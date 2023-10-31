تحسين أداء جافا: نصائح وتقنيات

لماذا يهم تحسين أداء جافا

تحسين أداء Java هو عملية ضبط تطبيقات Java لتحسين سرعتها وكفاءتها واستجابتها. ويشمل ذلك تقنيات وأدوات مختلفة، بدءًا من تطبيق أفضل الممارسات في تصميم التعليمات البرمجية والبرمجة وحتى مراقبة التطبيقات وتحديد مواصفاتها بحثًا عن الاختناقات وأوجه القصور.

تحسين أداء Java له فوائد عديدة. من خلال زيادة كفاءة تطبيق Java، يمكنك تقليل استهلاك الموارد، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، مما قد يؤدي إلى تقليل متطلبات الأجهزة والتكاليف ذات الصلة. يمكن أن يؤدي تحسين الأداء أيضًا إلى تقليل أوقات استجابة التطبيق، مما يوفر تجربة مستخدم أفضل وأكثر إرضاءً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تحسين الأداء في تحسين قابلية التوسع لتطبيقات Java الخاصة بك، مما يسمح لها بالتعامل مع أعباء عمل أكبر وخدمة المزيد من المستخدمين. وهذا مهم بشكل خاص في الاقتصاد الرقمي المتنامي اليوم، حيث تعتمد الشركات على تطبيقات سريعة وسريعة الاستجابة لتظل قادرة على المنافسة.

من خلال تطبيق تقنيات تحسين أداء Java، يمكنك الحفاظ على جودة التطبيق الخاص بك وتلبية متطلبات المستخدمين. ويساعد هذا أيضًا في تقليل فرص فشل التطبيق أو تعطله بسبب التعليمات البرمجية غير الفعالة وسوء إدارة الموارد، مما يضمن التشغيل المستمر والموثوق.

فهم مجموعة البيانات المهملة في Java

يعد جمع البيانات المهملة (GC) مكونًا حاسمًا في بيئة تشغيل Java (JRE). يقوم تلقائيًا بمعالجة إدارة الذاكرة، وإزالة الكائنات من الذاكرة عندما لا تكون قيد الاستخدام. ويساعد هذا على منع تسرب الذاكرة وأخطاء نفاد الذاكرة التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الأداء. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تجميع البيانات المهملة أيضًا إلى زيادة حمل الأداء إذا لم يتم تكوينه بشكل صحيح.

هناك العديد من جامعي البيانات المهملة المتوفرة في JRE، ولكل منها خوارزميات ومقايضات خاصة بها. بعض هواة الجمع المعروفين على نطاق واسع يشمل Serial GC، وParallel GC، وConcurrent Mark-Sweep (CMS) GC، وG1 GC. يعد اختيار أداة تجميع البيانات المهملة الصحيحة لتطبيقك خطوة حيوية في تحسين أداء Java.

مصدر الصورة: javaindia.in

لتحسين جمع البيانات المهملة، خذ في الاعتبار النصائح التالية:

اختر أداة تجميع البيانات المهملة المناسبة : قم بتقييم أدوات تجميع البيانات المهملة المتوفرة في JRE وحدد الأداة التي تلبي احتياجات تطبيق Java الخاص بك على أفضل وجه، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل أوقات الإيقاف المؤقت والإنتاجية وبصمة الذاكرة. ضبط حجم الكومة : يلعب حجم الكومة دورًا حاسمًا في أداء GC. ستؤدي الكومة الصغيرة جدًا إلى تكرار GCs، مما يتسبب في زيادة الحمل. وعلى العكس من ذلك، قد تؤدي الكومة الكبيرة جدًا إلى توقف مؤقت طويل لـ GC، مما يؤثر على استجابة التطبيق. قم بضبط حجم الكومة بعناية لتحقيق التوازن الصحيح بين كفاءة GC وأداء التطبيق. ضبط معلمات جمع البيانات المهملة : يحتوي كل جامع بيانات مهملة على مجموعته الخاصة من خيارات التكوين التي يمكن استخدامها لتكييف سلوكه مع تطبيق Java الخاص بك. استكشف هذه الخيارات واضبطها وفقًا للمتطلبات والأهداف المحددة لتطبيقك. تقليل إنشاء الكائنات : يمكن أن يساعد تقليل عدد الكائنات التي تم إنشاؤها، بالإضافة إلى عدد الكائنات قصيرة العمر، في تحسين كفاءة GC وتقليل حمل GC. انتبه إلى النقاط الفعالة المحتملة لإنشاء الكائنات في التعليمات البرمجية الخاصة بك، وقم بتحسينها للحد من تباطؤ الكائنات.

