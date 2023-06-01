ما هي مولدات صور الذكاء الاصطناعي؟

مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي هي أدوات برمجية تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وخوارزميات التعلم الآلي لإنشاء الصور الرقمية أو معالجتها. يمكن لهذه الأدوات إنشاء صور من البداية أو تحرير الصور الموجودة ، مما ينتج عنه نتائج عالية الجودة وحيوية وواقعية في كثير من الأحيان.

مع استمرار تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، أصبحت مولدات صور الذكاء الاصطناعي أكثر تعقيدًا وقادرة على مجموعة واسعة من التطبيقات. في السنوات الأخيرة ، جذبت أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي اهتمامًا واهتمامًا كبيرًا من الباحثين والمطورين وهواة التكنولوجيا. فتحت هذه الأدوات إمكانيات إبداعية جديدة للفنانين ومصممي الجرافيك ومنشئي المحتوى والشركات ، مع القدرة على إنشاء صور فريدة ومذهلة بصريًا دون الحاجة إلى مهارات فنية مكثفة أو جهد يدوي.

التطورات في تقنيات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

كان هناك تطور ملحوظ في التقنيات والأساليب المستخدمة لتوليد صور الذكاء الاصطناعي. جعلت التطورات في هذا المجال من الممكن إنشاء صور بجودة أعلى وتفاصيل أكبر وواقعية محسنة. تتضمن بعض التطورات الرئيسية في تقنيات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي ما يلي:

شبكات الخصومة التوليدية (GANs): طورها إيان جودفيلو وزملاؤه في عام 2014 ، أصبحت شبكات GAN طريقة شائعة لتوليد صور الذكاء الاصطناعي. تتكون شبكات GAN من شبكتين عصبيتين ، المولد والمميز ، والتي تتنافس ضد بعضها البعض. ينشئ المولد صورًا مزيفة ، بينما يحاول أداة التمييز تحديد ما إذا كانت الصور حقيقية أم تم إنشاؤها. يتم تدريب هذه الشبكات معًا ، مما يؤدي إلى إنتاج المولد صورًا واقعية بشكل متزايد.

طورها إيان جودفيلو وزملاؤه في عام 2014 ، أصبحت شبكات GAN طريقة شائعة لتوليد صور الذكاء الاصطناعي. تتكون شبكات GAN من شبكتين عصبيتين ، المولد والمميز ، والتي تتنافس ضد بعضها البعض. ينشئ المولد صورًا مزيفة ، بينما يحاول أداة التمييز تحديد ما إذا كانت الصور حقيقية أم تم إنشاؤها. يتم تدريب هذه الشبكات معًا ، مما يؤدي إلى إنتاج المولد صورًا واقعية بشكل متزايد. التدريب العدائي: أتاح هذا التقدم في منهجية التدريب لشبكات GAN ونماذج توليد الصور الأخرى إنتاج نتائج أكثر تماسكًا وجاذبية بصريًا. التدريب على الخصومة يضع شبكتين متنافستين في مواجهة بعضهما البعض ، مما يجبرهما على التعلم في وقت واحد والتكيف استجابةً لأداء كل منهما.

أتاح هذا التقدم في منهجية التدريب لشبكات GAN ونماذج توليد الصور الأخرى إنتاج نتائج أكثر تماسكًا وجاذبية بصريًا. التدريب على الخصومة يضع شبكتين متنافستين في مواجهة بعضهما البعض ، مما يجبرهما على التعلم في وقت واحد والتكيف استجابةً لأداء كل منهما. نقل النمط: نقل النمط هو تقنية تسمح لخوارزميات الذكاء الاصطناعي بتطبيق النمط الفني لصورة ما على محتوى صورة أخرى مع الحفاظ على بنية الصورة الأصلية. وقد أدى ذلك إلى إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام عناصر أسلوبية مستعارة من اللوحات والرسوم التوضيحية وغيرها من الأعمال الفنية الشهيرة.

