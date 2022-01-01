أتمتة سير العمل القانوني

يمكّنAppMaster المحامين من أتمتة المهام وإنشاء مهام سير عمل رقمية تلبي احتياجاتهم الخاصة دون الحاجة إلى مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. تخلص من تحديات شراء البرامج وترميزها في الماضي وتوسيع فرص الابتكار. يمكننا مساعدتك في أتمتة المهام الكبيرة والمتكررة للحصول على ميزة تنافسية.
باستخدام AppMaster، يمكن تحقيق التحول الرقمي الذي كان يستغرق أسابيع أو شهورًا في أيام - وبجزء بسيط من التكلفة. يمكنك تسريع أعمال التعاقد باستخدام الأتمتة التي تغطي إنشاء العقود والتفاوض والتوجيه والتتبع والإعلام والتحليلات واحتياجات إعداد التقارير.
AppMaster لديه القدرة على تحويل العمليات التجارية ، وزيادة الإنتاجية والكفاءة. ستؤدي أتمتة العمليات الإدارية الثقيلة إلى تحرير الموظفين القانونيين للتركيز على الأعمال عالية القيمة. امنح الأشخاص إمكانية الوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها ، عندما يحتاجون إليها ، وقم بتمكين حلول النقاط القانونية للاتصال بالحلول المركزية والقديمة.
ادمج أي خدمة خارجية وتمتع بإمكانية الوصول الفوري إلى كل ما تحتاجه. قم بإنشاء مستودعات حالة محدثة - حتى يتمكن كل فرد في الفريق من الوصول إلى أحدث المعلومات نيابة عن العميل. استخدم قوالب المستندات الموحدة - لتقليل وقت انتظار العميل. إنشاء بوابات الدفع - تمكين العملاء من حجز المواعيد ودفعها على الفور.
يسمحAppMaster للشركات بتغيير طريقة عملها ، وربط الأنظمة القديمة ، وتركيز البيانات والوثائق ، وأتمتة العمليات ، وإنشاء بوابات آمنة للعملاء.
باستخدام AppMaster، يمكنك إنشاء برنامج إدارة حالات له فوائد لا مثيل لها عندما يتعلق الأمر بتبسيط تتبع الوقت للفوترة والتواصل وتعقب حالة الحالة وإدارة العقود وغير ذلك الكثير.
ستسمح بوابات الخدمة الذاتية للمنضمين الجدد بالراحة مع المنظمة. ستؤدي أتمتة هذه العملية إلى الحفاظ على المعلومات محدثة وتقليل فرص فقدان البيانات وأخطاء الإدخال اليدوي.
يمكنك إعداد قاعدة بيانات مخصصة تساعد في حفظ المعلومات وتنظيمها حول العملاء المحتملين والعملاء. يمكن أن تساعد هذه الأتمتة في تسهيل استقبال العملاء والاجتماعات ، وجمع الأفكار ، وتعيين التذكيرات ، وغير ذلك الكثير.
تقوم الشركات القانونية بتخزين قدر كبير من بيانات العملاء المصنفة للغاية والسرية. باستخدام AppMaster، يمكنك إعداد مستودع مركزي آمن لتخزين البيانات السرية للعميل من خلال الوصول المستند إلى الدور.
يمكن أن يساعد التطبيق الذي يسمح للمحامين بالحصول على الوقت الذي يقضونه في القضايا عبر أي جهاز في سد خسائر الإيرادات. يمكن للنظام الأساسي الذي يوفر تقارير بسيطة على لوحة القيادة أن يوفر عرضًا موحدًا للساعات التي قضاها.
تخلص من التكرار عن طريق إنشاء قوالب يمكن استخدامها للحالات. قم بإنشاء أداة لجميع اتفاقياتك مثل عدم الإفشاء أو الشراكة أو عقد الإيجار أو سند الإيجار ، وما إلى ذلك ، وقم بإنشاء اتفاقيات نهائية على الفور.
نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق أو نظام أساسي قانوني قوي أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وتعلم كيف يمكن لنظامنا الأساسي مساعدتك في إنشاء أداة رائعة بدون تعليمات برمجية لفريقك القانوني.