تحسين إدارة ذاكرة جافا

تعد الإدارة الفعالة للذاكرة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأداء الأمثل لتطبيقات Java. يمكن أن يؤدي تسرب الذاكرة وعدم الكفاءة والاختناقات إلى حدوث تباطؤ وتعطل وسلوكيات أخرى غير مرغوب فيها. لتحسين استخدام الذاكرة وإدارتها في تطبيق Java الخاص بك، خذ بعين الاعتبار التقنيات التالية:

تجميع الكائنات : تجميع الكائنات هو أسلوب يساعد على تقليل العبء الناتج عن إنشاء الكائنات وجمع البيانات المهملة عن طريق إعادة استخدام الكائنات بدلاً من إنشاء كائنات جديدة كلما أمكن ذلك. أنها تنطوي على الحفاظ على "مجموعة" من الكائنات، والتي يمكن تخصيصها وإلغاء تخصيصها حسب الحاجة. يعد تجميع الكائنات مفيدًا بشكل خاص للكائنات باهظة الثمن أو تلك التي يتم إنشاؤها وتدميرها بشكل متكرر. استخدام أنواع البيانات البدائية : عندما يكون ذلك ممكنًا، استخدم أنواع البيانات البدائية بدلاً من الفئات المجمعة. تحتوي أنواع البيانات البدائية على حمل أقل مقارنةً بفئات التغليف المقابلة لها ويمكن أن تؤدي إلى تقليل استخدام الذاكرة. على سبيل المثال، استخدم int بدلاً من Integer عند التعامل مع الأعداد الصحيحة. تحسين هياكل البيانات : اختر بعناية هياكل البيانات المستخدمة في تطبيق Java الخاص بك وقم بتحسينها، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استخدام الذاكرة. تتمتع هياكل البيانات المختلفة بآثار ذاكرة وأنماط وصول مميزة. على سبيل المثال، فكر في استخدام ArrayList بدلاً من LinkedList عندما يكون أداء الوصول العشوائي أولوية، حيث أن ArrayList يستهلك ذاكرة أقل من LinkedList . تحليل الهروب : تحليل الهروب هو تحسين للمترجم الذي يحدد ما إذا كان يمكن تخصيص كائن على المكدس بدلاً من الكومة. يعد تخصيص المكدس أسرع وله حمل أقل من تخصيص الكومة. تقوم مترجمات Java الحديثة بإجراء تحليل الهروب تلقائيًا، لذا تأكد من تجميع تطبيق Java الخاص بك باستخدام مترجم حديث للاستفادة من هذا التحسين.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

من خلال دمج تقنيات إدارة الذاكرة هذه في تطبيق Java الخاص بك، يمكنك تحسين أدائه وكفاءة الموارد، مما يساهم في تجربة مستخدم أفضل وأنظمة أكثر قابلية للتطوير.