نقل النمط هو تقنية تسمح لخوارزميات الذكاء الاصطناعي بتطبيق النمط الفني لصورة ما على محتوى صورة أخرى مع الحفاظ على بنية الصورة الأصلية. وقد أدى ذلك إلى إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام عناصر أسلوبية مستعارة من اللوحات والرسوم التوضيحية وغيرها من الأعمال الفنية الشهيرة. تقنيات زيادة البيانات: زيادة البيانات هي عملية تتضمن توسيع مجموعة بيانات التدريب المتاحة لنماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق أنواع مختلفة من تحويلات الصور. يمكن أن يشمل ذلك الدوران ، والقياس ، وحقن الضوضاء ، والتحولات الأخرى التي تعزز تنوع بيانات التدريب دون الحاجة إلى جهد يدوي إضافي. أثبتت تقنيات زيادة البيانات أنها مفيدة للتغلب على مشاكل التخصيص في مولدات صور الذكاء الاصطناعي وتحسين جودة وواقعية الصور التي تم إنشاؤها.

مولدات صور AI الشهيرة في عام 2023

اعتبارًا من عام 2023 ، اكتسب العديد من مولدات صور الذكاء الاصطناعي شهرة في الصناعات الإبداعية والتقنية. أظهرت هذه الأدوات مجموعة متنوعة من القدرات ولاقت قبولًا جيدًا من قبل المستخدمين. تتضمن بعض أشهر برامج إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في عام 2023 ما يلي:

DeepArt: DeepArt هو منشئ صور AI متخصص في نقل النمط. تمكن المستخدمين من تحويل صورهم إلى أعمال فنية تشبه اللوحات الشهيرة باستخدام الشبكات العصبية لتحليل ومحاكاة الأنماط الفنية.

DeepArt هو منشئ صور AI متخصص في نقل النمط. تمكن المستخدمين من تحويل صورهم إلى أعمال فنية تشبه اللوحات الشهيرة باستخدام الشبكات العصبية لتحليل ومحاكاة الأنماط الفنية. RunwayML: RunwayML هو منشئ صور AI ونظام أساسي للتعلم الآلي يتيح للمستخدمين استكشاف نماذج توليدية مختلفة ، بما في ذلك شبكات GAN. يوفر النظام الأساسي واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء الصور ومعالجتها في الوقت الفعلي ، مما يجعلها في متناول المستخدمين دون خبرة تقنية واسعة.

RunwayML هو منشئ صور AI ونظام أساسي للتعلم الآلي يتيح للمستخدمين استكشاف نماذج توليدية مختلفة ، بما في ذلك شبكات GAN. يوفر النظام الأساسي واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء الصور ومعالجتها في الوقت الفعلي ، مما يجعلها في متناول المستخدمين دون خبرة تقنية واسعة. DALL-E: تم تقديم DALL-E بواسطة OpenAI ، وهو منشئ صور AI الذي ينشئ صورًا فريدة وغالبًا ما تكون سريالية من الأوصاف النصية. فهو يجمع بين قدرات فهم اللغة الطبيعية لـ GPT-3 وتقنيات إنشاء الصور المتقدمة لتحويل مدخلات النص إلى صور مذهلة بصريًا.

تم تقديم DALL-E بواسطة OpenAI ، وهو منشئ صور AI الذي ينشئ صورًا فريدة وغالبًا ما تكون سريالية من الأوصاف النصية. فهو يجمع بين قدرات فهم اللغة الطبيعية لـ GPT-3 وتقنيات إنشاء الصور المتقدمة لتحويل مدخلات النص إلى صور مذهلة بصريًا. Artbreeder: Artbreeder هو منشئ صور AI تعاوني يتيح للمستخدمين إنشاء واستكشاف مجموعة واسعة من المرئيات الفريدة. من خلال تحميل أو اختيار الصور الموجودة مسبقًا ، يمكن للمستخدمين إنتاج صور جديدة من خلال الجمع بين المدخلات وتعديلها ، وإنشاء مجموعة دائمة التطور من العناصر المرئية المتنوعة والإبداعية.

