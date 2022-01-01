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Yasal İş Akışını Otomatikleştirin

AppMaster , avukatların BT yardımı olmadan görevleri otomatikleştirmelerine ve özel ihtiyaçlarını karşılayan dijital iş akışları oluşturmalarına olanak tanır. Geçmişteki yazılım satın alma ve kodlama zorluklarını ortadan kaldırın ve yenilik fırsatlarını genişletin. Rekabet avantajı elde etmek için yüksek hacimli, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olabiliriz.

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Yasal İş Akışını Otomatikleştirin
HUKUK İÇİN KOD YOK

AppMaster ne yapabilir?

AppMasterile, haftalar veya aylar süren dijital dönüşüm, günler içinde ve maliyetin çok altında gerçekleştirilebilir. Sözleşme oluşturma, müzakere, yönlendirme, izleme, bildirim, analitik ve raporlama ihtiyaçlarını kapsayan otomasyon ile taahhüt işlerini hızlandırabilirsiniz.

Verimliliği artırın
Verimliliği artırın

AppMaster , iş süreçlerini dönüştürme, üretkenliği ve verimliliği artırma gücüne sahiptir. Manuel, yönetici ağırlıklı süreçlerin otomasyonu, hukuk personelinin yüksek değerli işlere odaklanmasını sağlayacaktır. İnsanlara ihtiyaç duydukları verilere ihtiyaç duydukları anda erişim sağlayın ve yasal nokta çözümlerinin merkezi ve eski çözümlere bağlanmasını sağlayın.

hepsi tek bir yerde
hepsi tek bir yerde

Herhangi bir harici hizmeti entegre edin ve ihtiyacınız olan her şeye anında erişin. Güncel vaka havuzları oluşturun - böylece ekipteki herkes müşterileri adına en son bilgilere erişebilir. Standart belge şablonları kullanın - müşterinin bekleme süresini azaltın. Ödeme portalları oluşturun - müşterilerin randevuları anında ayırtmasını ve ödemesini sağlayın.

GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

AppMaster 'i özel yapan nedir?

AppMaster , şirketlerin çalışma biçimlerini dönüştürmelerine, eski sistemleri bağlamalarına, verileri ve belgeleri merkezileştirmelerine, süreçleri otomatikleştirmelerine ve güvenli müşteri portalları oluşturmalarına olanak tanır.

Durum Yönetimi

Durum Yönetimi

AppMasterile faturalandırma, iletişim, vaka durumu takibi, sözleşme yönetimi ve çok daha fazlası için zaman takibini kolaylaştırma söz konusu olduğunda benzersiz avantajlara sahip Vaka Yönetimi Yazılımı oluşturabilirsiniz.

Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi

Self servis portallar, yeni katılanların bir organizasyonda rahat etmelerini sağlayacaktır. Bu sürecin otomasyonu, bilgileri güncel tutacak ve veri kaybı ve manuel giriş hataları olasılığını azaltacaktır.

Yasal CRM

Yasal CRM

Potansiyel müşteriler ve müşterilerle ilgili bilgileri kaydetmeye ve düzenlemeye yardımcı olacak özel bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Bu otomasyon, steamline müşteri alımınıza ve toplantılarınıza, içgörüler toplamanıza, hatırlatıcılar ayarlamanıza ve çok daha fazlasına yardımcı olabilir.

Merkezi depo

Merkezi depo

Hukuk firmaları, yüksek düzeyde sınıflandırılmış ve gizli olan önemli miktarda müşteri verisi depolar. AppMasterile, istemcinin gizli verilerini rol tabanlı erişimle depolamak için güvenli bir merkezi havuz oluşturabilirsiniz.

Zaman ve faturalandırma

Zaman ve faturalandırma

Avukatların herhangi bir cihaz aracılığıyla davalarda harcanan zamanı yakalamasına olanak tanıyan bir uygulama, gelir kayıplarını kapatmaya yardımcı olabilir. Panoda basit raporlar sunan bir platform, harcanan saatlerin birleştirilmiş bir görünümünü sağlayabilir.

Belge oluşturucu

Belge oluşturucu

Vakalar için kullanılabilecek şablonlar oluşturarak fazlalıkları ortadan kaldırın. Gizlilik, Ortaklık, Kiralama veya Kiralama Tapu vb. gibi tüm sözleşmeleriniz için bir araç oluşturun ve anında nihai sözleşmeler oluşturun.

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AppMaster 'in yasal iş akışlarınızı otomatikleştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini mi merak ediyorsunuz?

Size kuruluşunuz için kodun ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMasterile sağlam bir yasal uygulama veya platform oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster için hızlı bir giriş isteyin ve platformumuzun hukuk ekibiniz için kod içermeyen harika bir araç oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

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