البرمجة المتزامنة لتحسين الأداء

يعد التزامن جانبًا أساسيًا في البرمجة الحديثة، مما يؤثر بشكل كبير على الأداء، خاصة في الأنظمة متعددة النواة. تقدم Java دعمًا غنيًا للبرمجة المتزامنة، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات أسرع وأكثر كفاءة. يمكن أن يؤدي تنفيذ تقنيات البرمجة المتزامنة في Java إلى زيادة قابلية التوسع وتقليل وقت التنفيذ وتحسين استخدام الموارد. للاستفادة الكاملة من هذه الفوائد، يجب عليك التعرف على المفاهيم التالية:

المواضيع والمنفذين

تعمل تطبيقات Java على عدة سلاسل عمليات، مما يسمح بتنفيذ أجزاء مختلفة من تطبيقك في وقت واحد. يمكن إدارة المواضيع يدويًا أو باستخدام المنفذين. يوفر إطار عمل java.util.concurrent.Executor العديد من فئات الأدوات المساعدة لإدارة سلاسل العمليات بشكل فعال وتبسيط البرمجة المتزامنة. باستخدام فئة ThreadPoolExecutor ، يمكنك إنشاء تجمعات مؤشرات الترابط، وهي مجموعة من مؤشرات الترابط العاملة التي تتعامل مع المهام. يمكن أن تساعد تجمعات مؤشرات الترابط في زيادة الأداء عن طريق تقليل مقدار الحمل الناتج عن إنشاء وتدمير سلاسل الرسائل لكل مهمة.

الأقفال والمزامنة

عندما يصل أكثر من مؤشر ترابط واحد إلى الموارد المشتركة، فمن الضروري ضمان سلامة البيانات من خلال إدارة الوصول بشكل صحيح. توفر Java بنيات مزامنة متنوعة لمساعدتك في تحقيق ذلك، مثل الكلمة الأساسية synchronized والأقفال والإشارات. للحصول على أداء أفضل، فكر في استخدام الحزمة java.util.concurrent.locks ذات المستوى الأعلى، والتي توفر آليات قفل متقدمة مثل ReentrantLock و ReadWriteLock . توفر هذه الخيارات تحكمًا محسنًا في سلوك القفل مقارنة بالكتل synchronized التقليدية، مما يزيد من الكفاءة في حالات الاستخدام المختلفة.

الطبقات الذرية وهياكل البيانات المتزامنة

توفر الفئات الذرية في Java، مثل AtomicInteger و AtomicLong ، آليات آمنة لسلسلة العمليات لتنفيذ العمليات الذرية على القيم الرقمية. يمكنهم تحسين الأداء عن طريق تجنب الحاجة إلى الحظر أو المزامنة في مواقف معينة. توفر Java أيضًا هياكل بيانات متزامنة مُحسّنة للاستخدام في البيئات متعددة الخيوط، الموجودة في الحزمة java.util.concurrent . تم تصميم هياكل البيانات هذه، مثل ConcurrentHashMap و CopyOnWriteArrayList ، لتقديم أداء أفضل في ظل الوصول المتزامن وتقليل الحاجة إلى المزامنة اليدوية.

العقود الآجلة والمستقبل الكامل

توفر فئتا Java Future و CompletableFuture أدوات ملائمة وقوية لإدارة نتائج الحسابات غير المتزامنة. باستخدام هذه التركيبات، يمكنك تنفيذ المهام بالتوازي ثم تجميع النتائج لاحقًا بكفاءة. يمكنها تحسين أداء التطبيق، خاصة عند التعامل مع المهام الحسابية المكثفة أو التفاعل مع الأنظمة الخارجية التي تتطلب الحظر أو الانتظار.

