gigante representa o que é mais importante, enquanto que a redução do tamanho da fonte representa a hierarquia de informação. Todas as letras maiúsculas são uma óptima forma de fazer sobressair peças críticas como chamadas à acção. Não há problema em usar todas as letras maiúsculas com moderação; contudo, evite fazer o texto parecer irritado ou hostil.

Os designers mais principiantes integram diferentes tamanhos de fontes para estabelecer a hierarquia visual, mas existem outros métodos para exibir a escala visual.

6. Experiência com diferentes pesos

A importância relativa é mostrada por maiores pesos, enquanto pesos mais leves sugerem um degrau inferior na hierarquia. Como vimos com a superfamília Roboto, pode realizar muito com um único tipo de letra alterando o seu peso.

7. Várias cores de fonte

Embora não queira usar um caleidoscópio de cores contrastantes no seu desenho, variar os tons do seu texto pode ajudar a destacar termos específicos. Cores mais intensas, tais como vermelho e roxo, são utilizadas para manchetes. A variedade mais clara contrasta com as versões mais escuras, representando uma cópia que deve ser lida primeiro. Assegure-se de que as cores da fonte que está a experimentar não se perdem no fundo.

8. As serifs

Fases de tipo serif, que são legíveis na impressão, datam do final do século XVII e destinam-se inicialmente à legibilidade.

Uma serif é uma linha fina ou um traço que foi acrescentado a uma letra. Os caracteres de tipo sem-serif têm muitas sugestões visuais que ajudam os olhos dos leitores a seguir. Os caracteres de tipo serif melhoram a eficiência de digitalização, especialmente em blocos de texto extensos, como nos livros.

No início da computação, as resoluções de ecrã demasiado baixas para os caracteres de tipo serif para renderizar com eficácia causavam problemas. Os desenhadores gráficos, por outro lado, podem agora utilizar uma pletora de serifs graças aos actuais ecrãs de alta resolução.

Sempre combinam uma fonte de tipo serif com uma fonte de tipo sans-serif quando utilizam uma. Os tipos de letra serif são muitas vezes demasiado semelhantes, resultando numa desagradável combinação de fontes.

Os tipos de letra serif são muito adaptáveis. Seguem-se alguns dos tipos de letra mais frequentes e úteis vistos no texto escrito. São simples de ler em vários tamanhos, tornando-os ideais para cópia de corpo e cabeçalhos.

Font ideia de emparelhamento de fontes: Garamond EB e Montserrat

Combinar o serif EB Garamond com Montserrat para o cabeçalho e reduzi-lo em tamanho para cópia corporal. Quando as fontes serif são utilizadas para longos blocos de texto, têm melhor desempenho quando são mais pequenas.

é forte>Font ideia de emparelhamento de fontes: Libre Baskerville e Raleway

9. Sans serifs

Libre Baskerville's serifs mais distintas e justaposição angular de Raleway's linhas finas.

A ausência de linhas extra distingue os serifs san dos serifs. Sans serifs podem ser usados para texto de parágrafo ou corpo num tamanho menor, ou podem ser combinados com um serif nos cabeçalhos.

Há um punhado de tipos de letra a pensar quando se trata de combinações de tipos de letra.

Vejamos os tipos de letra mais frequentes e algumas possibilidades criativas que se podem usar hoje.

Font ideia de emparelhamento de letras: Open Sans e Lato

alguns designers podem considerar fontes como Open Sans e Helvetica antiquadas, mas são famosas. Open Sans é um tipo de letra primário mas bem-vindo que funciona bem com várias fontes. Considere o seu gelado de baunilha: é a base sobre a qual se pode construir muitas outras coisas deliciosas.

Por exemplo, use Open Sans no cabeçalho e Lato no texto do corpo. Use outro tipo de letra sem serif ao longo do resto da página.

10. Mostrar fontes

Se precisar de chamar a atenção das pessoas, mostrar fontes são ideais. São tipicamente escritas em formas de letra bonitas e complicadas, tais como grandes e ousadas ou esparsas e finas. Use tipos de letra explicitamente concebidos para exibição se quiser que o seu design se destaque e deixe uma impressão.

Font ideia de emparelhamento de fontes: Bubblegum Sans e Open Sans

Bubble

gum Sanc tem formas de letra brilhantes que combinam bem com a neutralidade de Open Sans.

Font ideia de emparelhamento de letras: Poiret One e Lato

Poiret One é uma excelente fonte moderna se se procura um toque de requinte. As suas letras subtis inspiradas na deco-inspiração da arte e o seu fino trabalho de linha fazem dela uma grande fonte contemporânea. Esta letra parece fantástica com uma letra mais modesta, como a Lato. Um contraste deste tipo funciona bem juntamente com uma letra mais subtil como Lato.

11. Tipos de letra monoespaciais

Numa tipografia monoespacial, todos os caracteres são de igual largura. Para caracteres tipográficos com larguras diferentes, a medida horizontal padrão distingue-os de caracteres tipográficos com larguras variáveis, dando-lhes uma sensação de coesão. As fontes monoespaciais há muito que são populares na computação devido à sua simplicidade e adaptabilidade aos primeiros ecrãs de baixa resolução.

ideia de emparelhamento de fontes: IBM Plex Mono e PT Sans

IBM Plex Mono é uma tipografia contemporânea com uma identidade visual ideal para startups e outras organizações relacionadas com a tecnologia. Foi criado como uma homenagem à IBM. Os tipos de letra Sans-serif, como este, são mais fáceis aos olhos e fazem um melhor sentido de contraste quando usados com PT Sans.

Font ideia de emparelhamento: Roboto Mono e Roboto

Tipografia é essencial para o web design

Muitos designers preferem o Roboto pela sua excelente legibilidade. Esta combinação de fontes, que combina Roboto Mono com a versão normal, é confortável de ver.

Criar uma sólida presença online não é fácil. Há vários factores a considerar ao fazê-lo. Tenha o mesmo cuidado em combinar os seus pares de fontes que teria com uma paleta de cores. Os tipos de letra que escolhe, a forma como os estiliza, e a sua legibilidade, contribuem para a experiência do utilizador com o seu sítio web. Encontre os tipos de letra mais fixes que reflectem a personalidade do seu projecto e oferecem aos visitantes a forma mais agradável de o experimentar.