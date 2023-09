Pile MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js)

MEAN Stack est un acronyme qui signifie MongoDB, Express.js, Angular et Node.js, qui sont quatre technologies clés utilisées pour créer et déployer des applications Web full-stack. La MEAN Stack permet aux développeurs de créer des applications à l'aide de JavaScript, l'un des langages de programmation les plus utilisés, sur l'ensemble de la pile. Cela se traduit par une intégration transparente entre les composants frontend et backend, une réutilisabilité maximisée du code et des cycles de développement, de test et de déploiement rationalisés.

MongoDB est un système de gestion de base de données NoSQL orienté document qui permet une grande évolutivité et des performances améliorées, en particulier dans la gestion d'un grand volume de données. Contrairement aux bases de données relationnelles traditionnelles, MongoDB stocke les données dans un format flexible de type JSON appelé BSON, qui permet de stocker des structures de données complexes telles que des tableaux et des documents imbriqués. Cela permet aux développeurs de modéliser les données de manière plus intuitive et flexible, conduisant à un processus de développement plus efficace.

Express.js est un framework d'application Web léger, rapide et sans opinion pour Node.js qui simplifie le développement d'applications Web et d'API. Il est construit sur Node.js, fournissant une interface minimale pour créer des applications Web, principalement des API côté serveur. De plus, Express.js est livré avec un ensemble robuste de fonctionnalités et des modules middleware faciles à utiliser, permettant un développement rapide et efficace du routage, la gestion des requêtes et des réponses HTTP, l'authentification, etc.

Angular est un framework d'applications Web développé par Google qui permet aux développeurs de créer des applications Web évolutives, dynamiques et réactives. Il s'agit d'une solution très populaire pour créer des applications monopage (SPA), utilisant une approche déclarative avec des composants et des modèles qui aident à rationaliser le processus de développement et de test. La prise en charge intégrée d'Angular pour la liaison de données bidirectionnelle, l'injection de dépendances et une architecture modulaire permettent aux développeurs de créer du code maintenable et réutilisable pour des applications complexes.

Node.js est un environnement d'exécution multiplateforme open source qui permet d'exécuter JavaScript en dehors des navigateurs Web. À l'aide du moteur JavaScript V8 de Google, Node.js permet aux développeurs de créer des applications réseau évolutives, telles que des serveurs Web et des API côté serveur, de manière non bloquante et pilotée par les événements. Le gestionnaire de packages de Node.js, npm, offre un vaste référentiel de modules réutilisables, permettant aux développeurs d'accéder et d'utiliser facilement des bibliothèques tierces, accélérant ainsi le développement et réduisant la redondance du code.

Ensemble, MEAN Stack fournit une solution cohérente et puissante pour le développement d'applications Web en utilisant un langage de programmation unique, JavaScript, sur toutes les couches. Cela se traduit par des outils et une collaboration simplifiés, ainsi que par une réduction du temps de développement. De plus, l’utilisation de technologies entièrement open source encourage une forte communauté de développeurs, garantissant un soutien et une innovation continus.