أدوات وتقنيات ملفات تعريف جافا

يعد التوصيف جانبًا مهمًا لتحسين أداء تطبيق Java الخاص بك. تساعدك ملفات التعريف على مراقبة سلوك وقت تشغيل تطبيقك وتحليله، مما يكشف عن الاختناقات وأوجه القصور المحتملة. ومن خلال تحديد هذه المشكلات، يمكنك معالجتها وتحسين الأداء بشكل ملحوظ. يمكن للعديد من أدوات ملفات تعريف Java تحليل الجوانب المختلفة لأداء التطبيق، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية وتخصيص الذاكرة وجمع البيانات المهملة وتنفيذ سلسلة الرسائل. تتضمن بعض ملفات تعريف Java الشائعة ما يلي:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

VisualVM: أداة مفتوحة المصدر ومتكاملة توفر إمكانات إنشاء ملفات تعريف ومراقبة لتطبيقات Java التي يتم تشغيلها محليًا أو عن بُعد. فهو يوفر الوصول إلى مقاييس مختلفة ويساعد في تشخيص مشكلات الأداء.

أداة مفتوحة المصدر ومتكاملة توفر إمكانات إنشاء ملفات تعريف ومراقبة لتطبيقات Java التي يتم تشغيلها محليًا أو عن بُعد. فهو يوفر الوصول إلى مقاييس مختلفة ويساعد في تشخيص مشكلات الأداء. JProfiler: أداة ملفات تعريف تجارية قوية توفر مجموعة غنية من الميزات لقياس أداء التطبيق وتحليله. فهو يوفر رؤى تفصيلية حول نشاط وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ومؤشر الترابط للمساعدة في تحسين تطبيق Java الخاص بك.

أداة ملفات تعريف تجارية قوية توفر مجموعة غنية من الميزات لقياس أداء التطبيق وتحليله. فهو يوفر رؤى تفصيلية حول نشاط وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ومؤشر الترابط للمساعدة في تحسين تطبيق Java الخاص بك. YourKit: ملف تعريف تجاري آخر يقدم مجموعة واسعة من ميزات ملفات التعريف، بما في ذلك ملفات تعريف وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، وتحليل الخيوط، ومراقبة استعلام قاعدة البيانات. ويوفر واجهة سهلة الاستخدام لتحليل وتشخيص مشاكل الأداء.

ملف تعريف تجاري آخر يقدم مجموعة واسعة من ميزات ملفات التعريف، بما في ذلك ملفات تعريف وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، وتحليل الخيوط، ومراقبة استعلام قاعدة البيانات. ويوفر واجهة سهلة الاستخدام لتحليل وتشخيص مشاكل الأداء. NetBeans Profiler: مدمج مباشرة في NetBeans IDE، وهو يتيح سهولة الوصول إلى ميزات ملفات التعريف أثناء التطوير، مما يوفر رؤى حول استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وجمع البيانات المهملة ونشاط سلاسل العمليات.

لتحقيق أقصى استفادة من ملفات تعريف Java، اتبع أفضل الممارسات التالية:

ملف تعريف مبكر، ملف تعريف متكرر: يمكن أن يساعدك تحديد مواصفات تطبيقك بشكل روتيني أثناء عملية التطوير في تحديد مشكلات الأداء المحتملة في وقت مبكر ومعالجتها على الفور، وتجنب الإصلاحات المكلفة لاحقًا. التركيز على النقاط الساخنة: يمكن أن تساعدك ملفات التعريف في تحديد نقاط اتصال الأداء - مناطق التعليمات البرمجية التي يقضي فيها تطبيقك معظم وقته. يمكن أن يؤدي تركيز جهود التحسين على هذه المجالات إلى مكاسب الأداء الأكثر أهمية. مراقبة استخدام الذاكرة: يمكن أن تساعدك مراقبة استهلاك الذاكرة وجمع البيانات المهملة في اكتشاف تسرب الذاكرة المحتمل وتحسين إدارة الذاكرة في تطبيق Java الخاص بك. تحليل سلوك سلسلة الرسائل: يمكن أن يساعد فهم كيفية تصرف مؤشرات الترابط الخاصة بك في تحديد مشكلات المزامنة والتوقف التام والمشكلات الأخرى المتعلقة بالتزامن والتي تؤثر على الأداء.

