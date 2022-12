Het kan een uitdaging zijn om lettertypes te selecteren voor uw online ontwerpen. En het is te gemakkelijk om veel tijd te steken in een webontwerp in ontwikkeling, en lettertype na lettertype te vervangen zonder er ooit uit te komen. Laten we eens kijken naar alles wat u moet weten over het combineren van lettertypes.

Lettertypes combineren in uw webdesign

Net als zoveel andere ontwerponderdelen heeft typografie richtlijnen om het ontdekken van de ideale lettercombinaties te vereenvoudigen. We laten je zien hoe je lettertypes kunt combineren, en we geven je een aantal geweldige combinaties voor je bedrijf.

1. Gebruik lettertypes met verschillende tonen

Schrijven kan emotie overbrengen. De lettertypes die we gebruiken om woorden uit te drukken hebben ook invloed op onze gedachten. Veel lettertypes zijn serieus en professioneel, terwijl andere aangenaam en informeel zijn. De persoonlijkheden van lettertypes geven betekenis aan de tekst die ze weergeven. Bij het kiezen van website-lettertypes zorgt het combineren van verschillende tonen met typografie voor visueel verbluffende contrasten.

Denk bij het kiezen van een lettertypecombinatie aan de toon van wie of wat een website zal vertegenwoordigen. Een vrolijk lettertype zou geschikt zijn voor een speelgoedbedrijf, maar kan er vreemd uitzien op de website van een juridisch bedrijf. Aan de andere kant zijn overdreven serieuze Serifs misschien veel voor iets luchtigs.

Een van de belangrijkste factoren om te overwegen is welk lettertype u zult gebruiken voor de koppen en de bodycopy. Koppen bieden meer speelruimte in stijltypen omdat ze een grotere schaal hebben. Een lettertype dat prettig is om naar te kijken is vereist voor de bodycopy in kleinere tekstgroottes.

Wees niet bang om tonaal tegengestelde lettertypes te gebruiken in uw website lay-outs; soms kan het contrast de interesse wekken.

2. Gebruik lettercombinaties die verschillen, maar niet te veel.

Vermijd het mengen van lettertypes in kopteksten die vrijwel identiek zijn aan die in de hoofdtekst. Gebruik verschillende lettertypes die visueel verschillen maar elkaar toch aanvullen.

Wat gebeurt er als we een lettertype met kalligrafische versieringen zoals Great Vibes bijvoorbeeld combineren met een Serif-type zoals Merriweather? Dan mist het ontwerp evenwicht en heeft het een onaangenaam gevoel van contrast.

De bloemetjes en lussen van Great Vibes hebben een rustgevend gevoel en een vleugje verfijning. Northwood is een informeel lettertype met schreef en staart, terwijl Merriweather een no-nonsense lettertype is met een formaliteit die wordt overgebracht door de schreefletters. Hier is het contrast te sterk om de combinatie te laten werken.

Laten we een aangenamere lettercombinatie proberen. Gebruik in de kop Vollkorn, een wat leuker lettertype. Gebruik Open Sans, een neutraler en eenvoudiger schreefloos lettertype. Deze combinatie werkt goed omdat, ondanks het verschil in lettertype, de subtiliteit van beide ze visueel compatibel maakt.

3. Gebruik drie of minder verschillende lettertypes

In de meeste ontwerpen gebruik je één weblettertype voor de kop en een ander voor de body. Voor creatieve doeleinden kunnen ook handlettering en meer gestileerde lettertypes in de lay-out worden gebruikt. Hoe verleidelijk je ook bent door alle beschikbare gratis lettertypes, je hebt slechts drie lettertypes nodig voor één website.

Veel ontwerpers gebruiken een superfamilie van lettertypes voor hun ontwerpen. Een superfamilie is een lettertypefamilie die verwant is aan één of meer andere families. Ze kan stilistische verschillen omvatten, zoals cursief, licht- tot zwaargewicht, schreef en schreefloze versies. Het meest verheugende aan superfamilies is dat ze het giswerk over bij elkaar passende lettertypes overbodig maken, omdat ze gemaakt zijn om samen te werken.

