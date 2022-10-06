كيف تصنع تطبيق ملابس على الإنترنت مثل Zara؟

أصبحت تطبيقات الملابس شائعة بشكل متزايد حيث يبحث الناس عن طرق ملائمة للتسوق لشراء ملابسهم. تعتبر Zara من أشهر العلامات التجارية للملابس في العالم ، ويعد تطبيقها أحد أشهر تطبيقات التسوق . إذا كنت تبحث عن إنشاء تطبيق ملابس على الإنترنت مثل Zara ، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

سنغطي أساسيات تطبيقات Android و IOS الناجحة ونصائح لبناء واجهة مستخدم ممتازة وإنشاء محتوى جذاب. بنهاية هذا المنشور ، ستحصل على جميع المعلومات التي تحتاجها للبدء في تطبيق الملابس عبر الإنترنت!

ما الذي يجعل تطبيق Zara للجوال ناجحًا جدًا؟

تمكنت Zara من بناء تطبيق جوال ناجح للغاية من خلال التركيز على بعض المجالات الرئيسية:

التطبيق سهل الاستخدام للغاية وسهل التنقل.

يقدم مجموعة كبيرة من المنتجات من حيث التنوع والأناقة.

يوفر التطبيق خدمة عملاء ممتازة ، مع أوقات تسليم سريعة وعملية إرجاع خالية من المتاعب.

دعونا نتوسع في الأمر.

تجربة مستخدم مبسطة

عند فتح تطبيق Zara ، يتم استقبالك على الفور بصور واضحة للملابس والإكسسوارات العصرية. وسواء كنت تبحث عن شيء محدد أو تتصفح فقط ، فمن السهل العثور على ما تبحث عنه ، بفضل التنقل السهل في التطبيق: عوامل التصفية ووظيفة البحث. في المقابل ، يمكن أن تكون العديد من تطبيقات البيع بالتجزئة الأخرى مربكة للتنقل وغالبًا ما تتطلب نقرات متعددة للعثور على ما تبحث عنه.

واجهة سهلة الاستخدام

يحتوي تطبيق Zara Online Clothing على واجهة سهلة الاستخدام ومريح جدًا للاستخدام. إنه متاح لمستخدمي Android و iOS. يتيح لك التطبيق تصفح أحدث المجموعات وعرض معلومات المنتج والصور وتحديد المتاجر والتحقق من توفر المخزون.

يمكنك أيضًا إنشاء قائمة أمنيات بالعناصر وحفظها في وقت لاحق. يجعل التطبيق التسوق مع Zara أسهل وأكثر راحة من أي وقت مضى. سواء في المنزل أو أثناء التنقل ، فإن تطبيق Zara للجوّال هو الطريقة المثلى للبقاء على اطلاع بأحدث المجموعات والأنماط.

التصوير الفوتوغرافي للمنتج

لقد مررنا جميعًا - ترى عنصرًا عبر الإنترنت يبدو رائعًا في الصورة ولكن ليس كثيرًا بشكل شخصي. مع تطبيق Zara ، ما تراه هو ما تحصل عليه. صور المنتج واضحة ومضاءة جيدًا وواقعية ، لذا فأنت تعرف بالضبط ما ستحصل عليه عند وصول طلبك. يعني هذا الاهتمام بالتفاصيل أنه من غير المرجح أن يقوم المتسوقون بإرجاع العناصر ، مما يوفر وقت Zara والمال على المدى الطويل.

طرق دفع متعددة

لدى Zara خيارات دفع متعددة. يمكن للمستخدمين الدفع بطرق مختلفة مما يجعل الأمر أسهل بالنسبة لهم. يمكنك الدفع باستخدام MasterCard و Visa و American Express و PayPal وبطاقة الهدايا و Apple pay.

شحن سريع ومجاني (بإرجاع سهل)

لا أحد يحب الدفع مقابل الشحن ، ولهذا السبب تقدم Zara شحنًا قياسيًا مجانيًا على جميع الطلبات التي تزيد عن 50 دولارًا. علاوة على ذلك ، فإن الشحن القياسي هو 5.95 دولار فقط. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم تكن راضيًا عن مشترياتك لأي سبب من الأسباب ، فإن عمليات الإرجاع سهلة - والأفضل من ذلك كله ، أنها مجانية! ما عليك سوى طباعة ملصق إرجاع مدفوع مسبقًا من التطبيق أو موقع الويب وتسليم الحزمة الخاصة بك في أي موقع UPS. لا متاعب ولا ضجة.