تعزيز أداء تطبيقات Java باستخدام AppMaster

في حين أن تحسين تطبيق Java الخاص بك للحصول على أداء أفضل يعد أمرًا حيويًا، فمن الضروري أيضًا تبني الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تزيد من تعزيز كفاءة التطبيق الخاص بك. توفر AppMaster ، وهي منصة تطوير رائدة بدون تعليمات برمجية ، طريقة قوية وفعالة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية التي يمكن أن تتكامل بسلاسة مع الأنظمة المستندة إلى Java.

باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكنك تصميم نماذج البيانات endpoints API والعمليات التجارية بشكل مرئي، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير وتكاليفه . من خلال دمج AppMaster في مجموعة التطبيقات الخاصة بك، يمكنك إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وسريعة وفعالة للغاية، مما يؤدي إلى تحسين أداء تطبيق Java الخاص بك.

يسمح لك استخدام منصة AppMaster بتوسيع تطبيقات Java أو تحسينها بسهولة من خلال نظام بيئي واسع من الإمكانيات no-code ، وتبسيط جهود التكامل والتطوير. يضمن هذا الأسلوب أن يعمل تطبيق Java الخاص بك على أفضل وجه، مما يوفر تجربة مستخدم فائقة ويعزز الكفاءة.

يعد تحسين أداء Java أمرًا ضروريًا لتقديم تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وسريعة الاستجابة. من خلال فهم تقنيات البرمجة المتزامنة وتنفيذها، والاستفادة من أدوات التوصيف، واستخدام منصات التطوير الحديثة مثل AppMaster ، يمكنك تحسين أداء تطبيق Java الخاص بك بشكل كبير، مما يؤدي إلى رضا المستخدمين وتحسين صحة النظام.

أفضل الممارسات لتحسين جافا

يعد تحسين أداء تطبيقات Java الخاصة بك عملية مستمرة تتضمن اتباع أفضل الممارسات واعتماد تقنيات مجربة والاستفادة من الأدوات المناسبة. في هذا القسم، سنستكشف بعض أفضل الممارسات الأساسية لتحسين Java لتعزيز أداء تطبيقك.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

كتابة تعليمات برمجية فعالة ونظيفة

تعد كتابة التعليمات البرمجية الفعالة والنظيفة أساس تطبيقات Java المحسنة. تأكد من أن التعليمات البرمجية الخاصة بك معيارية وقابلة للقراءة وقابلة للصيانة. اتبع اصطلاحات الترميز، واستخدم أسماء المتغيرات والوظائف ذات المعنى، واحتفظ بالوظائف موجزة. استخدم أنماط التصميم والخوارزميات القياسية حيثما أمكن ذلك، وتجنب إعادة اختراع العجلة.

استخدم الكلمة الرئيسية النهائية باعتدال

تتيح لك الكلمة الأساسية final إعلان المتغيرات والأساليب والفئات على أنها غير قابلة للتغيير، مما قد يساعد في تحسين الأداء في سيناريوهات معينة. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي استخدامه بشكل مفرط إلى عدم المرونة وتعقيد التعليمات البرمجية. قم بتطبيق الكلمة الأساسية final بحكمة على متغيرات أو أساليب محددة يجب أن تظل دون تغيير، ولكن تجنب الإفراط في استخدامها.

تحسين هياكل البيانات الخاصة بك

يمكن أن تساهم هياكل البيانات الفعالة بشكل كبير في أداء تطبيقات Java الخاصة بك. فكر بعناية في استخدام هياكل البيانات المختلفة مثل ArrayList وLinkedList وHashMap وTreeMap وHashSet بناءً على متطلبات التطبيق الخاص بك. تذكر أن كل بنية بيانات لها خصائصها الخاصة التي يمكن أن تؤثر على الأداء واستخدام الذاكرة وسهولة البرمجة.

