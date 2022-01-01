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Непревзойденный юридический процесс для вашего спокойствия

AppMaster позволяет юристам автоматизировать задачи и создавать цифровые рабочие процессы, отвечающие их конкретным потребностям, без помощи ИТ. No-code приложения устраняют проблемы с покупкой программного обеспечения, которые были в прошлом, и расширяют возможности для инноваций. Мы можем помочь вам автоматизировать повторяющиеся задачи большого объёма, чтобы получить конкурентное преимущество.

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Непревзойденный юридический процесс для вашего спокойствия
NO-CODE ДЛЯ Юриспруденции

Что умеет AppMaster?

С AppMaster цифровая трансформация, которая раньше занимала недели или месяцы, может быть осуществлена за несколько дней и за небольшую часть стоимости. Вы можете ускорить работу с контрактами с помощью автоматизации, охватывающей создание контрактов, согласование, отслеживание, уведомление, аналитику и отчётность.

Повышение производительности
Повышение производительности

AppMaster может трансформировать бизнес-процессы, повышая производительность и эффективность. Автоматизация ручных процессов высвободит юридический персонал, чтобы он мог сосредоточиться на более важной работе. Кроме того, предоставьте людям доступ к нужным им данным и подключайте ваше приложение к централизованным и уже имеющимся у вас решениям.

Всё в одном месте
Всё в одном месте

Интегрируйте любой внешний сервис и получите мгновенный доступ ко всему, что вам нужно. Создавайте актуальные репозитории, чтобы каждый член команды имел доступ к последней информации о своём клиенте. Используйте стандартизированные шаблоны документов — сократите время ожидания. Создавайте платежные порталы — предоставьте клиентам возможность мгновенно бронировать и оплачивать услуги.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Что делает AppMaster особенным?

AppMaster позволяет компаниям трансформировать свои методы работы, подключая устаревшие системы, централизуя данные и документацию, автоматизируя процессы и создавая безопасные клиентские порталы.

Управление делами

Управление делами

С помощью AppMaster вы можете создать программное обеспечение для управления делами, которое имеет непревзойденные преимущества, когда речь идёт об оптимизации учета времени для выставления счетов, связи, отслеживания состояния дел, управления контрактами и многого другого.

Управление знаниями

Управление знаниями

Порталы самообслуживания позволят новым сотрудникам освоиться в организации. Автоматизация этого процесса обеспечит актуальность информации и снизит вероятность потери данных и ошибок при ручном вводе.

Юридическая CRM

Юридическая CRM

Вы можете создать собственную базу данных, которая поможет сохранять и упорядочивать информацию о потенциальных и имеющихся клиентах. Эта автоматизация может помочь вашей команде принимать клиентов и встречаться с ними, собирать информацию, устанавливать напоминания и многое другое.

Централизованное хранилище

Централизованное хранилище

Юридические фирмы хранят значительный объём данных о клиентах, которые строго засекречены и конфиденциальны. С помощью AppMaster вы можете настроить безопасный централизованный репозиторий для хранения конфиденциальных данных клиента с доступом на основе ролей.

Время и оплата

Время и оплата

Приложение, позволяющее юристам отслеживать время, затрачиваемое на рассмотрение дел, с любого устройства, может помочь компенсировать потери доходов. Платформа, которая делает простые отчёты доступными на информационной панели, может предоставить консолидированное представление о потраченных часах.

Генератор документов

Генератор документов

Устраните избыточность повторящихся задач, создав шаблоны, которые можно использовать для клиентов и обращений. Создайте инструмент с шаблонами для всех ваших документов, таких как о соглашения о неразглашении, партнёрстве, договоры аренды и т. д., и создавайте финальные документы на лету.

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Хотите узнать, как AppMaster может помочь вам автоматизировать юридические рабочие процессы?

Мы хотим показать вам, насколько эффективным может быть отказ от кода для вашей организации. С AppMaster создать надёжное юридическое приложение или платформу будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и узнайте, как наша платформа может помочь вам создать потрясающий инструмент без кода для вашей юридической команды.

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