Artbreeder هو منشئ صور AI تعاوني يتيح للمستخدمين إنشاء واستكشاف مجموعة واسعة من المرئيات الفريدة. من خلال تحميل أو اختيار الصور الموجودة مسبقًا ، يمكن للمستخدمين إنتاج صور جديدة من خلال الجمع بين المدخلات وتعديلها ، وإنشاء مجموعة دائمة التطور من العناصر المرئية المتنوعة والإبداعية. StyleGAN من NVIDIA: تم تطوير StyleGAN بواسطة NVIDIA ، وهو إطار عمل لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي قائم على GAN والمعروف بمخرجاته عالية الجودة. تم استخدام StyleGAN لإنشاء وجوه بشرية وحيوانات وأنواع مختلفة أخرى من الصور ذات المظهر الواقعي بتفاصيل رائعة وتماسك.

تداعيات وحالات استخدام توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

تتمتع شركات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي بالقدرة على إحداث ثورة في الصناعة الإبداعية وما بعدها ، مما يوفر إمكانيات جديدة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى. لم تعد قدرات هذه الأدوات مقصورة على الأفراد ذوي المهارات الفنية ، حيث تعمل الواجهات سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول على توسيع نطاق جاذبيتها. هنا ، سوف نستكشف بعض الآثار الهامة وحالات الاستخدام لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي.

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إنشاء المحتوى الآلي: تكمن أهم الآثار المترتبة على إنشاء صور الذكاء الاصطناعي في أتمتة إنشاء المحتوى. يمكن استخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصميم مواقع الويب والمواد الإعلانية. إنها توفر الوقت والموارد ، مما يسمح للمبدعين بالتركيز على المفاهيم الإبداعية بدلاً من عملية التصميم كثيفة العمالة. سرد القصص المرئية: يمكن للكتاب ورواة القصص الاستفادة من أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال تصور شخصياتهم وإعداداتهم ومشاهدهم بسرعة. فهي تمكنهم من توصيل أفكارهم بشكل أفضل وتحسين عروضهم السردية ، مما يجعل القصص تنبض بالحياة مع صور مذهلة. تحسين النمط: يمكن للفنانين والمصممين استخدام مولدات صور الذكاء الاصطناعي لتكييف أسلوبهم أو إنشاء جماليات جديدة من خلال مزج التقنيات الفنية المختلفة. تتيح لهم هذه التقنية تجربة التأثيرات المرئية المختلفة وإنشاء أفكار جديدة دون الحاجة إلى إتقان كل نمط يدويًا. تصميم تطبيقات الويب والويب المخصص: يمكن للمستخدمين تخصيص مواقع الويب والتطبيقات باستخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة AI بناءً على تفضيلاتهم وسجل التصفح. يعزز هذا التخصيص تفاعل المستخدم ويحسن معدلات التحويل ويخلق تجربة فريدة مصممة لتناسب التفضيلات الفردية. صناعة الألعاب: يمكن لمصممي ألعاب الفيديو استخدام إنشاء صور AI لإنشاء بيئات ألعاب واقعية وغامرة ، وإنشاء أصول فريدة ، وتصميم مواد سلسة دون جهد يدوي مكثف أو خبرة في النمذجة ثلاثية الأبعاد. زيادة البيانات والتدريب: في التعلم الآلي ، تعد عينات البيانات حيوية للتدريب وتحسين النماذج. يمكن لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء مجموعات بيانات متنوعة ، مما يقلل الحاجة إلى مصادر البيانات يدويًا ويمكّن الباحثين من اختبار الفرضيات وتحسين نماذجهم بكفاءة.