كيف تنجح مع تطبيق البيع بالتجزئة الخاص بك؟

تحديد السوق المتخصصة:

عندما يتعلق الأمر بالبيع بالتجزئة ، فإن الحجم الواحد لا يناسب الجميع. يعد تحديد السوق المستهدفة وتطوير تطبيقك حول احتياجاتهم الخاصة أمرًا ضروريًا.

البساطة هي المفتاح:

يجب أن يكون تطبيق البيع بالتجزئة سهل الاستخدام والتنقل. آخر شيء تريده هو أن يشعر العملاء بالإحباط والاستسلام.

قدم شيئًا فريدًا:

هناك الكثير من تطبيقات البيع بالتجزئة ، لذلك من الضروري تقديم شيء يميزك عن البقية. سواء كان منتجًا فريدًا أو خصومات حصرية ، ابحث عن طريقة للتميز.

الترويج والترويج والترويج:

لمجرد أنك قمت ببنائه ، فهذا لا يعني أن المستخدمين سيأتون. روّج لتطبيقك من خلال قنوات مختلفة وانشر الخبر.

القياس والضبط:

من المهم تتبع المقاييس الرئيسية وإجراء تغييرات بناءً على ما ينجح وما لا يعمل. يتطور البيع بالتجزئة باستمرار ، لذلك من المهم أن تكون مرنًا وقابلاً للتكيف.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك زيادة فرص نجاحك باستخدام تطبيق البيع بالتجزئة الخاص بك. تذكر أن تركز على السوق المستهدف ، واجعل الأمور بسيطة ، وأن تقدم شيئًا فريدًا. بقليل من الجهد ، يمكنك إنشاء تطبيق من المؤكد أنه سيحقق النجاح في عالم البيع بالتجزئة المتغير باستمرار.

كيف تصنع تطبيق ملابس على الإنترنت مثل Zara؟

إن تطوير تطبيق ملابس على الإنترنت مثل Zara ليس بالأمر السهل. ومع ذلك ، يمكنك تطوير مثل هذا التطبيق باتباع التركيز على العميل.

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التركيز على العميل يعني أن هدفك الوحيد يجب أن يكون استيعاب العميل ومساعدته. أيًا كان ما يحبه العميل ، عليك تقديمه. في هذه الحالة ، يجب عليك تقديم تطبيق يحبه العميل. لذلك ، أنت بحاجة إلى واجهة سلسة وخالية من الفوضى وممتعة. يجب أن يحتوي على كل شيء بدءًا من الأسعار المعقولة إلى باهظة الثمن والرفاهية والمبيعات إلى الخصومات.

علاوة على ذلك ، أضف العديد من بوابات الدفع ، ولا تنسَ دمج GPS وأحدث التقنيات مثل الواقع المعزز (AR). يريد الناس تجربة الملابس قبل شرائها ، وتجربتها داخل التطبيق أمر مستحيل. لذا ، عليك أن تجعل الأمر سهلاً عليهم. أضف الواقع المعزز لتظهر لهم كيف ستبدو هذه الملابس للمستخدمين / العملاء.

هل يمكنك بالفعل تطوير مثل هذا التطبيق؟

في السابق ، كان عليك استئجار مطور لتطوير تطبيق ملابس عبر الإنترنت مثل Zara من أجلك. ومع ذلك ، لم يعد هذا هو الحال بعد الآن. مع منصات التطوير التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، يمكنك بناء تطبيقاتك.

AppMaster هي أداة تطوير مرئية تمكنك من تطوير تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. إنه بسيط وسهل الاستخدام ، لذلك لا تحتاج إلى الكثير من ساعات العمل لإنشاء تطبيق واحد. ومع ذلك ، ستحتاج إلى الوقت والخبرة لتخصيص التطبيق وفقًا لاحتياجاتك. وبالمثل ، يوفر AppMaster أقوى خلفية متاحة. لن يكون تطبيقًا تم إنشاؤه من فراغ ولكن مع خلفية قوية. لذلك ، يمكنك تحسين وتخصيص تطبيق IOS أو Android باستمرار.

استنتاج

تتحد هذه العوامل لإنشاء تجربة تسوق ممتازة عبر الأجهزة المحمولة تحافظ على عودة العملاء. نتيجة لذلك ، يعد تطبيق Zara أحد أشهر تطبيقات التسوق في العالم وقد ساعد في تعزيز مبيعات العلامة التجارية وربحيتها. لذلك ، يعد إنشاء تطبيق ملابس عبر الإنترنت مثل Zara طريقة رائعة للاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية المتنامي. باتباع الخطوات الموضحة في منشور المدونة هذا ، ستكون في طريقك إلى النجاح!