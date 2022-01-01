أتمتة سير العمل القانوني

يمكن أن يساعد التطبيق الذي يسمح للمحامين بالحصول على الوقت الذي يقضونه في القضايا عبر أي جهاز في سد خسائر الإيرادات. يمكن للنظام الأساسي الذي يوفر تقارير بسيطة على لوحة القيادة أن يوفر عرضًا موحدًا للساعات التي قضاها.