التحديات والقيود

في حين أن أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي تنطوي على إمكانات هائلة ، فإنها تواجه أيضًا العديد من التحديات والقيود التي يجب أخذها في الاعتبار:

متطلبات الطاقة الحاسوبية: يتطلب إنشاء صور عالية الجودة قوة وموارد حاسوبية كبيرة ، مما يجعل الوصول إلى التكنولوجيا أقل للمستخدمين ذوي الأجهزة أو الميزانيات المحدودة. الحفاظ على التنوع والاتساق: يجب أن تحقق الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي توازنًا بين التنوع والتماسك. يمكن أن يؤدي الإفراط في التركيز على التنوع إلى صور غير واقعية ، بينما قد يؤدي الإفراط في التماسك إلى مخرجات متكررة ودنيوية. مخاوف الملكية الفكرية: يثير استخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول ملكية الأعمال الفنية وإسنادها. سيكون التنقل في البيئة القانونية ومعالجة مخاوف حقوق النشر أمرًا بالغ الأهمية حيث تصبح التكنولوجيا بارزة بشكل متزايد. الحفاظ على اللمسة الفنية: في حين أن الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون جذابة بصريًا ، إلا أنها قد تفتقر إلى العمق والمعنى والفوارق الدقيقة التي يمكن أن ينقلها الفن الذي ينتجه الإنسان. سيكون تحقيق التوازن بين الأتمتة والإبداع البشري ضروريًا للحفاظ على الفن. تجنب التأثير الاجتماعي السلبي: قد يؤدي إنشاء صور الذكاء الاصطناعي إلى إساءة الاستخدام ، بدءًا من إنشاء صور مضللة إلى إدامة التحيزات والصور النمطية المضمنة في بيانات التدريب. سيكون ضمان الاستخدام الأخلاقي وتخفيف العواقب الضارة أمرًا محوريًا للتأثير الإيجابي للتكنولوجيا.

دمج مولدات صور AI في منصة AppMaster No-Code

يمكن أن يستفيد AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الخلفية والويب والجوال ، من دمج مولدات صور الذكاء الاصطناعي في بيئة التطوير الخاصة به. يمكن أن يوفر التكامل مع هذه الأدوات المتقدمة للمستخدمين مجموعة جديدة تمامًا من الميزات والإمكانيات لتصميم تطبيقات جذابة وغنية بصريًا مع تبسيط عملية التصميم وتقليل التدخل اليدوي.

تتضمن إحدى طرق التكامل المحتملة الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات الأصلية أو عمليات تكامل الجهات الخارجية لتوصيل مولدات صور الذكاء الاصطناعي بسلاسة بمنصة AppMaster. بهذه الطريقة ، يمكن للمستخدمين إنشاء مرئيات فريدة من نوعها يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتطبيقاتهم بسهولة ، دون الحاجة إلى خبرة تقنية واسعة. يمكن أن يوفر دمج مولدات صور AI في AppMaster العديد من الفوائد للمستخدمين:

زيادة الكفاءة: يتيح إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للمستخدمين أتمتة عملية التصميم ، وتوفير الوقت والموارد في المهام المتكررة مثل إنشاء الأصول وتصميم الخلفية وإنشاء الأنماط. التفاعل المخصص: يمكن استخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب مرئية مخصصة داخل التطبيقات ، وإشراك المستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وأنماط تصفحهم. إبداع محسّن: تُمكّن مولدات صور الذكاء الاصطناعي المستخدمين من استكشاف مجموعة واسعة من الأساليب والتقنيات الفنية ، ودفع حدود الإبداع وتمكين تطوير تطبيقات فريدة وآسرة بصريًا. بيانات التدريب المخصصة: في الحالات التي يطور فيها المستخدمون مشاريع تركز على الذكاء الاصطناعي ، يمكن استخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لزيادة البيانات ، وإثراء مجموعات البيانات للتدريب على التعلم الآلي ، والتحقق من صحة النموذج.

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من خلال دمج مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي مع النظام الأساسي no-code في AppMaster ، يمكن للمستخدمين رفع تصميمات تطبيقاتهم ، وتحسين الكفاءة ، وإطلاق العنان لإمكانيات جديدة للتفاعل ، والتطبيقات المذهلة بصريًا. مع استمرار تقدم مجال إنشاء صور الذكاء الاصطناعي ، سنرى بلا شك أدوات وتكامل أكثر قوة مع منصات التطبيقات الإبداعية.