استخدم التهيئة البطيئة

التهيئة البطيئة هي تقنية تقوم من خلالها بتأجيل إنشاء الكائنات وتهيئتها حتى تكون هناك حاجة إليها فعليًا. يمكن أن يساعد هذا في تقليل استهلاك الذاكرة ووقت بدء التشغيل. لكن كن حذرًا عند استخدام التهيئة البطيئة مع التطبيقات متعددة الخيوط، حيث قد يؤدي ذلك إلى مشكلات في المزامنة.

تقليل إنشاء الكائنات

يمكن أن يؤدي إنشاء الكائنات بشكل متكرر إلى الضغط على أداة تجميع البيانات المهملة والتسبب في حدوث مشكلات في الأداء في تطبيقات Java الخاصة بك. لتقليل إنشاء الكائنات، خذ بعين الاعتبار الممارسات التالية:

استخدم تجميع الكائنات حيثما أمكن ذلك.

أعد استخدام الكائنات الموجودة كلما أمكن ذلك.

اختر الأنواع البدائية بدلاً من الفئات المجمعة عندما يكون ذلك مناسبًا.

تجنب إنشاء كائنات مؤقتة داخل الحلقات أو أقسام التعليمات البرمجية ذات الأداء الحرج.

الاستفادة من التخزين المؤقت

يعد التخزين المؤقت تقنية ذكية لتعزيز أداء تطبيقات Java الخاصة بك عن طريق تخزين نتائج العمليات الحسابية باهظة الثمن أو الموارد التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر. استخدم ذاكرات التخزين المؤقت للبيانات أو الحسابات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر، مما يقلل الحاجة إلى المعالجة المتكررة أو استعلامات قاعدة البيانات. ابحث في مكتبات مثل Ehcache أو Google Guava عن حلول التخزين المؤقت الجاهزة للاستخدام.

تحسين التزامن والتزامن

يمكن أن يكون للمزامنة والتزامن تأثير كبير على أداء تطبيق Java الخاص بك. احتضن التوازي باستخدام مؤشرات الترابط المتعددة، أو Java Concurrency API، أو مكتبات الجهات الخارجية مثل Akka لاستخدام المعالجات الحديثة متعددة النواة. عند استخدام المزامنة، ضع في اعتبارك الاختناقات المحتملة وعقوبات الأداء التي قد تحدث بسبب القفل المفرط.

مراقبة التطبيق الخاص بك وملفه الشخصي

تعد مراقبة تطبيق Java الخاص بك وتوصيفه أمرًا ضروريًا لتحديد الاختناقات المحتملة ومشكلات الأداء. استخدم أدوات مثل VisualVM أو JProfiler أو Yourkit لتحليل الجوانب المختلفة لتطبيقك، مثل استخدام الذاكرة وتحميل وحدة المعالجة المركزية وسلوك جمع البيانات المهملة. راقب مقاييس الأداء واتخذ قرارات التحسين المستندة إلى البيانات.

إجراء مراجعات منتظمة للتعليمات البرمجية وإعادة البناء

يساعد إجراء مراجعات منتظمة للتعليمات البرمجية وإعادة بناء قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك في الحفاظ على أداء تطبيق Java الخاص بك عن طريق معالجة التعليمات البرمجية غير الفعالة وإصلاح الأخطاء والقضاء على اختناقات الأداء. تشجيع ثقافة التحسين المستمر، حيث يبحث أعضاء الفريق بشكل استباقي عن مجالات لتحسين الأداء.

يعد تحسين أداء Java عملية متكررة تتضمن اتباع أفضل الممارسات، وفحص التعليمات البرمجية الخاصة بك، واستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة. من خلال اعتماد هذه الممارسات والمراقبة المستمرة لأداء تطبيقات Java الخاصة بك، يمكنك ضمان كفاءتها وتقديم تجربة مستخدم متميزة. علاوة على ذلك، يمكن للأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster أن توفر تعزيزًا كبيرًا في أداء الأنظمة المستندة إلى Java.