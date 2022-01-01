推动生产力

AppMaster 有能力改变业务流程，推动生产力和效率。人工的、管理繁重的流程的自动化将使法律工作人员腾出手来，专注于高价值的工作。让人们在需要的时候访问他们需要的数据，并使法律点解决方案与集中的和传统的解决方案相连接。