Afzonderlijke lettertypes kunnen op verschillende manieren worden gebruikt in superfamilies. Kijk maar eens naar deze Roboto superfamilies. Het onderscheid tussen Thin 100 Italic en Regular 400 is niet subtiel.

De meeste lettertypes zijn ingedeeld in superfamilies, wat betekent dat je veel lettertype-alternatieven hebt om mee te experimenteren terwijl je toch dezelfde stijl gebruikt.

4. Communiceer visuele hiërarchie door lettertypecombinaties

Visualiseer de structuur van uw сommuniceer hiërarchie met behulp van verschillende lettertypeontwerpen, -groottes en -kleuren. U kunt typografie gebruiken om visuele informatie te communiceren over het relatieve belang van andere delen van uw inhoud. Koppen moeten het meest opvallen, gevolgd door subkoppen en koppen. Gebruik je lettercombinaties om een duidelijk gevoel van structuur toe te voegen aan je schrijven.

5. Gebruik lettergrootte om orde aan te brengen

Een groot lettertype staat voor wat het belangrijkst is, terwijl afnemende lettergroottes de informatiehiërarchie weergeven. Alle hoofdletters zijn een goede manier om belangrijke stukken zoals oproepen tot actie op te laten vallen. Het is OK om met mate hoofdletters te gebruiken; vermijd echter dat de tekst boos of vijandig overkomt.

De meeste beginnende ontwerpers integreren verschillende lettergroottes om visuele hiërarchie aan te brengen, maar er zijn ook andere methoden om visuele schaal te tonen.

6. Experimenteer met verschillende gewichten

Het relatieve belang wordt weergegeven door grotere gewichten, terwijl lichtere gewichten een lagere sport in de hiërarchie suggereren. Zoals we zagen met de Roboto superfamilie, kunt u veel bereiken met een enkel lettertype door het gewicht te veranderen.

7. Varieer met letterkleuren

Hoewel u geen caleidoscoop van contrasterende kleuren in uw ontwerp wilt gebruiken, kan het variëren van de tinten van uw tekst ertoe bijdragen dat specifieke termen opvallen. Intensere kleuren, zoals rood en paars, worden gebruikt voor koppen. De lichtere variant contrasteert met de donkere versies, wat staat voor een tekst die eerst gelezen moet worden. Zorg ervoor dat de letterkleuren waarmee u experimenteert niet verloren gaan in de achtergrond.

8. Serifs

Serifletters, die leesbaar zijn in druk, dateren uit de late jaren 1700 en zijn oorspronkelijk bedoeld voor leesbaarheid.

Een schreef is een slanke lijn of streep die aan een letter is toegevoegd. Sans-serif lettertypes hebben veel visuele aanwijzingen die de ogen van de lezer helpen volgen. Serifletters maken het scannen efficiënter, vooral bij lange tekstblokken zoals in boeken.

In het begin van de informatica veroorzaakten schermresoluties die te laag waren om schreefletters effectief weer te geven, problemen. Grafische ontwerpers daarentegen kunnen nu een overvloed aan schreefletters gebruiken dankzij de hedendaagse beeldschermen met hoge resolutie.

Combineer een schreefletter altijd met een schreefloos lettertype wanneer u er een gebruikt. Serifletters lijken vaak te veel op elkaar, wat leidt tot een onaangename combinatie van lettertypes.

Serifletters zijn zeer goed aanpasbaar. De volgende zijn enkele van de meest voorkomende en nuttige lettertypes in de geschreven tekst. Ze zijn eenvoudig te lezen in verschillende groottes, waardoor ze ideaal zijn voor bodycopy en koppen.

Idee van lettertypecombinaties: EB Garamond en Montserrat

Combineer de serif EB Garamond met Montserrat voor de kop en verklein hem voor de body copy. Wanneer schreeflettertypes worden gebruikt voor lange tekstblokken, presteren ze beter wanneer ze kleiner zijn.

