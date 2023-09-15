MEAN 堆栈（MongoDB、Express.js、Angular、Node.js）

MEAN Stack 是 MongoDB、Express.js、Angular 和 Node.js 的缩写，它们是用于构建和部署全栈 Web 应用程序的四种关键技术。 MEAN Stack 使开发人员能够在整个堆栈中使用 JavaScript（使用最广泛的编程语言之一）构建应用程序。这可以实现前端和后端组件之间的无缝集成，最大限度地提高代码的可重用性，并简化开发、测试和部署周期。

MongoDB 是一种 NoSQL、面向文档的数据库管理系统，可实现高可扩展性和改进的性能，特别是在处理大量数据时。与传统的关系数据库不同，MongoDB 以灵活的、类似 JSON 的格式（称为 BSON）存储数据，它允许存储复杂的数据结构，如数组和嵌套文档。这使得开发人员能够以更直观、更灵活的方式对数据进行建模，从而实现更高效的开发过程。

Express.js 是一个轻量级、快速且无偏见的 Node.js Web 应用程序框架，可简化 Web 应用程序和 API 的开发。它构建在 Node.js 之上，提供用于构建 Web 应用程序的最小接口，主要是服务器端 API。此外，Express.js 还配备了一组强大的功能和易于使用的中间件模块，可以快速高效地开发路由、处理 HTTP 请求和响应、身份验证等。

Angular 是 Google 开发的 Web 应用程序框架，使开发人员能够构建可扩展、动态且响应迅速的 Web 应用程序。它是一种非常流行的创建单页应用程序 (SPA) 的解决方案，使用带有组件和模板的声明性方法来帮助简化开发和测试过程。 Angular 对双向数据绑定、依赖注入和模块化架构的内置支持允许开发人员为复杂的应用程序构建可维护和可重用的代码。

Node.js 是一个开源的跨平台运行时环境，使 JavaScript 能够在 Web 浏览器之外执行。使用 Google 的 V8 JavaScript 引擎，Node.js 允许开发人员以非阻塞、事件驱动的方式构建可扩展的网络应用程序，例如 Web 服务器和服务器端 API。 Node.js 的包管理器 npm 提供了庞大的可重用模块存储库，使开发人员可以轻松访问和使用第三方库，从而加快开发速度并减少代码冗余。

MEAN Stack 通过跨所有层使用单一编程语言 JavaScript，为 Web 应用程序开发提供了一个内聚且强大的解决方案。这可以简化工具和协作，并缩短开发时间。此外，使用完全开源技术可以鼓励强大的开发人员社区，确保持续的支持和创新。

在AppMaster ，我们了解全栈 Web 应用程序开发的重要性以及 MEAN Stack 在提供高效、可扩展的解决方案中所扮演的角色。作为领先的no-code平台， AppMaster使客户能够通过可视化数据建模、 drag-and-drop用户界面设计和全面的业务逻辑实现来构建强大的 Web、移动和后端应用程序。

我们的平台支持广泛的数据库系统，包括用于主存储的 Postgre 兼容数据库，并拥有使用 Go (golang) 生成的无状态后端应用程序的令人印象深刻的可扩展性。 AppMaster还使用尖端框架生成应用程序，例如用于 Web 应用程序的 Vue3、用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose 、以及用于 IOS 的SwiftUI ，确保跨平台的无缝集成和顶级性能。

AppMaster的创新应用程序开发方法消除了技术债务，甚至允许单个开发人员创建全面的、可扩展的软件解决方案，而不会影响质量或性能。通过选择AppMaster来满足您的 Web 应用程序开发需求，您可以获得高效、经济高效的解决方案，该解决方案可显着加快开发生命周期并满足现代企业级应用程序的需求。