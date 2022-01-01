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AppMaster 使公司能够转变他们的工作方式，连接传统系统，集中数据和文件，自动化流程，并建立安全的客户门户。
有了 AppMaster，你可以建立案例管理软件，在简化计费时间跟踪、沟通、案例状态跟踪、合同管理等方面有无可比拟的优势。
自助服务门户将使新入职者能够适应一个组织。这一过程的自动化将保持信息的更新，并减少数据丢失和人工输入错误的机会。
你可以设置一个自定义数据库，帮助保存和组织潜在客户和客户的信息。这种自动化可以帮助你的蒸汽线客户接收和会议，收集洞察力，设置提醒，以及更多。
法律事务所存储了大量的客户数据，这些数据是高度机密和保密的。通过 AppMaster，你可以设置一个安全的集中存储库来存储客户的机密数据，并有基于角色的访问。
一个允许律师通过任何设备捕捉用于案件的时间的应用程序可以帮助堵塞收入损失。一个能在仪表盘上提供简单报告的平台可以对所花费的时间提供一个综合的看法。
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