Idee voor lettertypecombinaties: Libre Baskerville en Raleway

De meer uitgesproken schreef en hoekigheid van Libre Baskerville staan tegenover de dunne lijnen van Raleway.

9. Schreefloze letters

De afwezigheid van extra lijnen onderscheidt schreefloos van schreefloos. Schreefloze letters kunnen worden gebruikt voor alinea's of hoofdteksten op een kleiner formaat, of ze kunnen worden gecombineerd met een schreef in de koppen.

Er zijn een handvol lettertypes om over na te denken als het gaat om lettertypecombinaties.

Laten we eens kijken naar de meest voorkomende soorten lettertypes en enkele creatieve mogelijkheden die u vandaag kunt gebruiken.

Idee voor lettertypecombinaties: Open Sans en Lato

Sommige ontwerpers vinden lettertypes als Open Sans en Helvetica misschien ouderwets, maar ze zijn beroemd. Open Sans is een primair maar welkom lettertype dat goed werkt met verschillende lettertypes. Denk aan het vanille-ijs: het is de basis waarop je vele andere heerlijke dingen kunt bouwen.

Gebruik bijvoorbeeld Open Sans in de koptekst en Lato in de hoofdtekst. Gebruik een ander schreefloos lettertype in de rest van de pagina.

10. Lettertypes weergeven

Als je de aandacht van mensen moet trekken, zijn displaylettertypes ideaal. Ze hebben meestal mooie en ingewikkelde lettervormen, zoals groot en vet of dun en dun. Gebruik lettertypes die expliciet zijn ontworpen voor displays als je wilt dat je ontwerp opvalt en indruk maakt.

Idee voor lettertypecombinaties: Bubblegum Sans en Open Sans

Bubblegum Sanc heeft heldere lettervormen die goed samengaan met de neutraliteit van Open Sans.

Idee voor lettertypecombinaties: Poiret One en Lato

Poiret One is een uitstekend modern lettertype als je op zoek bent naar een vleugje verfijning. De subtiele art deco geïnspireerde letters en het dunne lijnenspel maken het een geweldig eigentijds lettertype. Dit lettertype ziet er fantastisch uit met een bescheidener lettertype, zoals Lato. Een dergelijk contrast werkt goed samen met een subtieler lettertype als Lato.

11. Monospaces

In een monospace lettertype zijn alle tekens even breed. Bij lettertypes met verschillende breedtes onderscheidt de standaard horizontale maat ze van lettertypes met verschillende breedtes, waardoor ze een gevoel van samenhang krijgen. Monospaced fonts zijn lang populair geweest in de computerwereld, vanwege hun eenvoud en aanpasbaarheid aan vroege lage-resolutie displays.

Idee van lettertypecombinatie: IBM Plex Mono en PT Sans

IBM Plex Mono is een eigentijds lettertype met een visuele identiteit die ideaal is voor startende en andere technologiegerelateerde organisaties. Het is gemaakt als eerbetoon aan IBM. Sans-serif lettertypes, zoals deze, zijn gemakkelijker voor de ogen en geven een beter gevoel van contrast bij gebruik met PT Sans.

Idee voor lettertypecombinaties: Roboto Mono en Roboto

Veel ontwerpers geven de voorkeur aan Roboto vanwege zijn uitstekende leesbaarheid. Deze lettertypecombinatie, die Roboto Mono combineert met de gewone versie, is prettig om naar te kijken.

Typografie is essentieel voor webdesign

Een solide online aanwezigheid creëren is niet eenvoudig. Er zijn verschillende factoren om rekening mee te houden. Besteed evenveel zorg aan de combinatie van lettertypes als aan een kleurenpalet. De lettertypes die u kiest, de manier waarop u ze stijlt en hun leesbaarheid dragen allemaal bij tot de ervaring van de gebruiker met uw website. Zoek de coolste lettertypes die de persoonlijkheid van uw project weerspiegelen en bezoekers de meest aangename manier bieden om het te ervaren.