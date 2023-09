Pilha MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js)

O MEAN Stack é um acrônimo que significa MongoDB, Express.js, Angular e Node.js, que são quatro tecnologias principais usadas para construir e implantar aplicativos da web full-stack. O MEAN Stack permite que os desenvolvedores criem aplicativos usando JavaScript, uma das linguagens de programação mais utilizadas, em toda a pilha. Isso resulta em integração perfeita entre componentes de front-end e back-end, capacidade de reutilização maximizada de código e ciclos simplificados de desenvolvimento, teste e implantação.

MongoDB é um sistema de gerenciamento de banco de dados NoSQL orientado a documentos que permite alta escalabilidade e melhor desempenho, principalmente no tratamento de um grande volume de dados. Ao contrário dos bancos de dados relacionais tradicionais, o MongoDB armazena dados em um formato flexível semelhante a JSON chamado BSON, que permite armazenar estruturas de dados complexas, como arrays e documentos aninhados. Isso permite que os desenvolvedores modelem os dados de maneira mais intuitiva e flexível, levando a um processo de desenvolvimento mais eficiente.

Express.js é uma estrutura de aplicativo da web leve, rápida e sem opinião para Node.js que simplifica o desenvolvimento de aplicativos da web e APIs. Ele é construído sobre Node.js, fornecendo uma interface mínima para a construção de aplicativos da web, principalmente APIs do lado do servidor. Além disso, Express.js vem com um conjunto robusto de recursos e módulos de middleware fáceis de usar, permitindo o desenvolvimento rápido e eficiente de roteamento, tratamento de solicitações e respostas HTTP, autenticação e muito mais.

Angular é uma estrutura de aplicativo da web desenvolvida pelo Google que permite aos desenvolvedores criar aplicativos da web escalonáveis, dinâmicos e responsivos. É uma solução altamente popular para a criação de aplicativos de página única (SPAs), usando uma abordagem declarativa com componentes e modelos que ajudam a agilizar o processo de desenvolvimento e teste. O suporte integrado do Angular para vinculação de dados bidirecional, injeção de dependência e uma arquitetura modular permite que os desenvolvedores criem código sustentável e reutilizável para aplicativos complexos.

Node.js é um ambiente de execução de plataforma cruzada de código aberto que permite que JavaScript seja executado fora de navegadores da web. Usando o mecanismo JavaScript V8 do Google, o Node.js permite que os desenvolvedores criem aplicativos de rede escaláveis, como servidores web e APIs do lado do servidor, de maneira não-bloqueante e orientada a eventos. O gerenciador de pacotes do Node.js, npm, oferece um vasto repositório de módulos reutilizáveis, facilitando o acesso e o uso de bibliotecas de terceiros pelos desenvolvedores, acelerando assim o desenvolvimento e reduzindo a redundância de código.

Juntos, o MEAN Stack fornece uma solução coesa e poderosa para o desenvolvimento de aplicações web, utilizando uma única linguagem de programação, JavaScript, em todas as camadas. Isso resulta em ferramentas e colaboração simplificadas, bem como na redução do tempo de desenvolvimento. Além disso, a utilização de tecnologias inteiramente de código aberto incentiva uma forte comunidade de desenvolvedores, garantindo suporte e inovação contínuos.

