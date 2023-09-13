WYSIWYG（所见即所得）

WYSIWYG 是“所见即所得”的缩写，是软件开发中常用的用户友好设计原则，特别是在 Web 开发环境中。这一概念使开发人员和非技术用户能够生成功能齐全的输出，与他们在开发阶段看到的视觉效果非常相似，从而简化了设计和创建应用程序的过程。所见即所得编辑器允许用户实时编辑应用程序的内容、布局和整体设计，同时接收有关其作品发布后的外观的实时更新。这一概念消除了 Web 开发中的猜测，并确保应用程序从概念阶段到功能阶段的无缝流程。

在网站开发的背景下，所见即所得编辑器为增强用户体验和简化开发流程做出了巨大贡献。根据 Statista 2020 年的一项研究，全球高达 51.3% 的网站流量是通过移动设备使用产生的。为了满足不断增长的移动受众的需求，网络开发人员必须优先考虑设计响应灵敏、可访问且具有视觉吸引力的网站。所见即所得编辑器通过提供直观的界面来实现这一目标，该界面允许通过拖放、调整大小和排列来操作屏幕上的元素，从而生成视觉驱动且易于适应的最终产品。

所见即所得编辑器很受欢迎，因为它们使开发人员能够实时处理项目，从而提高效率并最大限度地减少整个设计过程中的错误。此外，这些编辑器无需对 HTML、CSS 和其他 Web 编程语言有复杂的理解，这使得编码经验有限或没有编码经验的个人可以轻松创建和维护其网站。根据Webflow在 2021 年进行的一项调查，设计和开发比以往任何时候都更加相互交织，凸显了所见即所得编辑器等工具在现代 Web 开发实践中的重要性。

AppMaster是一个用于构建后端、Web 和移动应用程序的no-code平台，它利用所见即所得的概念，提供用户友好的界面，使客户能够创建视觉驱动的应用程序，而无需编写一行代码。其drag and drop方法可以顺利高效地完成 UI、数据模型和业务逻辑的开发。这甚至使那些在技术上不倾向于创建和部署可满足其需求的功能齐全的应用程序的人也能做到这一点，而无需向应用程序商店提交多个版本或产生技术债务。

所见即所得编辑器秉承以用户为中心的设计核心原则，通过降低开发复杂性并增强各个技术专业水平的客户的可用性。他们对网站开发的贡献跨越行业的多个方面，包括设计、可访问性和应用程序可扩展性。所见即所得编辑器提供的易用性彻底改变了网站开发，使其可供更广泛的受众使用并培养创新。

尽管有许多优点，但使用所见即所得编辑器的一个潜在缺点可能是对于那些寻求创建更复杂或复杂网站的人来说，自定义选项有限。高级开发人员可能会发现这些工具有限制，因为网站设计和功能的某些元素可能需要深入了解 HTML、CSS、JavaScript 和其他编程语言。尽管如此，所见即所得的编辑器和AppMaster等工具使用户能够以更直观的方式获取和快速应用技术专业知识，确保宝贵的投资回报和高效的开发流程。

总之，所见即所得编辑器通过实现网站创建的民主化和简化设计过程对网络开发行业产生了重大影响。通过恪守“所见即所得”的原则，这些工具使开发变得更加高效、用户友好且可视化驱动。 AppMaster的no-code平台利用所见即所得的核心概念，使客户能够创建功能齐全、可扩展且美观的应用程序，而无需先进的技术专业知识，从而为创新和可访问性推动的未来铺平道路。