التطورات والابتكارات المستقبلية

مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، ستتحسن قدرات مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي وتتوسع بلا شك. فيما يلي بعض التطورات والابتكارات المستقبلية المحتملة التي يمكن أن تنقل توليد صور الذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة:

خوارزميات محسنة

نظرًا لأن الباحثين والمطورين يحددون تقنيات وأساليب جديدة لتحسين توليد صور الذكاء الاصطناعي ، فإن الخوارزميات المستخدمة بواسطة هذه الأدوات ستصبح أكثر تقدمًا وكفاءة. من المتوقع أن الإصدارات المستقبلية من مولدات صور الذكاء الاصطناعي ستنتج صورًا أكثر واقعية وعالية الجودة ، مع عدد أقل من القطع الأثرية وتفاصيل دقيقة أكثر دقة.

نتائج أكثر تنوعًا وتماسكًا

لا تزال أدوات إنشاء الصور الحالية بالذكاء الاصطناعي تكافح من أجل تحقيق نتائج متنوعة ومتماسكة باستمرار. بمعنى آخر ، تفتقر أحيانًا إلى القدرة على تمثيل نطاق أوسع من الأنماط وقد تولد صورًا بها تناقضات أو عدم دقة. في المستقبل ، من المرجح أن تنتج أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي صورًا أكثر تنوعًا واتساقًا مع تقليل هذه المشكلات الشائعة ، مما يؤدي إلى مواءمة أفضل مع توقعات المستخدمين ومتطلباتهم.

تكامل أفضل مع الأدوات الموجودة

من المحتمل أن تتكامل مولدات صور الذكاء الاصطناعي المستقبلية بسلاسة مع العديد من أدوات التصميم والتطوير الحالية ، مما يتيح للمبدعين العمل بكفاءة أكبر وإضافة وظائف إنشاء الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى مهام سير عملهم. سيؤدي ذلك إلى إزالة أي جهد كبير مطلوب لتنفيذ إنشاء صور الذكاء الاصطناعي في التطبيقات ، مثل الاستفادة من إمكانات الأدوات مثل منصة AppMaster للخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

توليد الصور في الوقت الحقيقي

مع استمرار تحسن القوة الحسابية ، ستتمكن مولدات صور الذكاء الاصطناعي في النهاية من إنشاء صور عالية الجودة في الوقت الفعلي. سيفتح هذا الجيل من الصور بزمن انتقال منخفض الأبواب أمام مطوري تطبيقات الوقت الفعلي مثل ألعاب الفيديو والواقع المعزز (AR) وتجارب الواقع الافتراضي (VR) ، مما يمكنهم من إثراء تطبيقاتهم برسومات وأصول فريدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

التقدم في الاعتبارات الأخلاقية

عندما تصبح أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي أكثر قوة ، فإنها ستثير أيضًا مخاوف أخلاقية وتلهم لوائح جديدة لحماية الملكية الفكرية ومنع إساءة الاستخدام. ستشكل هذه المخاوف التطورات المستقبلية في تكنولوجيا توليد الصور بالذكاء الاصطناعي ، مما يدفع الصناعة نحو إيجاد حلول إبداعية لمعالجة قضايا الخصوصية وحقوق النشر وغيرها من قضايا المساءلة.

التعاون بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري

قد تقدم مولدات صور الذكاء الاصطناعي المستقبلية المزيد من الميزات التعاونية التي تسد الفجوة بين الرؤية الفنية للمبدعين البشريين والمخرجات الناتجة عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي. سيسمح هذا للمصممين والفنانين بتوجيه النتائج الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها ، مما يؤدي إلى صور وأصول تتطابق بشكل وثيق مع رؤيتهم الأولية مع استمرار الاستفادة من الكفاءة والقابلية للتوسع التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يبدو مستقبل إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي واعدًا ، مع التقدم في الخوارزميات ، وتحسين التكامل مع أدوات التصميم الحالية ، وزيادة التركيز على مواجهة التحديات الأخلاقية. مع استمرار الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster في الابتكار ودمج مولدات صور الذكاء الاصطناعي في نظامها الأساسي ، سيستفيد المبدعون من الإمكانات القوية التي توفرها أدوات إنشاء الصور ومعالجتها المحسّنة بالذكاء الاصطناعي.