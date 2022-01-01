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自动化法律工作流程

AppMaster 使律师能够实现任务自动化，并构建满足其特定需求的数字工作流程，而无需IT协助。消除过去的软件采购和编码挑战，扩大创新的机会。我们可以帮助你实现大批量重复性任务的自动化，以获得竞争优势。

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自动化法律工作流程
法律无代码

AppMaster 能做什么？

有了 AppMaster，过去需要几周或几个月的数字化转型可以在几天内完成--而且只需花费一小部分成本。你可以通过涵盖合同创建、谈判、路由、跟踪、通知、分析和报告需求的自动化来加速签约工作。

推动生产力
推动生产力

AppMaster 有能力改变业务流程，推动生产力和效率。人工的、管理繁重的流程的自动化将使法律工作人员腾出手来，专注于高价值的工作。让人们在需要的时候访问他们需要的数据，并使法律点解决方案与集中的和传统的解决方案相连接。

全部在一个地方
全部在一个地方

集成任何外部服务，并能即时访问你所需要的一切。创建最新的案例库--这样团队中的每个人都能代表他们的客户获得最新的信息。使用标准化的文件模板--减少客户的等待时间。创建支付门户--使客户能够即时预约和支付预约费用。

所有需要的工具

是什么让 AppMaster 特别？

AppMaster 使公司能够转变他们的工作方式，连接传统系统，集中数据和文件，自动化流程，并建立安全的客户门户。

案件管理

案件管理

有了 AppMaster，你可以建立案例管理软件，在简化计费时间跟踪、沟通、案例状态跟踪、合同管理等方面有无可比拟的优势。

知识管理

知识管理

自助服务门户将使新入职者能够适应一个组织。这一过程的自动化将保持信息的更新，并减少数据丢失和人工输入错误的机会。

法律客户关系管理

法律客户关系管理

你可以设置一个自定义数据库，帮助保存和组织潜在客户和客户的信息。这种自动化可以帮助你的蒸汽线客户接收和会议，收集洞察力，设置提醒，以及更多。

集中式存储库

集中式存储库

法律事务所存储了大量的客户数据，这些数据是高度机密和保密的。通过 AppMaster，你可以设置一个安全的集中存储库来存储客户的机密数据，并有基于角色的访问。

时间和计费

时间和计费

一个允许律师通过任何设备捕捉用于案件的时间的应用程序可以帮助堵塞收入损失。一个能在仪表盘上提供简单报告的平台可以对所花费的时间提供一个综合的看法。

文件生成器

文件生成器

通过创建可用于案件的模板来消除重复工作。为你的所有协议创建一个工具，如保密协议、合伙协议、租赁或出租契约等，并在运行中生成最终协议。

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对 AppMaster 如何帮助你实现法律工作流程的自动化感到好奇？

我们希望向你展示无代码对你的组织来说是多么强大。通过 AppMaster，创建一个强大的法律应用程序或平台可以像ABC一样简单。要求快速介绍一下 AppMaster ，了解我们的平台如何帮助你为你的法律团队建立一个惊人的无代码工具。

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